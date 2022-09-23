Так нужна ли Лига наций?

- Мы только приняли резолюцию на соревнования, которые будут проводиться в 2018 году. 54 национальные ассоциации приняли это решение, они хотят, чтобы зародилась такая Лига наций. Потом мы займемся деталями. Мы таким образом заменяем товарищеские матчи, которые не пользуются интересом ни у публики, ни у прессы, ни у игроков. Это хорошее решение, — рассказывал в свое время Мишель Платини, который, возглавляя УЕФА, был главным идейным вдохновителем Лиги наций.

- Лига наций оказалась еще успешней, чем мы думали. У нас всегда были жалобы от крупных футбольных стран: «Мы играем с маленькими странами», «Мы не играем друг с другом». И нам всегда жаловались небольшие страны: «Мы никогда не выигрываем». Это очень интересно, и это путь на Евро, что также отлично подходит для группы D, в которой команды могут претендовать на выход на чемпионат Европы. Это было почти невозможно раньше, — подтверждал слова Платини уже нынешний глава европейской федерации футбола Александр Чеферин.

Однако все это кажется просто красивыми словами. Что же мы получили на деле с появлением Лиги наций? Понятное дело, что благодаря этому УЕФА получил дополнительную возможность заработать. Ну, а что со спортивной составляющей? И здесь мы подходим к самому главному — по факту, Лига наций стала просто еще одним турниром для сборных, очень похожим на условные квалификации к чемпионатам мира и Европы. Во-первых, ее календарь очень рваный: матчи растягиваются на несколько лет и зачастую на протяжении одного и того же соревнования в команде несколько раз меняются и состав, и тренерский штаб. Неужели нельзя было организовать все это иначе? Во-вторых, по опыту сыгранных матчей можно абсолютно точно сказать, что характер игр в Лиге наций вообще не похож на характер товарищеских встреч. Сборные, понимая, что борются за трофей, бьются друг с другом не на шутку и не позволяют себе экспериментировать с сочетаниями футболистов или тактикой. И получается, что вместо контрольных игр, которые для команд были важной игровой тренировкой, они теперь получили необязательную лишнюю физическую и психологическую нагрузку, которая, кроме как мутной возможности отобраться на чемпионат Европы, ничего не дает.