Алексей Сафонов: Тюкавин в отличной форме, считаю Костя заслуживает больше игрового времени

Мы позвонили агенту футболиста Алексею Сафонову, чтобы узнать, почему один из самых перспективных молодых форвардов России стал получать так мало игрового времени.

- Сразу хочу подчеркнуть, что Костя не жалуется на свое положение, и меня он ни о чем не просил, - уточняет Сафонов. – Это лично мое мнение, и я его высказываю. Костя в очень хорошей форме, и я не понимаю, почему он так мало играет. На предсезонке забивал больше всех, когда получал нормальное игровое время, три игры подряд забивал. А сейчас на лавку присел.

Конечно, он хотел получить вызов в первую сборную, но вызвали в молодежку. Костя с удовольствием поехал.

- И не просто поехал, вышел с капитанской повязкой и забил первый гол белорусам.

- Именно так, а затем еще два забил Казахстану. Эти матчи еще раз показали, что Костя в хорошей физической форме.

- Что вы говорите Косте, как подбадриваете?

- Еще раз повторю, я никогда не давлю на клуб, не вмешиваюсь в работу тренера. Есть тренер, он определяет состав. Поэтому говорю Косте: «Надо терпеть и работать».

Он и сам отвечая на этот вопрос, говорит, что надо еще больше работать.

Мы не хотим уходить в аренду, мы хотим играть в «Динамо» и доказать, что Костя достоин играть в такой великой команде, воспитанником которой он является.

Просто в Европе, в той же Англии, обычно дают больше шансов своим молодым игрокам, чем иностранцам.

Кто-то говорит, вот он вышел, а чего не забил? За 5 минут забить тяжело. Но, повторю, есть тренер, он отвечает за результат и только он принимает решение, кто должен выходить в основе.

НАША СПРАВКА

Константин Тюкавин

Родился 22 июня 2022 года в Котласе (Архангельская область).

Воспитанник Академии «Динамо» им. Л.И. Яшина.

За «Динамо» провел 75 матчей, забил 22 гола, отдал 7 голевых передач.

В нынешнем сезоне забил 3 гола в чемпионате, в том числе победный, он же единственный «Спартаку», и один гол в Кубке России «Алании».