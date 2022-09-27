Футбол всё? Чемпионат России могут остановить. Что об этом известно?

Все футболисты - это крепкие молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие проблем со здоровьем, то есть годные к армии. На военном учете спортсмены состоят все - одна только история с хоккейным вратарем Иваном Федотовым памятна, наверное, каждому. Персонал РФС и клубов уже активно получает повестки. Футболисты - пока нет.

Медиакоманды, кстати, тоже получают (это же, по сути, блогеры, а не профессиональные футболисты) - в их случае риск не доиграть сезон гигантский.

Игроки не имеют возможности «работать дистанционно», поэтому осуществить релокацию в Казахстан или Грузию, как многие, точно не могут. У некоторых из них алгоритм другой - смена паспорта. Саба Сазонов умудрился втайне провести спецоперацию по превращению из россиянина в грузина. Смена Армении Захаряном русского паспорта на армянский (если это правда, конечно) происходит более открыто. В том смысле, что разговоров об этом больше. И поддержку от болельщиков в этом вопросе Арсен получает - все хотят, чтобы он оказался в «Челси» и развивался как игрок. С армянским паспортом это сейчас будет сделать удобнее.

Но даже не тот факт, что футболисты рискуют быть призванными в армию, заставляет думать о судьбе чемпионата. Представитель РФС Максим Митрофанов подробно рассказывал, как футбольные власти пытаются проработать вопрос об отсрочке для футболистов (он, надо признать, подбирал слова очень аккуратно и осторожно, но свою порцию хейта от ультра-патриотов в интернете все-таки получил), но тема эта явно не решится быстро. А пока мобилизация проходит мимо футболистов, повестки не обошли стороной сотрудников РФС, стадионов и клубов, что может подтолкнуть к приостановке сезона.

О таком варианте уже впрямую рассказали несколько высокопоставленных людей в российском спорте, включая председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева:

- Могут ли приостановить чемпионат России по футболу? Все может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится.

Примерно то же самое сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков:

- Возможна ли приостановка чемпионата России по футболу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Решение принимать должна Российская премьер-лига и Российский футбольный союз. Они отвечают за организацию мероприятий и развития вида спорта в принципе. Я таких разговоров и слухов точно не видел и не слышал. Наверное, на данном этапе такого утверждения нигде в футбольной среде нет. То есть эта тема не обсуждается и ее сложно прокомментировать.

Никакого экстренного заседания между клубами не было, чтобы обсуждать такую тему», – сказал депутат Терюшков.

На данный момент расписание ближайших туров РПЛ остается прежним, но если разговоры о приостановке появились, то значит они небеспочвенны.

В каком случае пауза будет неминуема?

Согласно законам РФ, если в стране будет введено военное положение, то могут быть запрещены проведения любых массовых мероприятий - футбол не станет исключением.

Кроме того, будет усилено внимание по перемещению любого транспорта по территории РФ, что усугубит и без того сложную логистику, которую прочувствовали на себе все команды, отправляющиеся на гостевые матчи в те города, где с февраля не работают аэропорты.