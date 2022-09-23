Италия против Англии — повторение финала Евро. Но уже в Лиге наций

ИТАЛИЯ БЕЗ ЛЕГЕНДАРНОГО ЦЕНТРА ОБОРОНЫ И С ОТСУТСТВИЕМ ТОПОВОГО НАПАДАЮЩЕГО

С уходом Джорджио Кьеллини из сборной Италии пришел конец его многолетней связке в центре обороны с Леонардо Бонуччи. Теперь на позициях центральных защитников начинают появляться новые лица. Роберто Манчини уже успел попробовать разные пары центрбэков — Алессандро Бастони-Джанлука Манчини, Франческо Ачерби-Федерико Гатти и Франческо Ачерби-Алессандро Бастони. Но постоянного сочетания коуч пока не нашел. Как кажется, оптимальным вариантом выглядит последняя связка: Ачерби обладает большим опытом и навыками игры в позиционной защите, а Бастони классно действует на опережение и хорош в создании — идеально подойдет на роль ведомого центрбэка. Любопытно, что без Кьеллини на поле в основе сборной пока не появляется и Бонуччи. Видимо, Манчини все-таки затеял в команде полноценную смену поколений и дает шанс проявить себя молодым.

А вот атака Италии пока переживает кризис. Чиро Иммобиле, несмотря на очень приличную игру за клуб (в прошлом сезоне забил в Серии А 27 мячей), в сборной сильно проседает по качеству игры и сдает в результативности (на Евро форвард не оправдал ожиданий и многих разочаровал — в шести матчах забил всего два мяча). Помимо Иммобиле относительную стабильность в выступлениях за клуб не держит почти никто. Большинство их вызванных в национальную команду футболистов группы атаки (кроме, наверное, Маттео Политано) не имеют большого опыта игры за сборную и вряд ли будут готовы выйти на поле с первых минут. Ведь многие из тех форвардов, кто был в составе Италии на Евро в прошлом году, в этот раз даже не попали в заявку. Андреа Белотти слишком слабо начал сезон, Федерико Кьеза и Доменико Берарди травмированы, а Федерико Бернардески уехал в МЛС и, вероятно, уже закончил с большим спортом. Плюс в этот раз мы не увидим на поле Лоренцо Инсинье — его жена потеряла ребенка после шести месяцев беременности, поэтому нападающий сейчас находится вместе с семьей.

Так что, думаю, Манчини не станет играть с Англией на встречных курсах и пытаться навязывать свой футбол, а сделает ставку на оборону и постарается максимально подстроиться под соперника.

АНГЛИЯ ПОСЛЕ ЧЕ — БЕЗ НОВЫХ ЗВЕЗД И С РЕГРЕССИРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ

После поражения в финале уже упомянутого нами Евро на тренера сборной Англии Гарета Саутгейта обрушился шквал критики. Три из пяти послематчевых пенальти коуч доверил бить молодым футболистам — Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Саке. Ни один из них свою попытку не реализовал, что и стало причиной проигрыша. В тот момент многие задавались вопросом — не сломаются ли юные звезды под сумасшедшим давлением общественности? Время показало — та неудача действительно сильно сказалась на их карьере. Рэшфорд затух в «Манчестер Юнайтед» и только в начале этого сезона начал приходить в себя. Санчо (одноклубник Маркуса) после ухода из «Боруссии» так и не смог набрать прежние кондиции. Даже при Тен Хааге ситуация кардинально не изменилась. Безболезненно пережить тот промах получилось лишь у Саки — за пару лет стал одним из лучших на своей позиции в АПЛ и полноценным лидером «Арсенала».

Поэтому глобально игру Англии все равно определяют старые лица — Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Киран Триппьер, Харри Магуайр и другие опытные футболисты. Однако когда они находятся в хорошей форме, Саутгейту не приходится ни на что жаловаться. Матч с Италией в очередной раз это докажет.