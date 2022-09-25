Точно не герой…

В наше время, когда мир кажется нам поделенным строго на черное и белое, очень сложно убедить кого-то в обратном. Полутона часто опускают как нечто мешающее восприятию. Именно потому так легко оказаться в том или ином шумном лагере (сторонников или противников все равно чего), и тогда тебе уже крайне трудно включать голову и критично относиться к происходящему.

Я, честно говоря, любых проявлений толпы боюсь. Не важно, на площади это происходит или в соцсетях. Когда в течение нескольких месяцев подряд огромное количество блогеров, уважаемых экспертов, журналистов, футбольных деятелей рассказывают о том, какой Николай Ларин подвижник, как он мечтал выстроить идеальную систему работы в академии, как все делал ради осуществления своей мечты и нарушал закон только потому, что это мешало выстраиванию идеальной академии, он выглядит даже не подвижником, настоящим героем-революционером. Хочется даже на каком-то этапе задаться вопросом: да кому же он так перешёл дорогу, что его судят, а прокуратура запросила для него 4 года реального срока?

Все в курсе по поводу одного факта: будучи бюджетным предприятием, «Чертаново» в разы увеличивало число занимающихся в академии юных воспитанников – за имеющиеся деньги никто работать не стал бы. Но говорить только об этом – история очень однобокая и тенденциозная.

Давайте разбираться.

В распоряжении редакции есть немалое число документов, которые позволяют сделать вывод о том, что не одним лишь этим фактом всё исчерпывалось. Не буду сейчас утомлять Вас огромным количеством казённой лексики – расскажу лишь о некоторых фактах, которые точно позволят вам взглянуть на ситуацию чуть иначе. Какие-то аргументы вам наверняка покажутся более убедительными, какие-то менее, о чем-то можно говорить как о прямых доказательствах, о чем-то как о косвенных, но в целом ситуация, мягко говоря, не позволяет делать вывод о романтиках-мечтателях, не говоря уж о революционерах.

Всегда важно смотреть, кто вокруг, с кем ты работаешь. Вокруг были многие: и агент с известной репутацией Павел Андреев (официально подписанный обеими сторонами договор о сотрудничестве имеется в распоряжении редакции), которому принадлежат права на многих воспитанников (это как-то не очень бьется с бюджетным финансированием академии, не так ли?), и тренеры, которые по фиктивным документам получали звание заслуженного работника спорта, что автоматически предполагало дополнительные выплаты из бюджета.

В данном случае речь идет о Дмитрии Поляцкине, который был принят на работу у Ларина несмотря на имеющуюся судимость:

Если ты соврал вот здесь и вот здесь, то почему я должен тебе верить, что ты не соврал в остальных эпизодах?

Бог с ним, неправедным путем полученными знаниями (хотя это и наносит урон бюджету) – сам Николай Юрьевич очень любил книжечки и корочки. И ладно, если тебе это просто тешит тщеславие. Но зачем г-ну Ларину понадобились документы, что он сотрудник Интерпола?

Люди в «Чертанове» жили на широкую ногу. Летать не бизнес-классом - это, наверное, себя не уважать. Московскому бюджету эти перелеты обошлись в 30 миллионов рублей. А вот, например, счет за изготовление костюма и обуви (документ не фейковый, как многие могут подумать):

Откуда деньги? Да вот отсюда – Николай сам признается об этом в переписке о том, как у него формируется бухгалтерия:

Обсуждался и вопрос создания собственного агентства, чтобы потихонечку «узаконить» права на игроков:

В распоряжении редакции есть разнообразные копии трудовых договоров, договоры займа, приходники-расходники и много чего ещё по указанному делу. Нет смысла обильно грузить этим читателя.

Что в сухом остатке? Все руководители всех школ и академий, которые, конечно же, держат нос по ветру, с первыми новостями о возбуждении уголовного дела в отношении Николая Ларина сразу же избавились от практики использования «мёртвых душ». В различных источниках появлялась информация, что и финансирование от Москомспорта осуществляется уже иначе. Значит, исполнения главных целей – появлению прозрачности и следования закону – уже добились.

А что касается приговора Ларину, то может быть, стоило бы смягчить в окончательном решении предложение прокуратуры. Но только лавровый венок и лавры героя с Николая Юрьевича – не в судебном решении, а в общественном сознании - точно снять стоит.