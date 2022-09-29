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Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота ЦСКА не было, это «подножка перед игроком» со стороны Сарвели

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал два спорных момента с назначением и не назначением пенальти во вчерашних матчах Кубка России.
Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота ЦСКА не было, это «подножка перед игроком» со стороны Сарвели
29 сентября 2022 12:21
автор: Юрий Волохов
автор фото: А. Аксенова / ПФК ЦСКА

«Оренбург» - «Динамо». Арбитр Иван Сиденков

На 89-й минуте при счете 2:1 в пользу «Динамо» защитник гостей в своей штрафной вроде бы бьет по ноге игрока «Оренбурга» Юрия Ковалева, который пытался прокинуть защитника и выйти на ударную позицию. Ковалев падает.

Арбитр матча Иван Сиденков вначале не реагирует на эпизод, показывает – «можно играть». Потом, при первой же остановке игры, идет смотреть ВАР.

Смотрит очень долго, и не может решить – был ли удар по ноге Ковалева?

Действительно, во время трансляции этот момент прокрутили со всех сторон. И очень сложно определить был ли удар или носок защитника слегка коснулся голени игрока «Оренбурга». После долгого просмотра Сиденков назначает пенальти, который реализует Сычевой.

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов:

- Сиденков занял неправильную позицию – атака шла по правому флангу, а он располагался ближе к левому углу штрафной. В момент нарушения он переместился в полукруг, а это метров 15 от места нарушения. К тому же перед ним располагалась группа футболистов, они закрывали обзор. Поэтому Сиденков с того места не определил нарушения, и показал, что можно играть. Во время первой же паузы, ему подсказали коллеги из ВАРа, тогда Сиденков побежал к экрану.

Ковалев обыгрывает соперника вправо и в этот момент, когда он перебирает ногами, защитник «Динамо» попадет игроку «Оренбурга» по ноге. Чистое нарушение – пенальти.

ЦСКА – «Сочи». Алексей Сухой

69-я минута. Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели врывается в штрафную ЦСКА. В борьбе с защитником ВиллианомРочей резко меняет направление бега, его заносит, падает. Но быстро вскакивает, продолжает контролировать мяч, находясь спиной к воротам. Роча пытается выбить мяч, Сарвели резко ставит ногу перед мячом. Защитник бьет по блокируемой мяч ноге, Сарвели с криком падает.

Алексей Сухой без промедления показывает на точку. Но, видимо, после подсказки ассистентов на ВАРе, идет смотреть «кино».

После просмотра пенальти отменяет.

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов:

- То, что сделал Сарвели называется в «подножка перед игроком». Это считается нарушением со стороны игрока, который сделал эту подножку.ПоэтомуСухой совершенно правильно отменил, ошибочно назначенный пенальти.

Сам же свистнул? Удар по ноге, крик – среагировал автоматом.

источник: «Советский спорт»
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