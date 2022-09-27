Прошла любовь. Ведущие СМИ Португалии требуют посадить Роналду на скамейку в сборной

Накануне матча Лиги Наций с Испанией ведущее спортивное издание Португалии A Bola вышел в свет с обложкой «Меньше Роналду — больше Португалии». Издание призывает тренерский штаб посадить на скамейку в предстоящем матче с испанцами самого Криштиану Роналду.

В статье напоминают, что Роналду сыграл 190 матчей за сборную и забил 117 голов. Все это замечательно, но авторы считают, что без 37-летнего капитана сборной будет лучше. В статье приводится довод, что нападающий очень мало играет за «МЮ». Газета призывает полузащитника Бруну Фернандеша стать новым лидером сборной.

Хочется сказать – на святое замахнулись? Что еще принято говорить в таких случаях, когда речь идет о кощунстве? И, как только рука поднялась? Русский язык богат всякими поговорками.

Если же отбросить эмоции, то просьба A Bola выглядит весьма логично. Футбольный гений, позволю себе употребить такое определение, проводит свой самый неудачный сезон в звездной карьере.

Против законов природы не попрешь. Несмотря на фанатичное отношение Роналду к собственному здоровью и своей форме, уходить нужно вовремя. Криш все чаще выходит в «Ман Юнайтед» на замену, а в некоторых играх оставался на скамейке. Что прежде невозможно было представит. Не было такого тренера в мире, который бы решился заменить звезду, или оставить его на скамейке. Теперь эта красная черта преодолена, и выход Криша на поле в матчах «МЮ» на 68-й минуте уже никого не удивляет.

Контракт португальца с «МЮ» заканчивается летом. И похоже, этот сезон станет сезоном мучений для CR-7.

В предыдущей игре Лиги Наций с Чехией в Праге Роналду вышел на поле с капитанской повязкой, отыграл весь матч, отдал одну голевую передаче Жоте.

А в первом тайме вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик разбил лицо форварду кулаком в борьбе за верховой мяч. После оказания помощи Криштиану отыграл до конца. Португальцы выиграли 4:0.

Выйдет ли капитан на поле, или тренерский штаб прислушается к просьбе A Bola, узнаем вечером.

Матч Португалия — Испания состоится сегодня. Начало — в 21:45 мск.