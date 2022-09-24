СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Не матч сборной, а набор в медиакоманду. Сборная России вымучила победу в первом матче года

Двумя составами с трудом перебегали в Бишкеке сборную Киргизии (2:1), занимающую 95-е место в рейтинге ФИФА. В первом тайме Соболев реализовал пенальти, а под занавес встречи отличился Уткин.
Не матч сборной, а набор в медиакоманду. Сборная России вымучила победу в первом матче года
24 сентября 2022 18:58
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

ОБНОВЛЕННАЯ СБОРНАЯ КАРПИНА

Как все мы знаем, сборная России отстранена от всех официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА, и в ближайшее время это не изменится. Так, до жеребьевки чемпионата Европы-2024 наших не допустили. В результате подопечные Валерия Карпина в этом году пропустили все окна на матчи сборной, и РФС только сейчас нашел спарринг-партнеров, рискнувших принять вызов.

Казалось, что в такой ситуации и на фоне частичной мобилизации матч национальной команды должен стать важным событием для болельщиков. Все-таки мы так давно не видели наших парней вместе и не могли оценить их готовность на международном уровне. Однако если не товарищеский статус матча, то уж уровень соперника (95-е место в рейтинге ФИФА) точно сильно снизил градус эмоций для зрителей.

А окончательно обнулил его сам Карпин, выпустивший с первых минут максимально непривычный состав, в котором не было не только легионеров Александра Головина, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы (Алексей Миранчук травмирован), но и вообще большинства игроков основы вроде Георгия Джикии, Далера Кузяева, Дмитрия Баринова, великолепно играющего в чемпионате Андрея Мостового, которому почему-то предпочел зенитовского резервиста Зелимхана Бакаева…

И ведь не скажешь, что Карпин решил посмотреть в деле тех, кого видит нечасто. Например, Данил Глебов и Максим Осипенко вообще играют у него в «Ростове». В этой связи интересно, почему вышли Александр Соболев, Вячеслав Караваев и Матвей Сафонов? Они тоже не первый выбор тренера на своих позициях?

ПЕНАЛЬТИСТ СОБОЛЕВ

Этот матч был не важен для зрителей (во всяком случае, российских), а скорее для тренеров и футболистов, которые очень хотели показать себя. Хозяевам было важно продемонстрировать хорошую игру против сильного соперника, а гостям – убедить наставника в том, что они могут претендовать на место в составе.

В первом тайме киргизы играли с большим азартом и очень дерзко – с высоким прессингом и линией обороны. Правда, мастерства им явно не хватало, поэтому на флангах и за спинами появлялось очень много свободного пространства, которым и пользовались россияне, регулярно доставляя мяч в опасные для завершающего паса зоны.

Однако для стабильного контроля мяча нашей команде не хватало сыгранности, в первую очередь в середине поля. Впрочем, как и в центре обороны. С каждой минутой давление киргизов становилось все сильнее и в середине тайма вылилось в первый забитый мяч. Алимардон Шукуров с угла штрафной продвинулся к воротам и под присмотром безучастного Караваева пальнул в ближний угол – мяч от штанги юркнул за спину Сафонову.

Благо, желание хозяев сильно превосходит уровень их технического оснащения. Еще до перерыва Соболев сравнял счет с пенальти – у Одилжона Абдурахманова не выдержали нервы, когда Бакаев покатил на ход в штрафную Даниилу Фомину, и он срубил оппонента. По такой игре в таком составе не имеет смысл разбирать тактические нюансы, но подход к «точке» спартаковца при наличии Фомина – факт любопытный.

СВЯЗКА КОМЛИЧЕНКО – УТКИН СПАСЛА ОТ ПОЗОРА

На второй тайм вышли 10 новых полевых игроков, то есть Карпин, как и обещал, полностью сменил состав, дав по 45 минут, например, Александру Сильянову (неожиданно сыграл в центре обороны), Даниилу Хлусевичу, Артему Макарчуку и Максиму Глушенкову. Это больше похоже на отбор в медиакоманду блогеров, чем матч национальной команды.

Что до происходившего на поле, то казалось, что появление более опытных Джикии, Кузяева и Баринова при реактивных Мостовом и Глушенкове и хорошо знакомом с требованиями Карпина Николая Комличенко в игре сборной будет больше качества, однако игра стала еще более хаотичной, разбитой на эпизоды не свистками арбитра, а регулярным браком в исполнении футболистов, причем обеих команд.

Внимания во втором тайме заслужили только два эпизоды с участием Комличенко. В первом он вышел один на один с Эржаном Токатаевым, но вратарь классно сократил угол обстрела и, словно расширившись, как какой-нибудь супергерой из «Пацанов», полностью закрыл собой ворота и принял удар на себя. А уже в самой концовке Уткин вовремя среагировал на фол на форварде и, подхватив мяч, вышел к воротам и с линии штрафной уложил мяч под перекладину

Так ростовская связка принесла нашей сборной победу. Но гордиться ею точно не приходится. Как тут не вспомнить, что и в РПЛ у «Ростова» Карпина большие проблемы с созданием голевых моментов с игры?

Товарищеский матч

Киргизия – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: Шукуров, 24 – 1:0. Соболев, 30 – с пенальти – 1:1. Уткин, 89 – 1:2.

Киргизия: Токотаев, Козубаев, Акматов (Браузман, 69), Кичин, Атабаев, Абдурахманов (Рустамов, 82), Жыргалбек улуу, Сагынбаев (Мищенко, 46), Мусабеков (Алыкулов, 69), Шукуров, Мурзаев (Юлдашев, 70).

Россия (первый тайм): Сафонов, Караваев, Осипенко, Бородин, Круговой, Глебов, Фомин, Коваленко, З. Бакаев, Ежов, Соболев.

Россия (второй тайм): Сафонов, Хлусевич, Сильянов, Джикия, Макарчук, Кузяев, Баринов, Уткин, Мостовой, Глушенков, Комличенко.

Предупреждение: Мусабеков, 41.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Не матч сборной, а набор в медиакоманду. Сборная России вымучила победу в первом матче года
Не матч сборной, а набор в медиакоманду. Сборная России вымучила победу в первом матче года
Двумя составами с трудом перебегали в Бишкеке сборную Киргизии (2:1), занимающую 95-е место в рейтинге ФИФА. В первом тайме Соболев реализовал пенальти, а под занавес встречи отличился Уткин.
24.09.2022 18:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Евгений Ловчев: Россию обложили, поэтому сборной нужно использовать любую возможность играть
Евгений Ловчев: Россию обложили, поэтому сборной нужно использовать любую возможность играть
Матч пройдет сегодня и начнется в 17.00 мск.
24.09.2022 10:32
Футбол
автор: Юрий Волохов
Так нужна ли Лига наций?
Так нужна ли Лига наций?
Лига наций — совсем «молодой» турнир. Его начали проводить в 2018 году (то есть почти сразу после окончания чемпионата мира в России). Главная цель его создания — заменить унылые товарищеские матчи европейских сборных, уже изрядно наскучившие и надоевшие большинству болельщиков и зрителей.
23.09.2022 19:16
Футбол
автор: Матвей Морозов
Италия против Англии — повторение финала Евро. Но уже в Лиге наций
Италия против Англии — повторение финала Евро. Но уже в Лиге наций
Сборная Италии примет команду Англии в рамках матча 5-го тура Лиги наций. В каком состоянии команды подходят к этому матчу?
23.09.2022 19:13
Футбол
автор: Матвей Морозов
Суперкубок Европы при участии клуба MLS. Что задумал УЕФА?
Суперкубок Европы при участии клуба MLS. Что задумал УЕФА?
Совсем скоро финальный матч Лиги чемпионов может пройти в США, но это только начало коллаборации с американским спортом.
23.09.2022 17:18
Футбол
автор: Никита Шмытов
Евгений Ловчев: Захарян хочет в «Челси»? Играй за «Динамо», как Марадона, и попадешь в Европу
Евгений Ловчев: Захарян хочет в «Челси»? Играй за «Динамо», как Марадона, и попадешь в Европу
Новость дня – полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян планирует получить гражданство Армении. Зачем это футболисту, обсуждаем с Евгением Ловчевым.
23.09.2022 17:02
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Двуличность Анчелотти? Спроси об этом его». Сборная для Азара – отдушина, вызов и шанс
«Двуличность Анчелотти? Спроси об этом его». Сборная для Азара – отдушина, вызов и шанс
Бельгийский вингер по-прежнему переживает непростые времена и грозит стать для «Реала» вторым Гаретом Бэйлом.
23.09.2022 13:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Зачем играть в Бишкеке? Лучше сыграть со сборной легионеров РПЛ – это полный стадион
Дмитрий Селюк: Зачем играть в Бишкеке? Лучше сыграть со сборной легионеров РПЛ – это полный стадион
Завтра сборная России после долгого перерыва проведет международный матч в Бишкеке. Соперником нашей команды станет сборная Киргизии.
23.09.2022 12:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Чемпиону мира не место в зоне вылета. Франция обыграла Австрию и ушла с последнего места в группе
Чемпиону мира не место в зоне вылета. Франция обыграла Австрию и ушла с последнего места в группе
У Жиру гол и результативная передача, а Мбаппе забил после сольного прохода мимо четверых защитников.
22.09.2022 23:57
Футбол
автор: Артем Зибрак
Нужна ли России футбольная сборная?
Нужна ли России футбольная сборная?
Этот вопрос мы уже не раз задавали на своих страницах. Ко многому можно относиться по-разному. В том числе к попыткам наладить взаимодействие с зарубежными партнерами и футбольными организациями. В качестве продолжения дискуссии – материал нашего обозревателя в рубрике «Особое мнение».
22.09.2022 19:40
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Как доехать на «товарняке». Почему важно следить за контрольными матчами перед ЧМ-2022
Середина осени - пора, когда большинство неевропейских сборных-участниц чемпионата мира в Катаре проводит товарищеские матчи или «товарняки». Для любителей ставок это ключевой момент для оценки будущих вложений в главный турнир четырехлетия.
Последний мазок художника! Как Федерера проводили из большого тенниса в Лондоне
Знаменитый швейцарец Роджер Федерер завершил карьеру: в прощальном матче на «Кубке Лэйвера» они в паре с Рафаэлем Надалем проиграли в упорной борьбе Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.
Когда уволят Саутгейта? Как Англия с позором покинула элиту Лиги наций
В матче-ремейке финала Евро-2020 англичане снова уступили Италии (0:1) и досрочно покинули высший дивизион Лиги наций.
Все ушли на фронт. Похоже, один футбольный клуб снимется с Кубка России из-за мобилизации
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант неожиданно стал ньюсмейкером пятницы.
Медведев пробил очередное дно, Карякин требует флаг РФ. Новые приключения наших нейтралов
В первом матче после US Open-2022 сильнейший теннисист России Даниил Медведев вновь потерпел поражение - от 284-й ракетки мира Стэна Вавринки. Ну а шахматист Сергей Карякин не хочет ограничиваться снятием с него дисквалификации.
«Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации». Игорь Колыванов — о возможной смене гражданства Захаряном
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» ситуацию с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям СМИ, может начать выступать за Армению вместо нашей национальной команды, отстраненной от международных соревнований.
Кому драться с Усиком? Расклад и лучшие ставки на бой Джойс — Паркер
В ночь на 25 сентября в Манчестере пройдет долгожданный поединок тяжеловесов - Джо Джойс против Джозефа Паркера. «Плеймейкер» оценивает шансы претендентов на то, чтобы сразиться затем за чемпионство с Александром Усиком.
Победа Емельяненко над Дациком станет чудом или фарсом. Расклад на Hardcore Boxing
24 сентября столичная «ВТБ Арена» примет турнир лиги Hardcore Boxing, в главном поединке которого столкнутся Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. «Плеймейкер» взвешивает шансы основных участников бойцовского вечера в Москве.
Мбаппе выручает Францию, Левандовски не помощник Польше. В Лиге наций — без сюрпризов
Пятый тур Лиги наций вывел в лидеры 4-й группы высшего дивизиона Хорватию, победившую Данию (2:1). А чемпионы мира французы смогли уйти с четвертого места в 1-й группе благодаря победе над Австрией (2:0).
Попали под лошадь! Как НХЛ поставила на место зарвавшихся чешских русофобов
В заокеанской хоккейной лиге не захотели смешивать политику и спорт.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика