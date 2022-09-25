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Дмитрий Селюк: С политической точки зрения матч в Бишкеке важен, со спортивной ничего не дал

Вчера сборная России не без проблем одолела в Бишкеке сборную Киргизии со счетом 2:1. За эту игру наша команда подверглась критике.
Дмитрий Селюк: С политической точки зрения матч в Бишкеке важен, со спортивной ничего не дал
25 сентября 2022 14:25
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Футбольный агент Дмитрий Селюк делится своим мнением об игре и ее значении в нынешней ситуации.

- В плане преодоления международной изоляции матч в Бишкеке был важен, все-таки наша команда сыграла с национальной сборной другой страны, - говорит Селюк. – Но со спортивной точки этот матч ничего не дал нашим футболистам.

И такое впечатление, что уровень сборной России ненамного выше уровня сборной Киргизии.

- Просто приезд такого соперника в Бишкек – большое событие. Хозяева вышла со сверхнастроем.

- Правильно, а наши вышли без настроя. Зачем тогда такие матчи проводить? Как я уже говорил, лучше сыграть против команды легионеров РПЛ. Там и настрой был бы совсем другой, когда против тебя выходят Малком, Клаудиньо, Промес и т.д. И стадион был бы полный где-нибудь в Нижнем Новгороде или Воронеже.

- Карпин дал поиграть всем. Это правильно? Турниров все равно никаких в ближайшие годы не будет, какую-то основу наигрывать нет смысла.

- Возможно, и правильно, но такое впечатление, что сейчас сборная - это ярмарка для продажи футболистов. Поэтому мы видим на поле много игроков «Ростова» или «Крыльев Советов». В прошлом сезоне «Ростов» едва спасся от вылета, а сейчас Осипенко и Глебов становятся основными игроками сборной.

Товарищеский матч

Киргизия – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: Шукуров, 24 – 1:0. Соболев, 30 – с пенальти – 1:1. Уткин, 89 – 1:2.

Киргизия: Токотаев, Козубаев, Акматов (Браузман, 69), Кичин, Атабаев, Абдурахманов (Рустамов, 82), Жыргалбек улуу, Сагынбаев (Мищенко, 46), Мусабеков (Алыкулов, 69), Шукуров, Мурзаев (Юлдашев, 70).

Россия (первый тайм): Сафонов, Караваев, Осипенко, Бородин, Круговой, Глебов, Фомин, Коваленко, З. Бакаев, Ежов, Соболев.

Россия (второй тайм): Сафонов, Хлусевич, Сильянов, Джикия, Макарчук, Кузяев, Баринов, Уткин, Мостовой, Глушенков, Комличенко.

Предупреждение: Мусабеков, 41.

источник: «Советский спорт»
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