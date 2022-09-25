Экс-армеец и зенитовец спасли Дешама от позора. Франция проиграла Дании, но избежала вылета

ЭРИКСЕН VS МБАППЕ

Завершающийся групповой этап Лиги наций получается очень увлекательным, во многих квартетах до последнего тура идет ярая борьба. Так, в Копенгагене встретились предельно мотивированные сборные Дании и Франции. Хозяева на очко отставали от лидирующей Хорватии, а гости минимально превосходили в турнирной таблице Австрию, так что еще не обеспечили себе сохранение прописки в лиге А.

Подопечные Дидье Дешама одержали в пяти матчах всего одну победу – над австрийцами в предыдущем туре (2:0). Но несмотря на это, наставник сделал сразу пять изменений в составе. И это при том, что команда понесла фантастические кадровые потери. По сравнению с прошлым матчем в старте появились вратарь Альфонс Ареоля, защитники Бенуа Бадьяшиль, Дайо Юпамекано и Бенжамен Павар, а также Эдуарду Камавинга.

Неизменной осталась только тройка игроков атаки Килиан Мбаппе – Антуан Гризманн – Оливье Жиру. Увы, в отличие от прошлого тура, последний совсем не впечатлил.

Ну, а у датчан в любом составе выделяется Кристиан Эриксен, которому компанию в середине поля составили Пьер-Эмиль Хейбьерг и Томас Дилейни. Полузащитник «МЮ» блистал и в этот вечер.

УГЛОВЫЕ ЭРИКСЕНА – ЭТО СКАЗКА!

Не сказать, что во многом вынужденно сконструированная связка игроков «Реала» в середине поля Ферлан Менди (левый латераль) – Камавинга – Орельен Тчуамени уверенно переигрывала оппонентов, создавая здесь французам преимущество. Да, в первой половине тайма гости много били по воротам, но в большинстве случаев со средней дистанции. Оттого из девяти ударов в первые полчаса лишь два пришлись на трио Мбаппе – Гризманн – Жиру. Для сравнения, один только Камавинга пробовал пробить Каспера Шмейхеля чаще (трижды).

Датчанам же хватило и трех попыток, чтобы открыть счет на 34-й минуте. В основном они угрожали после подач Эриксена с угловых, но Томасу Дилейни, которого французы никак не могли перевисеть в воздухе, никак не удавалось пробить в сторону от Ареоля. Зато с этой задачей – уже с игры – справился Каспер Дольберг, в подкате замкнувший прострел слева Миккеля Дамсгорда. Это первый гол форварда за сборную с июля 2021 года!

Подопечные Дешама никаких выводов из происходящего не сделали и еще до перерыва пропустили во второй раз. И, что характерно, с углового. Хозяева выиграли подбор после очередной классной подачи Эриксена, и Андреас Сков Ольсен с линии штрафной пробил мимо потерявшего мяч из виду из-за частокола ног голкипера.

Даже если бы Эриксен не умел ничего другого, кроме розыгрышей стандартов, его стоило бы выпускать исключительно ради них. Полузащитник поймал такой кураж, что разок даже попробовал от угла поля закрутить мяч под перекладину, чем немало озадачил едва успевшего дотянуться Ареоля.

ДЕШАМУ ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ

На перерыв французы ушли уже на последнем месте, ведь в параллельной встрече Австрия играла вничью (1:1) с хорватами, так что Дешаму требовалось предпринимать активные действия. Он попытался наладить контроль мяча за счет замены суетливого Камавинга на Юссуфа Фофана, а вместо Вильяма Салиба вышел Жонатан Клосс. Он занял позицию правого латераля, а Бенжамен Павар опустился на позицию правого центрального.

Эти перестановки вкупе с запредельным настроем вернули французам необходимое преимущество. Контригра соперника заметно снизилась, тогда как сами гости в середине тайма они создали серию голевых моментов, но каждый раз проигрывали поймавшему бешеный кураж Шмейхелю. Он спас даже после выхода Мбаппе один на один. Многие ли вратари могут похвастать этим?

Весь второй тайм действующие чемпионы мира провели в бесплодных атаках, однако в итоге не смогли не только вытащить игру, но и хотя бы сократить отставание в счете. Датчане оказались сильнее в обеих встречах (на «Сен-Дени» они выиграли 2:1). От позора французов спасли хорваты, сумевшие-таки выдавить из себя два мяча в Вене во втором тайме – отличились Марко Ливайя и зенитовец Деян Ловрен. Российским болельщикам будет интересно, что еще до перерыва в составе «шашечных» отличился Лука Модрич, которому ассистировал экс-армеец Никола Влашич.

Ну, а французской федерации футбола менее чем за два месяца до чемпионата мира стоит обеспокоиться. С таким уровнем исполнителей демонстрировать столь жалкие результаты стыдно. Таким темпом и в Катаре можно опростоволоситься, тем более, что и там в группе у Дешама будут датчане.

Лига наций

Лига А

Группа 1

6-й тур

Дания – Франция – 2:0 (2:0)

Голы: Дольберг, 33 – 1:0. Сков Ольсен, 39 – 2:0.

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен (Бах, 90+2), Андерсен, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни (Кьяер, 72), Хейбьерг, Эриксен, Сков Ольсен (Брейтуэйт, 72), Дамсгор (Линдстрем, 60), Дольберг (Хейлунн, 60).

Франция: Ареоля, Юпамекано, Салиба (Клосс, 46), Бадьяшиль, Павар, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 46), Ф. Менди (Трюффер, 65), Гризманн (Коло Муани, 81), Мбаппе, Жиру (Нкунку, 65).

Предупреждения: Дилейни, 54. Хейлунн, 80.

Судья: Ковач (Румыния).