Историческое противостояние в рамках Лиги наций

Вчера национальная сборная Испании в матче заключительного шестого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/23 все же одолела сборную Португалии, пусть и с минимальным счетом 1:0. Ключевую роль в этом сыграл форвард «Атлетико Мадрид» Альваро Мората, который, в фирменном стиле «матрасников», на последних минутах встречи и стал автором единственного забитого мяча в ворота Португалии.

Испанцам на стадионе «Брага Мунисипал» нужна была только победа после неожиданного поражения дома от Швейцарии. А вот подопечным Фернандо Сантуша было достаточно и домашней ничьей, но этого не случилось. Багаж сборной Португалии как первой победительницы Лиги наций и счастливой обладательницы таких талантов, как великий и ужасный Криштиану, Феликс - главная звезда «Атлетико Мадрид», один из самых дорогих защитников мира Нуну Мендеш из ПСЖ и очень талантливый хавбек из «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш - не помог.

«Красная фурия» под предводительством Луиса Энрике дожала португальцев и заработала необходимок ей очко для первой строчки в группе. Наставник испанской сборной еще перед игрой отметил, что «игроки у Португалии лучше, чем у Испании», но уже после матча добавил: «Во втором тайме у меня было стойкое ощущение, что мы всё же сможем забить гол, что в итоге и случилось».

Действительно, испанцы долго пытались взломать оборону португальцев, а главного виновника победы Альваро Морату так и вообще не было заметно на поле первые двадцать минут, но ко второму отделению «красная фурия» уже как следует собралась - соперника перебегали и переиграли психологически. Недаром же, после финального свистка Роналду не выдержал и сорвал с руки капитанскую повязку, выбросив ее в сторону. Хотя, может, дело тут в том, что португальские болельщики перед матчем призывали главного тренера сборной посадить Криштиану на скамейку запасных. Его партнер по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оказался повыдержаннее, сказав, что поражение от Испании никак не влияет на будущее португальской сборной и вообще нашел в этом проигрыше плюсы - «теперь у нас будет больше времени сосредоточиться на чемпионате мира», - заявил полузащитник.

Теперь подопечные Луиса Энрике должны будут доказывать, что победа была неслучайной в полуфинале, куда также пробились Италия, Нидерланды и Хорватия. Кстати, помимо того, что эта игра приблизила Альваро Морату к заветной пятерке главных голеадоров в истории национальной команды, так и для самой сборной этот матч стал знаковым: это была первая выездная победа испанцев над португальцами в нетоварищеской встрече впервые с 1934 года. И нельзя не упомянуть хотя бы вскользь, что игра Испании против Португалии неожиданно разрешила еще одну дилемму: сняла, так сказать, напряжение у болельщиков «Атлетико Мадрид». Этим летом Альваро Мората вернулся в мадридский клуб после двух сезонов в «Ювентусе», где он выступал на правах аренды.

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри не хотел отпускать испанского форварда, но клубы не смогли договориться о выкупе футболиста - «Атлети» заявил неподъёмную цену для итальянцев. В свою очередь болельщики «рохибланкос» не горели желанием снова видеть Морату в составе команды. В том, что Альваро способен принести ощутимую пользу «Атлетико Мадрид» с его амбициозными планами на этот сезон, возникли сомнения и у руководства клуба. Особенно, на фоне переговоров о возможном подписании «матрасниками» самого Криштиану Роналду. Все понимали, без продажи Мораты это было бы невозможно. Но как это часто и бывает, на авансцену вовремя вышел главный идеолог «индейцев» Диего Симеоне, не горящий желанием бодаться авторитетом с португальской звездой и сделавший ставку все-таки на своего футболиста. И как показали последние матчи мадридцев и результативность Мораты - не зря.

А вот очередной срыв Роналду на поле после проигрыша лишь доказал, что ужиться с ним мало кто сможет, да и слишком велика цена, как в прямом, так и в переносном смысле, за такое приобретение.