Сколько стоит капитанская повязка Роналду? У Криштиану фишка – бросаться повязками

ОН МЕЧТАЛ О ВТОРОЙ ПОБЕДЕ В ЛИГЕ НАЦИЙ

Матч Лиги Наций со сборной Испании проходил вчера в Браге. Перед игрой Португалия шла на первом месте в своей группе дивизиона «А». Для выхода в плей-офф хозяевам достаточно было сыграть вничью. Однако матч между соседями, как обычно, получился вязким и нерезультативным. Центральный нападающий сборной Испании Альваро Мората забил единственный гол на 88-й минуте. Это позволило гостям довести встречу до победы.

Раздосадованный результатом игры капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, уходя с поля, выбросил капитанскую повязку.

Некоторые издания, пытаясь обелить Криша, сообщили, что в этот раз Роналду бросил повязку не на поле, а болельщикам, которые стояли рядом с тоннелем для игроков арены «Мунисипаль» в Браге. Мол, повязка была отдана в качестве сувенира вместо футболки. Но A Bola пишет, что на самом деле Криштиану бросил ее в сторону одного из администраторов сборной. Этот жест можно трактовать, как раздражение – на, забери! Администратору пришлось поднимать повязку с газона.

Напомним, что первый турнир Лиги Наций выиграли в июне 2019 года как раз португальцы. Тогда в финальном матче в Порту Португалия обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

Известно, как важны для Роналду титулы в сборной. Поэтому 37-летний нападающий мечтал о еще одной победе в Лиге Наций. Отсюда – его крайняя досада.

63,7 ТЫС. ЕВРО ЗА ПОВЯЗКУ

Стоит напомнить, что Роналду уже в третий раз повторил свой жест с бросанием повязки. Такое впечатление – это уже становится своеобразной фишкой великого футболиста.

Первый раз Криш выбросил повязку после в марте 2021 года после отборочного матча к чемпионату мира в Белграде Португалия - Сербия, который завершился со счетом 2:2.

Тогда на третьей компенсированной минуте после удара Криштиану один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч с ленточки. Португальцы сигнализировали арбитру, что мяч пересек линию ворот, однако он не засчитал гол. Я смотрел эту игру, на повторе было видно, что мяч все же пересек ленточку. Арбитр грубо ошибся, поэтому Роналду можно понять.

Роналду тогда получил желтую карточку, после чего, уходя с поля, бросил капитанскую повязку. Телекамера крупно показала этот эпизод.

Инцидент получил неожиданное продолжение: повязку подобрал, дежуривший на игре пожарный. Он передал ее благотворительной организации «Вместе ради жизни». Организация выставила повязку на аукцион, где ее купили за 7,5 млн сербских динаров (около 63,7 тысяч евро). Все средства пошли на лечение на лечение 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Второй раз Роналду выбросил повязку после поражения национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы от бельгийцев (0:1) летом 2021 года. Таким образом, Португалия лишилась титула действующего чемпиона Европы.