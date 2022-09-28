Без нас футболу жить долго

С надеждами поиграть на чемпионате мира-2022 в Катаре футбольные болельщики попрощались давно, но где-то в закромах ещё были мысли о возможном участии сборной России в чемпионате Европы в 2024 году, но на днях появился официальный анонс, сломавший все мечты.

Почему России не будет?

Девятого октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне пройдет жеребьевка отборочного этапа Евро-24, на котором не будет представлена Россия, о чём официально заявил РФС с указанием причины:

«Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», — сообщила пресс-служба РФС.

А надежда была?

Периодически российских спортсменов допускали до тех или иных соревнований, но по-настоящему на больших и турнирах наших представителей почти не было. На днях появились слухи о возможном участии российской команды на чемпионате мира по хоккею, поэтому хоть и минимальная надежда на попадание российской сборной по футболу, но теплилась в глубине души.

Отстранение сборной России стало сенсацией лишь для тех, кто занимался самообманом. Полноценное участие России в футболе в ближайшие годы - это утопия.

Что дальше?

Теперь болельщикам остается надеяться на урегулирование ситуации за 2-3 года, иначе высоки шансы пролететь даже мимо ЧМ-26, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Но есть и другой путь, однако он выглядит фантастическим и не факт, что положительно повлияет на российский футбол. Речь идет о переходе в азиатский футбол, которого бы не хотелось. Хотя, может, товарищеский матч с Киргизией - это подготовка к этому?

Так или иначе, но пролёт мимо ближайших крупных турниров - печально известие, даже можно сказать трагическое. Хотя наверняка вылезут эксперты, которые в очередной раз будут убеждать, что текущая ситуация скажется положительно на сборной России, а весь мир многое потеряет, если на ближайшие международные турниры не приедут Шунин, Дивеев, Кузяев и другие игроки РПЛ.