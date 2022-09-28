«Булалетдинов, «Спартак Москва»? – с теплыми вещами в военкомат

ОТЕЦ ДВОИХ ДЕТЕЙ

При этом он никогда не служил и сейчас ему 37 лет. Интересно, что в самой повестке было сразу несколько ошибок: фамилия Динияра была написана, как «Булалетдинов», а место работы - «Спартак Москва».

Контракт со «Спартаком» у Динияра был до 2015 года, но уже в 2014-м он выступал на правах аренды за «Анжи», потом за «Торпедо». Футболист завершил карьеру в 2018 году в вильнюсском «Тракаке».

На прошлой неделе мы в составе команды РФС в рамках проекта «Футбол в школе» вместе с Динияром, Никитой Баженовым, Русланом Пименовым, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никаноровым и экс-футболисткой сборной России Еленой Тереховой посетили Екатеринбург и Свердловскую область. Надо было видеть, как мальчишки в школах встречали наших футболистов и, в частности, Динияра, который сам является отцом двоих детей. И как сам Динияр общался с ребятами, словно, с родными детьми.

Напомним, у Билялетдинова была яркая карьера. Он выступал за московский «Локомотив», «Эвертон», московский «Спартак», «Анжи», московское «Торпедо», казанский «Рубин» и литовский «Тракай». Динияр — чемпион России 2004 года, обладатель Кубка России сезона-2006/2007. В составе сборной России он провёл 46 матчей и забил шесть голов. Бронзовый призер Евро-2008.

«ДИНИЯР БЕГАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ»

Отец Динияра футбольный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о том, что его сын получил повестку из военкомата.

«Скорее всего, произошла небольшая путаница в документах. Если бы была всеобщая мобилизация, вопросов бы не возникло. Президент установил рамки до 35 лет, а Динияру - 37. В боевых действиях он не участвовал. Да, службу проходил, но по спортивной линии. Это было 19 лет назад. Он как игрок юношеской сборной имел разнарядку через Министерство обороны. Прибыл в часть, получил документы, принял присягу и уехал в командировку в «Локомотив».

Пойдёт ли Динияр в военкомат? Конечно. Он бегать не собирается. Динияр не будет стартовать в сторону Армении, Грузии или Казахстана. Формально присутствуют несостыковки с законом», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

А В ЭТО ВРЕМЯ…

Розданные по ошибке повестки, будут отзывать

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, которые были выданы на основе недостоверных или неточных данных граждан. По его словам, в военкоматах создали специальные группы, которые будут рассматривать жалобы граждан.

«Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал»,— сообщается в блоге мэра Москвы.

Президент Россия Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Она охватит 300 тыс. резервистов. Мобилизации подлежат граждане из запаса с необходимыми военными специальностями и боевым опытом — в первую очередь солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет и младшие офицеры до 50 лет. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.