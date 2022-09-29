Кто воспитает новых Аленичева и Мостового? Опытных тренеров не пускают в детско-юношеский футбол

МАТЧ С КИРГИЗИЕЙ – ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Предположения и прогнозы многих футбольных экспертов продолжают оправдываться. Вслед за отстранением российских клубов и сборных от европейских турниров на днях пришла новость, что наша национальная команда не будет участвовать в жеребьевке Евро-2024, который пройдет в Германии.

Поэтому после 10-месячного перерыва как глоток свежего воздуха воспринимается все еще имеющаяся возможность для сборной проводить товарищеские матчи. Даже с таким соперником, как команда Киргизии, которая по рейтингу ФИФА занимает лишь 95-ю позицию и 16-ю в азиатской конфедерации (АФК). Ко всему прочему, этот матч не будет учтен в нынешнем рейтинге ФИФА.

Я много времени провел в Киргизии по работе, достаточно хорошо изучил киргизский футбол и благодарю руководителей, сотрудников федерации футбола Киргизской республики (ФФКР) за оказанное содействие и плодотворную совместную деятельность по реализации проектов ФИФА в этой стране.

Начиная с 2001 года, в Киргизии для ФФКР (ныне КФС) с помощью международных программ «Гол» и финансовой помощи «ФАП» были построены и реконструированы Дом футбола, тренировочный центр, несколько стандартных качественных искусственных и натуральных футбольных полей, мини-футбольных площадок. На открытие некоторых из этих проектов в страну в те годы приезжал президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Кроме того, по образовательным проектам ФИФА были проведены региональные курсы «ФУТУРО-3» для лекторов из России и всех стран СНГ по обучению тренеров мужских команд, курсы для местных тренеров и арбитров по футболу и мини-футболу, семинары по детскому и женскому футболу, регулярно организуются международные турниры для детских, юношеских и женских команд.

В частности, был возобновлен розыгрыш Кубка Дружбы для юношей из соседних стран, на который ежегодно приезжали и российские футболисты из Екатеринбурга. Федерацией футбола была построена четкая система подготовки молодого резерва, обучения тренеров, арбитров, специалистов женского футбола, проведения юношеских и молодежных республиканских соревнований, первенства страны.

ВСЕ СЫГРАЛИ НА «ТРОЙКУ»

В советские времена уровень футбола в республике был довольно высок и воспитал немало классных футболистов. Надеюсь, люди старшего и среднего поколения помнят таких известных игроков футбольной команды «Алга» (Фрунзе), как нападающие Борис Стрельцов и Александр Мерзликин, а также воспитанника киргизского футбола, чемпиона СССР в составе ЦСКА и олимпийского чемпиона-1988 защитника Сергея Фокина. За последние 20 лет футбол в Киргизии вернулся на былые позиции и сделал большой скачок в развитии, благодаря в том числе и успешному выполнению современных программ ФИФА.

24 сентября российские болельщики могли воочию в этом убедиться, наблюдая за ходом матча против сборной России. Практически два тайма игра шла на равных, и ни одна из команд не владела преимуществом. Киргизские футболисты аккуратно играли в обороне, технично переходили в атаки и открыли счет уже в середине первого тайма красивым ударом Алимардона Шукурова после хорошо разыгранной комбинации.

Вскоре россияне сравняли счет с пенальти, и до конца основного времени игра уверенно шла к ничейному исходу. Вырвать победу сборной России удалось только в самом конце встречи, когда на 89-й минуте после острой атаки игрок «Ростова» Даниил Уткин поразил ворота соперников.

Откровенно говоря, игра сильно обновленного или наполовину взрослого и наполовину молодежного состава сборной России не произвела сильного впечатления. Матч для нашей команды получился маловыразительным и временами скучным. За всю первую половину по воротам соперника был произведен только один точный удар, да и тот с пенальти. Запоминающихся ходов и комбинаций мы не увидели.

Второй тайм был немного получше, но киргизская оборона во главе с капитаном Валерием Кичиным и голкипером долго и успешно, пока хватало сил, ликвидировала немногочисленные удачные действия российского нападения. Нельзя отдельно отметить никого из наших футболистов, все сыграли не более, чем на тройку по пятибалльной шкале. Не было азарта, играли безынициативно, и ссылаться на несыгранность и неважное качество газона не стоит.

Главное, как кажется, может заключаться даже не в уровне выступления, показанного каждым игроком в данном конкретном матче, а в снижении общего уровня мастерства всех наших молодых футболистов, выходящих играть за первую сборную. Это тревожит больше всего, хотя многие из этих игроков часто показывают довольно качественную и интересную игру за свои клубы.

УСПЕХ МОЛОДЕЖКИ НОСИТ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР

Молодежная сборная России также играла на выезде, победив сборные Белоруссии и Казахстана с общим счетом 8:2, и показала более интересный, в отличие от главной команды, футбол. Некоторые ее футболисты заслужили похвалы за свой вклад в эти победы.

Однако эти успехи носят чересчур временный характер, т.к. большие вопросы возникают с перспективами на ближайшее будущее этих двух наших сборных команд, да и для всех остальных. Как показывает практика прошлых лет, подобное отстранение команд от официальных матчей и турниров может продлится не месяцы, а долгие годы, и никто пока не может предсказать, когда появится свет в конце этого тоннеля.

Посему в ближайшее время всем футбольным и спортивным структурам необходимо на деле, а не на словах повернуться к имеющимся главным проблемам отечественного футбола и начать их решение самым непосредственным образом.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА В РОССИИ НА ТРЕБУЕМОМ УРОВНЕ

Возьмем, к примеру, детский и юношеский футбол, подготовку качественного футбольного резерва. Сколько и кто только не говорит об этой извечной проблеме на Руси, но, как говориться, воз и ныне там. Никаких особых подвижек после бурных публичных выступлений, как не было, так и нет. Давайте, посмотрим на этот вопрос и на возможность его решения по нескольким направлениям.

Начнем с материально-технической базы. Значительный рывок в развитии отечественного футбола, по всей вероятности, должен был дать процесс организации и проведения ЧМ-2018 в России. Этого по большей части достичь удалось. В стране были построены или полностью обновлены около двадцати современных футбольных арен с трибунами на несколько десятков тысяч мест каждый, 12 из которых приняли игры мирового первенства. Еще несколько стадионов, десятки тренировочных баз и центров были реконструированы, построены манежи, уложено много натуральных и искусственных футбольных газонов хорошего качества. Появилось новейшее оборудование, экипировка и инвентарь.

Улучшен и расширен календарь юношеских и молодежных клубных соревнований, стали проводиться национальные чемпионаты в различных юношеских возрастных группах. Возросла популярность футбола. Открылись новые футбольные академии и школы, совершенствуется и расширена деятельность действующих футбольных и спортивно-образовательных заведений. Приняты современные и эффективные проекты для детского, юношеского и школьного футбола, введено лицензирование футбольных тренеров и синхронизация этой системы с общеобразовательной. На новых принципах начала работать футбольная академия РФС.

Таким образом, на данный момент можно констатировать, что материально-техническая база российского футбола находится на требуемом уровне. Отвечает также запросам сегодняшнего дня российский календарь спортивных соревнований, наличие программ развития детско-юношеского футбола. Хотя, наверняка, в ряде регионов страны положение дел в этих сферах выглядит не столь радужно. Ярким примером может служить не столь давний отказ в праве ряду клубов, победителей 1-го дивизиона, играть в премьер-лиге из-за отсутствия в их городах приемлемых стадионов. Нередким явлением становится процесс прекращения существования ряда команд, начиная от РПЛ.

У НАС МАЛО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ

Теперь – о проблемных моментах в вопросах развития футбола. Это главным образом касается ситуации с подготовкой тренерского и преподавательского состава, воспитанием качественного футбольного резерва. Положение дел выглядит здесь не столь благополучно.

Конечно, можно сказать, что определенное количество футбольных «звездочек» и молодых перспективных тренеров у нас есть. Но, во-первых, этого явно недостаточно, а, во-вторых, крайне мало квалифицированных тренеров в таком важном разделе, как детский и юношеский футбол. Нет также четкой всеобъемлющей системы и программ эффективной подготовки этих наиболее востребованных специалистов футбола. А ведь далеко не каждый специалист и бывший футболист может квалифицированно и правильно работать с детьми.

По-прежнему неважно обстоит дело с достойной оплатой такого труда. Зачастую детские тренеры, получающие лицензию «Д», делают это формально, не имея достаточных знаний и необходимой практической подготовки для своей дальнейшей деятельности. Поэтому им нужно проходить дополнительную подготовку и обучение. И такая практика одобряется и осуществляется столь высоким футбольным органом, как ФИФА.

Как пример, международная федерация не занимается лицензированием национальных тренеров, а уполномочила проводить эту работу УЕФА и другие континентальные конфедерации. В то же самое время ФИФА по своим каналам организует национальные курсы и семинары для тренеров всех футбольных направлений, владеющих различного рода лицензиями, в целях постоянного повышения их квалификации и мастерства. Это в значительной степени помогает тренерам совершенствовать свои навыки и применять их в своей ежедневной деятельности.

У нас для проведения подобной работы в области детского, юношеского и школьного футбола есть все потенциальные возможности. Начиная, с одной стороны, от намерений местных федераций подготовить собственные квалифицированные кадры и тренеров-педагогов, желающих получить необходимые и дополнительные знания, методики преподавания и практической реализации теоретических концепций. А с другой стороны, до возможностей юношеских тренеров самой высокой квалификации заняться этой работой на регулярной основе для всех без исключения российских регионов, краев и областей.

ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРАМ ХВАТИТ И 1%

Это известные заслуженные тренеры РФ, руководившие командами, которые выигрывали чемпионаты Европы и мира по футболу среди юношей и молодежи, авторы футбольных учебников и методических пособий по детскому, юношескому, школьному и женскому футболу. Ими воспитаны десятки, если не сотни российских и советских футболистов высокого класса – от Александра Мостового до Сергея Кирьякова, Дмитрия Аленичева и других.

Они прочитали и провели бесчисленное количество лекций, тренировочных занятий и семинаров для тренеров и других футбольных специалистов. Сейчас они создают свою общественную организацию и пытаются найти каналы для реализации своих идей. Работать они хотят в координации с футбольными властями, помогая передавать свой бесценный опыт и знания молодому поколению. Не делая этого, мы многое теряем и вынуждены учиться на своих же ошибках, которые можно избежать, без промедлений и успешно развиваться в нужном направлении.

Для практической работы в течение целого года нашим заслуженным тренерам и специалистам нужны крошечные по нынешним футбольным меркам финансовые средства, сопоставимые с двухнедельным, если не недельным заработком нынешних «футбольных звезд». Либо это можно сравнить всего с 1% от суммы, выделяемой РФС на программу развития футбола «Наша смена».

Причем, эти средства в первую очередь необходимы для оплаты расходов по аренде помещений и полей при проведении таких курсов, для размещения и питания слушателей. Данные финансы могут быть получены из различных источников. Это могут быть спонсоры и партнеры футбола, включая крупные компании, букмекерские конторы, банки, производителей детского питания и напитков и т.д. Кроме того, деньги могут поступить от отчислений при покупке клубами легионеров, от перераспределения комиссионных выплат от агентской деятельности в детский футбол и т.д.

К сожалению, поддержки и понимания в необходимости такого рода деятельности от нынешних футбольных властей, несмотря на некоторые обещания, до сих пор нет. Почему бы им не создать специальный фонд и не вернуться к рассмотрению этих предложений, а затем предложить направлять по 5-10 % от суммы контрактов за покупку иностранцев на детский футбол?

МЫ УПУСТИЛИ 15 ЛЕТ

Между тем, время для выполнения этой задачи катастрофически быстро уходит, знания от опытного поколения не передаются более молодым, а застарелые проблемы с подготовкой футбольного резерва никак не решаются. А у нас уже упущено не менее 10-15 лет с тех пор, когда знающие специалисты европейского и мирового уровня говорили следующее:

«Посмотрим, что будет сделано в ближайшее время для нужд сборных России по футболу... Это ключевой вопрос. Мало хотеть или требовать. Ведь для того, чтобы добиваться высоких результатов на протяжении длительного времени, необходим колоссальный труд абсолютно по всем направлениям, большие вложения. Не только в контракты известных специалистов, но и в саму систему, с помощью которой знания и опыт будут применяться долгие годы. Начиная от детско-юношеского футбола и селекции, заканчивая внедрением передовых технологий. Недавнее решение об изменении лимита на легионеров в пользу иностранных игроков – очевидный минус, который не пойдет на благо российскому футболу. Это странное решение».

Не правда ли, сегодня эти слова звучат очень даже актуально? А ведь сказаны они были 10 лет назад в июле 2012 года Бертом ван Лингеном, тогдашним техническим директором РФС и ассистентом главного тренера сборной России. Вот и сейчас эту систему надо не только создавать, но и укреплять таким ценным и прочным фундаментом, как наши знаменитые тренеры. Они в добром здравии, знают все тонкости подготовки и нюансы игры, проявляют желание помочь нашему футболу и работать в детском футболе. В этом важном направлении у нас есть ряд программ, и они могут здорово помочь в деле их успешного и качественного выполнения. Футбольные, да и другие проблемы надо решать всем миром, а не только маленькой группой чиновников от спорта. Давайте этим и займемся.

Надеюсь, что нынешнее непростое положение наших сборных и клубных команд, а также данная статья помогут имеющимся позитивным силам в российском футболе и стоящим рядом с ним организациям услышать данный призыв и оказать содействие в приглашении известных российских тренеров к работе в рамках программ развития детского, юношеского и детского футбола на местах.