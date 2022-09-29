Дмитрий Селюк: Что с «Динамо»? Опять вначале уверенно ведет, а второй тайм проваливает

- Начну с того, что я не очень серьезно отношусь к Кубку, - говорит Селюк. – Сейчас пока идут игры не на выбывание, часть команд выставляет не основной состав, кто-то играет спустя рукава.

Например, «Химки» выставили полуторный состав матче с «Локомотивом». Если судить по этой игре, то половину состава у «Химок» можно смело отправлять в ФНЛ – настолько слабо они выглядели. «Химки» понимают, что в Кубке им ничего не светит, для них важнее матчи чемпионата.

- В Оренбурге был очень напряженный матч. «Динамо» опять упустило победу?

- Не понимаю, что происходит с «Динамо» и уже не в первый раз – начинают хорошо, забивают два гола, а затем с командой что-то происходит. Все преимущество улетучивается. Что с футболистами происходит во вторых таймах? Концентрацию теряют или не физически игроки не совсем готовы? У меня ответа нет.

- ЦСКА аккуратно, на классе, обыграл «Сочи», а Федор Чалов забил очень красивый гол.

- Федору явно пошла на пользу командировка в «Базель». Там он поднатаскался, вернулся из Швейцарии совсем другим.

А Гончаренко его неправильно использовал, у него все игра строилась вокруг Влашича. Команда много владела мячом на чужой половине поля, а сейчас у Чалова появилось больше пространства при тактике Федотова. Можно только похвалить Федора – молодец, забил классный гол.

Сегодня еще три матча Кубка, самый большой интерес вызывает игра «Спартака» и «Зенита». Со спортивной очки зрения «Зенит» явно сильнее, но, возможно, Семак сегодня даст поиграть не совсем основному составу. Тогда у «Спартака» есть шанс, наконец, обыграть «Зенит».

АНОНС

Сегодня пройдут три матча Кубка России.

«Ахмат» - «Ростов». Начало в 15.00.

«Факел» - «Крылья Советов». Начало в 17.30.

«Спартак» - «Зенит». Начало в 20.00.

Все поединки будет транслировать «Матч ТВ».