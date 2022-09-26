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Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал в интервью ТАСС, кто вошел в новый Совет директоров клуба, назвал имя нового спортивного директора и рассказал, что будет рассмотрен вопрос о восстановлении «Спариака-2».
Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»
26 сентября 2022 17:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Обсуждаем эти новости с легендой красно-белых Евгением Ловчевым.

- Итак, в новый совет директоров вошли: Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент Академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

Когда уходил Федун, все говорили, что Мележиков почти наверняка уйдет, что часто бывает, когда приходит новое начальство. Но он остался. Вы вроде хорошо знакомы с Мележиковым. Что скажете?

- Близко его я не знаю, но вроде бы он производит хорошее впечатление. Остался в совете Сережа Родионов, плоть от плоти спартаковец, но хотел бы, чтоб там было больше футбольных людей. А кто все эти люди и насколько они разбираются в футболе, я не знаю. А хотелось бы, чтоб футбольный блок был побольше, и эти люди отвечали бы за чисто футбольные вопросы – трансферы, работу академии.

- Вот и подошли к человеку, который непосредственно за футбол будет отвечать. Новым спортивным директором будет англичанин Пол Эшуорт, человек с очень неоднозначной репутацией.

- Я когда про него вообще еще ничего не слышал, мне позвонил сын Женя. Он долго играл в Казахстане, потом там работал. Признавался лучшим футболистом страны. Ему как-то позвонили из «Астаны», сказали, что хотят ему предложить должность спортивного директора. Женька туда прилетел, и оказалось, что его конкурентом на эту должность является этот самый Эшуорт.

И когда Эшуорта назначили спортивным директором в «Спартаке», Женька мне позвонил: «Пап, что они творят? Это же проходимец!». На него же в Казахстане было заведено уголовное дело.

Спортивным директором должен быть человек из футбола, и более того, это должен быть спартаковец плоть от плоти. Почему не назначают Аленичева или Мостового? Уж, они точно лучше этого Эшуорта разбираются в футболе.

Когда-то Николай Петрович Старостин говорил Симоняну: «Спартак» всегда долен быть в спартаковских руках». И как только клуб оказался в руках Червиченко, все с этого и началось.

- Отдельно Матыцын отметил, что нынешнего финансирования недостаточно для серьезной конкуренции и выстраивания могущественного клуба.

- Это хорошо, что новое руководство настроено вкладывать больше денег.

- Идем дальше. Совет директоров рассмотрит возможность восстановления «Спартака-2», который был закрыт Федуном.

- Федун уже уходил со всех своих должностей, ему предложили продать и клуб, и стадион. Вот он и решил сэкономить на «Спартаке-2».

Конечно, это хорошо, что вторую команду восстановят. Но у меня другой вопрос: почему наша академия столько лет не дает качественных футболистов в главную команду? Про Маслова и Рассказова не будем. Когда-то тренер Королев выпустил ребят 1976 года рождения, в этой команде были Титов, Ширко, Гунько.

- Матыцын также заявил, что внутри клуба будет создан комитет для поддержки ветеранов.

- Это было бы очень хорошо, потому что многие ветераны откровенно нуждаются. Я не знаю, кто-то получает от клуба стипендии, я точно не получаю. Но я сейчас не про себя. Много ветеранов нуждаются в помощи.

источник: «Советский спорт»
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Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»
Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»
Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал в интервью ТАСС, кто вошел в новый Совет директоров клуба, назвал имя нового спортивного директора и рассказал, что будет рассмотрен вопрос о восстановлении «Спариака-2».
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