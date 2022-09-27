СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Футбол всё? Чемпионат России могут остановить. Что об этом известно?

Объявление частичной мобилизации повлияло на все отрасли в стране. Разумеется, спорт в стороне не остался.
Футбол всё? Чемпионат России могут остановить. Что об этом известно?
27 сентября 2022 19:27
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Спартак"

Все футболисты - это крепкие молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие проблем со здоровьем, то есть годные к армии. На военном учете спортсмены состоят все - одна только история с хоккейным вратарем Иваном Федотовым памятна, наверное, каждому. Персонал РФС и клубов уже активно получает повестки. Футболисты - пока нет.

Медиакоманды, кстати, тоже получают (это же, по сути, блогеры, а не профессиональные футболисты) - в их случае риск не доиграть сезон гигантский.

Игроки не имеют возможности «работать дистанционно», поэтому осуществить релокацию в Казахстан или Грузию, как многие, точно не могут. У некоторых из них алгоритм другой - смена паспорта. Саба Сазонов умудрился втайне провести спецоперацию по превращению из россиянина в грузина. Смена Армении Захаряном русского паспорта на армянский (если это правда, конечно) происходит более открыто. В том смысле, что разговоров об этом больше. И поддержку от болельщиков в этом вопросе Арсен получает - все хотят, чтобы он оказался в «Челси» и развивался как игрок. С армянским паспортом это сейчас будет сделать удобнее.

Но даже не тот факт, что футболисты рискуют быть призванными в армию, заставляет думать о судьбе чемпионата. Представитель РФС Максим Митрофанов подробно рассказывал, как футбольные власти пытаются проработать вопрос об отсрочке для футболистов (он, надо признать, подбирал слова очень аккуратно и осторожно, но свою порцию хейта от ультра-патриотов в интернете все-таки получил), но тема эта явно не решится быстро. А пока мобилизация проходит мимо футболистов, повестки не обошли стороной сотрудников РФС, стадионов и клубов, что может подтолкнуть к приостановке сезона.

О таком варианте уже впрямую рассказали несколько высокопоставленных людей в российском спорте, включая председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева:

- Могут ли приостановить чемпионат России по футболу? Все может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится.

Примерно то же самое сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков:

- Возможна ли приостановка чемпионата России по футболу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Решение принимать должна Российская премьер-лига и Российский футбольный союз. Они отвечают за организацию мероприятий и развития вида спорта в принципе. Я таких разговоров и слухов точно не видел и не слышал. Наверное, на данном этапе такого утверждения нигде в футбольной среде нет. То есть эта тема не обсуждается и ее сложно прокомментировать.

Никакого экстренного заседания между клубами не было, чтобы обсуждать такую тему», – сказал депутат Терюшков.

На данный момент расписание ближайших туров РПЛ остается прежним, но если разговоры о приостановке появились, то значит они небеспочвенны.

В каком случае пауза будет неминуема?

Согласно законам РФ, если в стране будет введено военное положение, то могут быть запрещены проведения любых массовых мероприятий - футбол не станет исключением.

Кроме того, будет усилено внимание по перемещению любого транспорта по территории РФ, что усугубит и без того сложную логистику, которую прочувствовали на себе все команды, отправляющиеся на гостевые матчи в те города, где с февраля не работают аэропорты.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Футбол всё? Чемпионат России могут остановить. Что об этом известно?
Футбол всё? Чемпионат России могут остановить. Что об этом известно?
Объявление частичной мобилизации повлияло на все отрасли в стране. Разумеется, спорт в стороне не остался.
27.09.2022 19:27
Футбол
автор: Никита Шмытов
Прошла любовь. Ведущие СМИ Португалии требуют посадить Роналду на скамейку в сборной
Прошла любовь. Ведущие СМИ Португалии требуют посадить Роналду на скамейку в сборной
Произошло невиданное: в Португалии требуют фактически убрать из сборной Криштиану Роналду.
27.09.2022 13:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»
Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»
Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал в интервью ТАСС, кто вошел в новый Совет директоров клуба, назвал имя нового спортивного директора и рассказал, что будет рассмотрен вопрос о восстановлении «Спариака-2».
26.09.2022 17:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Какое возрождение Кокорина?! Он забил два гола пожарникам-любителям
Дмитрий Селюк: Какое возрождение Кокорина?! Он забил два гола пожарникам-любителям
Как известно, Александр Кокорин играет теперь на Кипре за клуб «Арис» из Лимасола. За свою новую команду российский форвард забил три гола. Правда, два из них в товарищеском матче.
26.09.2022 17:01
Футбол
автор: Юрий Волохов
Экс-армеец и зенитовец спасли Дешама от позора. Франция проиграла Дании, но избежала вылета
Экс-армеец и зенитовец спасли Дешама от позора. Франция проиграла Дании, но избежала вылета
Датчане во второй раз переиграли чемпионов мира и едва не отправили их на последнее место. Выручили хорваты, одновременно оставившие Австрию Ральфа Рангника без очков и выигравшие группу.
25.09.2022 23:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Точно не герой…
Точно не герой…
В понедельник будет оглашен приговор по громкому и очень резонансному делу, где в качестве подсудимого проходит экс-директор «Чертанова» Николай Ларин. «Советский спорт» разбирается в нюансах этой не такой уж однозначной истории.
25.09.2022 20:33
Футбол
автор: Сергей Терехов
Алексей Сафонов: Тюкавин в отличной форме, считаю Костя заслуживает больше игрового времени
Алексей Сафонов: Тюкавин в отличной форме, считаю Костя заслуживает больше игрового времени
В последнем матче чемпионата России с «Зенитом» нападающий «Динамо» Константин Тюкавин опять вышел на поле на замену лишь на 85-й минуте.
25.09.2022 16:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
Катарская кровь, бронь для футболистов и гигантская стройка для сборной
Катарская кровь, бронь для футболистов и гигантская стройка для сборной
«Гибридная» - это не только про войну, а «частичная» - не только про мобилизацию. Мы собрали в нашем калейдоскопе три, на наш взгляд, важные футбольные новости.
25.09.2022 16:00
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дмитрий Селюк: С политической точки зрения матч в Бишкеке важен, со спортивной ничего не дал
Дмитрий Селюк: С политической точки зрения матч в Бишкеке важен, со спортивной ничего не дал
Вчера сборная России не без проблем одолела в Бишкеке сборную Киргизии со счетом 2:1. За эту игру наша команда подверглась критике.
25.09.2022 14:25
Футбол
автор: Юрий Волохов
Не матч сборной, а набор в медиакоманду. Сборная России вымучила победу в первом матче года
Не матч сборной, а набор в медиакоманду. Сборная России вымучила победу в первом матче года
Двумя составами с трудом перебегали в Бишкеке сборную Киргизии (2:1), занимающую 95-е место в рейтинге ФИФА. В первом тайме Соболев реализовал пенальти, а под занавес встречи отличился Уткин.
24.09.2022 18:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кому «парус», а кому «вагина». Как выглядят восемь суперстадионов чемпионата мира в Катаре
«Плеймейкер» рассказывает о восьми аренах предстоящего ЧМ-2022, семь из которых построили с нуля.
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой
Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ-2022 в Катаре: валюта, кухня, достопримечательности
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 26.09.2022: на кону 5 350 000 рублей!
26 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Модрич и Ловрен спасли чемпионов мира от позора. Как Франция едва не вылетела из высшего дивизиона Лиги наций
В Лиге наций завершились групповые турниры в двух квартетах: в «Финал четырех» вышли Хорватия и Нидерланды, в дивизион В вылетели Уэльс и Австрия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика