Суперкубок Европы при участии клуба MLS. Что задумал УЕФА?

Британский источник The Guardian утверждает, что УЕФА прорабатывает вариант с созданием нового турнира, который заменит Суперкубок Европы. Зачем это нужно? Кто от этого выиграет? Кто будет участвовать?

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УЕФА на данный момент настаивает на системе мини-турнира из четырёх команды, которые встретятся сначала в полуфиналах, а затем пройдет главный матч. Первостепенная цель такой идеи - увеличение количества встреч, что впоследствии обеспечивает большее количество прибыли.

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ

Ранее за Суперкубок Европы соперничали два клуба: победитель Лиги чемпионов и победитель Лиги наций. Третьим участником нового турнира, ожидаемо, станет чемпион Лиги Конференций. Но кто будет четвертым?

В числе последнего приглашенного можно было ожидать кого угодно, но УЕФА готов пойти на безумную идею, пригласив клуб из MLS (американская футбольная лига). И появляется вопрос: а каким боком в европейском турнире появится команда из США? Почему именно команда MLS, а не победитель Кубка Либертадореса или азиатской Лиги чемпионов, как к пример? С одной стороны это бы больше походило на клубный чемпионат мира, но с другой - оправдать появление клуба из-за океана тоже трудно.

На самом деле причина появления MLS проста и лежит на поверхности. Деньги — вот главный мотиватор подобных идей. Американская аудитория огромна и высокоплатежесособна, а значит, что и доходы от трёх матчей будут в разы больше, чем при единственной встрече в классическом Суперкубке Европы.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИДЕЯ ВОПЛОТИТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ?

MLS - это круто с точки зрения шоу, зрелища, инфраструктуры и умения генерировать деньги, но американская лига ни в коем случае не может конкурировать с европейскими по уровню игры. Даже на местном самом престижном клубном турнире Лиге чемпионов КОНКАКАФ американские и канадские клубы редко могут что-то противопоставить более сильным и стабильным коллегам из Мексики.

Как бы не прогрессировал уровень MLS, это по-прежнему отличная площадка для зарабатывания денег или для трамплина в европейские клубы, но в ней нет еще сбалансированных клубов, которые бы могли «пободаться» с лучшими представителями Старого света.

Боссы УЕФА мгновенно потопили идею с Суперлигой, испугавшись мощнейшего оттока денег из организации, но при этом они же сами не прочь при любом удобном случае заработать побольше, даже где выглядит это совершенно неуместно.

Условный матч «Реала» и «Орландо» привлекает исключительно американских болельщиков и спонсоров, но мало будет интересен болельщикам из Европы, для которых результат встречи будет очевиден. Буду рад ошибаться, но мои слова подтверждаются рейтингами вышеупомянотого клубного чемпионата мира, который до финала европейской аудитории совершенно не интересен, да и решающий матч тоже смотрят не так много людей.