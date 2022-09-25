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Катарская кровь, бронь для футболистов и гигантская стройка для сборной

«Гибридная» - это не только про войну, а «частичная» - не только про мобилизацию. Мы собрали в нашем калейдоскопе три, на наш взгляд, важные футбольные новости.
Катарская кровь, бронь для футболистов и гигантская стройка для сборной
25 сентября 2022 16:00
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Иллюстрация Ольги Сорочкиной

КРОВОПРОЛИТНЫЙ ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре может стать самым кровопролитным за всю историю. The Guardian пишет про жесточайшие условия работы и жизни для рабочих, которые чаще всего — приезжие.

Обычный день рабочего выглядит так: он каждый день трудится под жарой в 40 (!) градусов, а после его везут в пустыню, где на ферме он со своей бригадой живет в крохотных домиках.

Когда будете смотреть чемпионат мира помните — за красивыми стадионами скрывается низкая зарплата, крохотные комнаты и смерти рабочих, которые тщательно скрывают, прочитали мы перевод в телеграм-канале «Креатив со звёздочкой».

Травм хватает на любом производстве, когда, что называется, горят сроки. Что перед ЧМ-2010 в ЮАР, что перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году, огромное количество международных правозащитных организаций били в колокола по поводу условий труда строителей. Будем надеяться, что следующая новость не будет сопряжена с печальными инцидентами.

МНЁВНИКИ ЖДУТ

Сборная России по футболу (тут речь идёт в широком смысле – в целом об институте сборных: женских, молодежных, юношеских и проч.) получит новую базу. Московские власти выделили для этой цели несколько гектаров на территории района «Хорошёво-Мнёвники» (пожалуйста, произносите оба слова через Ё, а не так, как многие). Поля будут гибридными (то есть частично искусственными, частично травяными), будет установлена современная система орошения. Частично будет предусмотрен подогрев.

У нас, конечно, вызывает вопрос, зачем именно сейчас, когда полноценной сборной в ближайшие годы у нас не будет, затеяно это строительство, но не любая логика доступна нашему пониманию.

БРОНЬ ФУТБОЛИСТАМ? МИТРОФАНОВ АККУРАТНО ПРИЗНАЛ, ЧТО «РАБОТА ВЕДЁТСЯ»

Футболисты сборной России в многочисленных интервью признали, что во время прохождения пограничного контроля (в момент вылета в Киргизию на товарищеский матч) им задавали вопросы, которые так или иначе касаются частичной мобилизации. Дмитрий Баринов признался, что он и некоторые партнеры по сборной не могли даже во время матча отключиться от мыслей о мобилизации.

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов, тщательно и аккуратно подбирая слова – тема непростая, рассказал о возможной брони от мобилизации для футболистов и арбитров:

- Могут ли футболисты получить бронь и как сделать так, чтобы чемпионаты не пострадали? Могу дать только формальный ответ — РФС, безусловно, проводит определённую работу. Мы на связи с Министерством спорта и с Минобороны — сейчас вырабатываем принципы. Это касается не только футбола, но и других видов спорта, которые важны для государства, — в том числе в этот период. Порядок бронирования также устанавливается правительством. Понятно, что спорт — и футбол в частности — не является частью оборонно-промышленного комплекса и напрямую не упомянут в указе президента. Но очевидно, что подобный отвлекающий элемент, который объединяет общество — в особенности РПЛ, — важен. Важно и продолжение работы по подготовке молодых футболистов. Если эту работу приостановить, то мы теряем поколения. Мы свою позицию подготовили: в понедельник направим в Минспорт. Понимаю, что у органов власти есть более важные вопросы, но мы надеемся, что на спорт государство обратит внимание: определённое количество спортсменов, судей, тренеров и других специалистов – им будет дана возможность продолжать соревнования, участие в национальных сборных, чтобы дальше длилась спортивная подготовка, — сказал Митрофанов.

источник: «Советский спорт»
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