СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Крымские клубы во второй лиге?

Три крымских клуба могут заявиться в чемпионат России. Что за команды, когда это произойдет и чем это грозит?
Крымские клубы во второй лиге?
28 сентября 2022 22:10
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Севастополь"

С момента присоединения Крыма к России в 2014 году велись разговоры о полноценном участии клубов с полуострова в российском футболе. Спустя восемь лет разговоры перешли в дело.

В октябре 2022 года специальная комиссия от РФС прибудет в Крым, где проведет анализ и составит отчет о возможном лицензировании местных клубов с целью попадания в систему российского футбола. Предположительно лишь два-три клуба потенциально могут попасть в список счастливчиков.

Где будут играть?

Очевидно, что три команды с полуострова - это слишком мало, чтобы создавать для них отдельную зону и непонятно как реформировать правила российского футбола, поэтому новички, в случае одобрения, получат возможность заявиться в зону «Юг» Второй лиги (третий по силе дивизион России).

Что за команды?

Чемпионат Крыма проводится с сезона 2015/16, в котором неизменно играет восемь клубов, но даже среди них можно четко выделить лидеров. И не все из них смогут войти в российский футбол.

Например, «Рубин» из Ялты никогда не сверкал результатами в чемпионате Крыма, то и дело балансируя между первым и вторым дивизионом, но именно он может стать потенциальным новичком.

Так же к «Ротору», СКА, «Чайке» и другим командам юга России может присоединиться симферопольская «Таврия», являющаяся не только первым победителем чемпионата Крыма в его истории, но и действующим обладателем трофея.

Ну, а самым мощным новичком может стать «Севастополь», который является самым титулованным клубом Крыма (три чемпионства), а также примечательно, что команда ни разу за семь сезонов не выпадала за пределы тройки.

Когда ждать официального присоединения?

На этот вопрос ответил лично гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый:

- Когда нас ждать во Второй лиге? Как только решит РФС и профессиональные российские лиги, так сразу. Пока ничего не решено и официального документа нет. Все идет в плановом режиме. По моему прогнозу, хотелось бы войти в российский профессиональный футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги, – сказал Валерий Чалый.

Какие будут последствия?

Если РФС примет в свою структуру крымские клубы, то переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российского футбола в международные соревнования могут усложниться до предела. Остановятся все платежи, российская сборная больше не сможет проводить даже товарищеские матчи, а клубы больше не смогут продавать или покупать игроков из-за рубежа - и это лишь малая часть всех последствий. Фактически российский футбол ждёт железный занавес и полная изоляция от внешнего мира.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Крымские клубы во второй лиге?
Крымские клубы во второй лиге?
Три крымских клуба могут заявиться в чемпионат России. Что за команды, когда это произойдет и чем это грозит?
28.09.2022 22:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Историческое противостояние в рамках Лиги наций
Историческое противостояние в рамках Лиги наций
Испания впервые за 90 лет выиграла у Португалии, а болельщики «Атлетико Мадрид», наконец, поверили в Морату.
28.09.2022 21:30
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Булалетдинов, «Спартак Москва»? – с теплыми вещами в военкомат
«Булалетдинов, «Спартак Москва»? – с теплыми вещами в военкомат
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат, информирует телеграм-канал Baza.
28.09.2022 17:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сколько стоит капитанская повязка Роналду? У Криштиану фишка – бросаться повязками
Сколько стоит капитанская повязка Роналду? У Криштиану фишка – бросаться повязками
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Испании снял с руки и бросил капитанскую повязку на газон, сообщает A Bola.
28.09.2022 13:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Футбол всё? Чемпионат России могут остановить. Что об этом известно?
Футбол всё? Чемпионат России могут остановить. Что об этом известно?
Объявление частичной мобилизации повлияло на все отрасли в стране. Разумеется, спорт в стороне не остался.
27.09.2022 19:27
Футбол
автор: Никита Шмытов
Прошла любовь. Ведущие СМИ Португалии требуют посадить Роналду на скамейку в сборной
Прошла любовь. Ведущие СМИ Португалии требуют посадить Роналду на скамейку в сборной
Произошло невиданное: в Португалии требуют фактически убрать из сборной Криштиану Роналду.
27.09.2022 13:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»
Евгений Ловчев: По поводу Эшуорта сын мне сказал: «Пап, что они творят? Это же проходимец!»
Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал в интервью ТАСС, кто вошел в новый Совет директоров клуба, назвал имя нового спортивного директора и рассказал, что будет рассмотрен вопрос о восстановлении «Спариака-2».
26.09.2022 17:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Какое возрождение Кокорина?! Он забил два гола пожарникам-любителям
Дмитрий Селюк: Какое возрождение Кокорина?! Он забил два гола пожарникам-любителям
Как известно, Александр Кокорин играет теперь на Кипре за клуб «Арис» из Лимасола. За свою новую команду российский форвард забил три гола. Правда, два из них в товарищеском матче.
26.09.2022 17:01
Футбол
автор: Юрий Волохов
Экс-армеец и зенитовец спасли Дешама от позора. Франция проиграла Дании, но избежала вылета
Экс-армеец и зенитовец спасли Дешама от позора. Франция проиграла Дании, но избежала вылета
Датчане во второй раз переиграли чемпионов мира и едва не отправили их на последнее место. Выручили хорваты, одновременно оставившие Австрию Ральфа Рангника без очков и выигравшие группу.
25.09.2022 23:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Точно не герой…
Точно не герой…
В понедельник будет оглашен приговор по громкому и очень резонансному делу, где в качестве подсудимого проходит экс-директор «Чертанова» Николай Ларин. «Советский спорт» разбирается в нюансах этой не такой уж однозначной истории.
25.09.2022 20:33
Футбол
автор: Сергей Терехов
Первый покер в истории «Локо», ступор «Динамо» и 100 процентов ЦСКА. В Кубке России — огонь!
Третий тур группового этапа Кубка России получился сверхувлекательным: каждый матч 28 сентября не был лишен изюминки.
«В клубе какая-то агония». Сергей Гуренко — о новом тренере «Локомотива» из ЮАР и покере Педриньо
Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с «Плеймейкером» мнением об усилении тренерского штаба москвичей Фадлу Давидсом и четырех голах Педро Габриэла (Педриньо) в кубковом матче с «Химками» (5:0).
«Мы входим в иную реальность». На форуме «Россия — спортивная держава» обсудили тренды и новые форматы спорта
В первый день стартовавшего в Кемерове Международного спортивного форума «Россия спортивная держава» прошел круглый стол «Тренды и новые форматы спортивных событий: взгляд молодежи».
10 звезд КХЛ, за которыми надо следить в сезоне-2022/23
«Сталевар» Эдвард Паскуале ловит шайбы в футбольных прыжках, Александр Радулов примеряет роль лидера «Ак Барса», Дмитрий Яшкин мстит из Питера московскому «Динамо». «Плеймейкер» представляет десятку самых интересных игроков набирающего обороты регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.
Черная полоса Роналду продолжается! Как Португалия на 88-й минуте упустила путевку в «Финал четырех» Лиги наций
Команда Фернанду Сантуша проиграла на своем поле испанцам (0:1) и опустилась на итоговое второе место в группе 2 элитного дивизиона Лиги наций.
Без Щербаковой и Косторной — зато с Дэвис и Смолкиным! Подробный разбор состава участников Гран-при России-2022
ФФККР опубликовала списки основных участников внутренней серии Гран-при, которая пройдет параллельно с одноименной международной: шесть отборочных этапов в октябре-ноябре.
Кому «парус», а кому «вагина». Как выглядят восемь суперстадионов чемпионата мира в Катаре
«Плеймейкер» рассказывает о восьми аренах предстоящего ЧМ-2022, семь из которых построили с нуля.
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика