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Алексей Сафонов: «Динамо» регрессирует, хотя там собрана лучшая молодежь России

Вчера прошли матчи ФОНБЕТ Кубка России. Футбольный агент Алексей Сафонов – коротко высказывает свое мнение об этих играх.
Алексей Сафонов: «Динамо» регрессирует, хотя там собрана лучшая молодежь России
29 сентября 2022 13:04
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

«Оренбург» – «Динамо» - 4:3 – пен. (2:2)

Про «Динамо» вообще говорить не хочется. Команда регрессирует. И это, когда лучшая молодежь в чемпионате России собрана в «Динамо».

Не хочу фамилии называть, но человек пять точно не прогрессируют. Хотя при Шварце была совсем другая картина.

В этой ситуации можно посмотреть на «Краснодар» - тренер им доверяет и можно только позавидовать тем ребятам, кто играет в «Краснодаре» в таких условиях. Ребята растут, как на дрожжах. Учитывая нынешнюю ситуацию, скорее, краснодарские ребята будут играть во всех сборных, включая национальную. То же самое можно сказать и по поводу молодежи «Ростова».

«Динамо» теперь предстоят два матча: с «Ахматом» на выезде и с ЦСКА. Посмотрим. Возможно, после них уже можно будет сделать какие-то серьезные выводы.

ЦСКА – «Сочи» - 2:1

Спорный момент с пенальти возник. Сухой его вначале назначил, потом отменил. (Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов на сайте Sovsport.ru разобрал этот эпизод. Его резюме – пенальти не было. – Прим. ред.).

Что касается матча, ЦСКА выиграл на классе.

Кажется, армейцы уже обеспечили себе минимум второе место в группе, теперь в следующей игре могут проверить молодежь.

«Химки» - «Локомотив» - 0:5

Педриньо, конечно, молодец - забивал на любой вкус, красиво, но здесь не очень понятно: то ли «Локомотив» так прибавил, то ли «Химки» так деградировали. Жалко Митрюшкина – парень чемпион Европы, пять ему отгрузили, а его ни в одном мяче обвинить даже нельзя. Педриньо по девяткам клал.

НАША СПРАВКА

Еще в одном матче «Краснодар» обыграл дома «Пари НН» - 2:0.

Сегодня пройдут три матча Кубка России.

«Ахмат» - «Ростов». Начало в 15.00.

«Факел» - «Крылья Советов». Начало в 17.30.

«Спартак» - «Зенит». Начало в 20.00.

Все поединки будет транслировать «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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