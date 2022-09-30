Дмитрий Селюк: Для «Спартака» матч с «Зенитом» был, как финал Кубка. Абаскаль – красавец!

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о заслуженной победе «Спартака», Абаскале, Промесе и Соболеве.

- «Спартак» вышел с сумасшедшим настроем, для него этот матч был, как финал Кубка, - говорит Селюк. – «Зенит» сильнейший раздражитель для красно-белых. В этом сезоне «Спартак» уже дважды проиграл ему – в Суперкубке вообще был разгром. Абаскаль – молодец, красавец! Команда хорошо готова физически, прессинговала весь матч. Можно только аплодировать.

Что мне не понравилось в «Зените». Игроки выглядели каким-то уставшими не физически, а психологически. Видимо, из-за того, что у них нет соперников в чемпионате. Прежде всего, это касается бразильцев. Не было такой запредельной самоотдачи, как у «Спартака». Ощущение, что «Зениту» Кубок не нужен. Но это не умаляет достоинств «Спартака».

И еще, у «Зенита» защита – это караул. Приглашение Родригао – просто ошибка, а Алип и Чистяков – не уровень «Зенита». Спасает Барриос, который на подступах все вычищает. «Зенит» не играет в еврокубках, с такой обороной он все равно станет чемпионом. Но в Европе с такой защитой делать нечего.

- Промес заслуживает отдельной похвалы, прекрасный матч провел. Согласны?

- Мы с вами говорили, что Промес удачно играет против аутсайдеров, а против фаворитов его не видно. Но сегодня, да, согласен, сыграл очень здорово.

Я бы и Николсона отметил, хотя он вышел на пять минут. Какой пас отдал Промесу на третий гол! Был бы в той позиции кто-то из наших игроков, гола могло не быть.

- Еще один герой матча – Соболев.

- Абсолютно, его я и хотел отметить в первую очередь. Когда он переходил в «Спартак», были разговоры, что не потянет, не для него такая команда. А мне он всегда нравился. И сейчас мы видим, как Александр прибавляет от игры к игре. Он на много лет заменит в качестве мощного центрфорварда в сборной Дзюбу.

Я за ним всегда внимательно наблюдаю. Когда ушла его мама, он когда забивает, обращается к небу, к маме. Это очень трогательно.