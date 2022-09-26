Дмитрий Селюк: Какое возрождение Кокорина?! Он забил два гола пожарникам-любителям

Футбольный агент Дмитрий Селюк делится своим мнением об игре Кокорина.

- На прошлой неделе на некоторых спортивных ресурсах возник ажиотаж по поводу Кокорина, мол, началось возрождение нападающего, - говорит Селюк. – Какое возрождение?! Его команда провела товарищеский матч с полулюбительской командой (АЕЗ Закакиу из Лимасола, выступает во втором дивизионе. – Прим. Авт.) и выиграла 7:1.

Кокорин забил два гола. Но кому? Каким-то пожарникам и официантам! А до этого он забил один гол в матче чемпионата. Причем «Арис» проиграл 1:2, Кокорин забил свой гол в добавленное время на 95-й минуте. Причем проиграли дома команде, которая идет на 12-м месте в чемпионате

- Но забил же…

- Забил, наконец. Только на 95-й минуте, но этот гол не помог команде уйти от поражения. А про те два гола в товарищеском матче с таким соперником просто смешно говорить. А тут уже некоторые пишут на основании этого про возрождение. Люди, видимо, не очень в футболе разбираются. Человек получает такую зарплату и забивает любителям в товарищеском матче, а тут такие восторги.

Я считаю, Кокорин очень талантливый футболист, но он сам загубил свою карьеру. «Сочи» ему протянул руку помощи в трудный момент, но он выбрал другой путь. Я хорошо знаю чемпионат Кипра, у меня там играют футболисты. Там некоторые играют до 36 лет. Кокорин выбрал более легкую дорогу – заработал уже хорошие деньги, и теперь, если не будет валять дурака, сможет играть на Кипре до 37 лет и продолжать зарабатывать.

НАША СПРАВКА

Александру Кокорину 31 год.

За «Лимасол» он выступает на правах аренды. А принадлежит форвард «Фиорентине».

В России он выступал аз «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи», «Спартак». Провел 47 матчей за сборную России (2011-2017 г.г.), забил 12 голов.