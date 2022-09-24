Не матч сборной, а набор в медиакоманду. Сборная России вымучила победу в первом матче года

ОБНОВЛЕННАЯ СБОРНАЯ КАРПИНА

Как все мы знаем, сборная России отстранена от всех официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА, и в ближайшее время это не изменится. Так, до жеребьевки чемпионата Европы-2024 наших не допустили. В результате подопечные Валерия Карпина в этом году пропустили все окна на матчи сборной, и РФС только сейчас нашел спарринг-партнеров, рискнувших принять вызов.

Казалось, что в такой ситуации и на фоне частичной мобилизации матч национальной команды должен стать важным событием для болельщиков. Все-таки мы так давно не видели наших парней вместе и не могли оценить их готовность на международном уровне. Однако если не товарищеский статус матча, то уж уровень соперника (95-е место в рейтинге ФИФА) точно сильно снизил градус эмоций для зрителей.

А окончательно обнулил его сам Карпин, выпустивший с первых минут максимально непривычный состав, в котором не было не только легионеров Александра Головина, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы (Алексей Миранчук травмирован), но и вообще большинства игроков основы вроде Георгия Джикии, Далера Кузяева, Дмитрия Баринова, великолепно играющего в чемпионате Андрея Мостового, которому почему-то предпочел зенитовского резервиста Зелимхана Бакаева…

И ведь не скажешь, что Карпин решил посмотреть в деле тех, кого видит нечасто. Например, Данил Глебов и Максим Осипенко вообще играют у него в «Ростове». В этой связи интересно, почему вышли Александр Соболев, Вячеслав Караваев и Матвей Сафонов? Они тоже не первый выбор тренера на своих позициях?

ПЕНАЛЬТИСТ СОБОЛЕВ

Этот матч был не важен для зрителей (во всяком случае, российских), а скорее для тренеров и футболистов, которые очень хотели показать себя. Хозяевам было важно продемонстрировать хорошую игру против сильного соперника, а гостям – убедить наставника в том, что они могут претендовать на место в составе.

В первом тайме киргизы играли с большим азартом и очень дерзко – с высоким прессингом и линией обороны. Правда, мастерства им явно не хватало, поэтому на флангах и за спинами появлялось очень много свободного пространства, которым и пользовались россияне, регулярно доставляя мяч в опасные для завершающего паса зоны.

Однако для стабильного контроля мяча нашей команде не хватало сыгранности, в первую очередь в середине поля. Впрочем, как и в центре обороны. С каждой минутой давление киргизов становилось все сильнее и в середине тайма вылилось в первый забитый мяч. Алимардон Шукуров с угла штрафной продвинулся к воротам и под присмотром безучастного Караваева пальнул в ближний угол – мяч от штанги юркнул за спину Сафонову.

Благо, желание хозяев сильно превосходит уровень их технического оснащения. Еще до перерыва Соболев сравнял счет с пенальти – у Одилжона Абдурахманова не выдержали нервы, когда Бакаев покатил на ход в штрафную Даниилу Фомину, и он срубил оппонента. По такой игре в таком составе не имеет смысл разбирать тактические нюансы, но подход к «точке» спартаковца при наличии Фомина – факт любопытный.

СВЯЗКА КОМЛИЧЕНКО – УТКИН СПАСЛА ОТ ПОЗОРА

На второй тайм вышли 10 новых полевых игроков, то есть Карпин, как и обещал, полностью сменил состав, дав по 45 минут, например, Александру Сильянову (неожиданно сыграл в центре обороны), Даниилу Хлусевичу, Артему Макарчуку и Максиму Глушенкову. Это больше похоже на отбор в медиакоманду блогеров, чем матч национальной команды.

Что до происходившего на поле, то казалось, что появление более опытных Джикии, Кузяева и Баринова при реактивных Мостовом и Глушенкове и хорошо знакомом с требованиями Карпина Николая Комличенко в игре сборной будет больше качества, однако игра стала еще более хаотичной, разбитой на эпизоды не свистками арбитра, а регулярным браком в исполнении футболистов, причем обеих команд.

Внимания во втором тайме заслужили только два эпизоды с участием Комличенко. В первом он вышел один на один с Эржаном Токатаевым, но вратарь классно сократил угол обстрела и, словно расширившись, как какой-нибудь супергерой из «Пацанов», полностью закрыл собой ворота и принял удар на себя. А уже в самой концовке Уткин вовремя среагировал на фол на форварде и, подхватив мяч, вышел к воротам и с линии штрафной уложил мяч под перекладину

Так ростовская связка принесла нашей сборной победу. Но гордиться ею точно не приходится. Как тут не вспомнить, что и в РПЛ у «Ростова» Карпина большие проблемы с созданием голевых моментов с игры?

Товарищеский матч

Киргизия – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: Шукуров, 24 – 1:0. Соболев, 30 – с пенальти – 1:1. Уткин, 89 – 1:2.

Киргизия: Токотаев, Козубаев, Акматов (Браузман, 69), Кичин, Атабаев, Абдурахманов (Рустамов, 82), Жыргалбек улуу, Сагынбаев (Мищенко, 46), Мусабеков (Алыкулов, 69), Шукуров, Мурзаев (Юлдашев, 70).

Россия (первый тайм): Сафонов, Караваев, Осипенко, Бородин, Круговой, Глебов, Фомин, Коваленко, З. Бакаев, Ежов, Соболев.

Россия (второй тайм): Сафонов, Хлусевич, Сильянов, Джикия, Макарчук, Кузяев, Баринов, Уткин, Мостовой, Глушенков, Комличенко.

Предупреждение: Мусабеков, 41.