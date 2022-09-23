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Евгений Ловчев: Захарян хочет в «Челси»? Играй за «Динамо», как Марадона, и попадешь в Европу

Новость дня – полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян планирует получить гражданство Армении. Зачем это футболисту, обсуждаем с Евгением Ловчевым.
Евгений Ловчев: Захарян хочет в «Челси»? Играй за «Динамо», как Марадона, и попадешь в Европу
23 сентября 2022 17:02
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

- Я так понимаю идею этого шага Захаряна, он наберет необходимое число матчей за сборную Армении, что поможет ему перебраться в будущем в «Челси». Ведь сборная России забанена не неопределенный срок.

- Мы сегодня обсуждали эту новость в утреннем эфире на «Матч ТВ». Я сразу сказал: ну, какой «Челси»?! Кто из нынешнего поколения заиграл в Европе? Кокорин и Миранчук явно сильнее Захаряна, и те потерялись в клубах, которые неровня «Челси». Поэтому о «Челси» давайте не будем говорить.

Даже из предыдущего поколения, которое завоевало бронзу на Евро-2008, никто в Англии толком не заиграл.

- Хорошо, давайте про сборную. Захаряну 19 лет, один их самых перспективных молодых футболистов России. Нашу сборную теперь непонятно, когда допустят до официальных турниров. Клубы в еврокубках не играют. А в сборной Армении он засветится.

- В том-то и дело, что парню всего девятнадцать. Через два-три Россия вернется в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Человека уже вызывают в сборную России.

Ну, где он засветится в сборной Армении? Один армянин в истории заиграл в Европе – это Мхитарян.

Играешь в «Динамо», что еще надо? Кандидат в сборную в 19 лет. Играй за «Динамо», как Марадона, и никаких препонов не будет - заметят, пригласят.

И будет тебе Европа.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В конце августа футбольное информпространство России сотрясла новость – «Челси» предложил «Динамо» за Арсена Захаряна 15 млн евро. До 1 сентября, даты закрытия трансферного окна в Европе, переход не состоялся, как сообщалось, из-за трудностей перевода денег из Англии в Россию.

В самом «Динамо» подтвердили факт переговоров и указали, что пока футболист остается в Москве.

источник: «Советский спорт»
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Евгений Ловчев: Захарян хочет в «Челси»? Играй за «Динамо», как Марадона, и попадешь в Европу
Евгений Ловчев: Захарян хочет в «Челси»? Играй за «Динамо», как Марадона, и попадешь в Европу
Новость дня – полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян планирует получить гражданство Армении. Зачем это футболисту, обсуждаем с Евгением Ловчевым.
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