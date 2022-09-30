Алексей Сафонов: «Спартак» и «Зенит» выдали зрелищный матч, много моментов, игра шла до гола

- Испанское эль класико, порой, уступает тому, что вчера мы увидели на «Открытие арене».

- Игра мне понравилась – борьба по всему полю, прессинг, напряжение.

- Скорости, темп…

- Да, игра хорошего уровня, да бог, чтобы таких было побольше. «Спартак» заслуженно победил, и мы увидели, что для «Зенита» значит Клаудиньо – это половина команды.

- «Спартак» провел лучший матч за долгий период. Согласны?

- Дай бог, но обе команды играли отлично. Были красивые комбинации у обоих соперников, у «Зенита» было немало шансов забить. А вообще, игра шла до гола. «Спартак» поймал кураж, решил исход в самой концовке.

- Промес до этого матча забивал только командам из второй восьмерки. А в играх с фаворитами его не было видно. Уже пошла критика за это в адрес голландца.

- Он вообще этот сезон начал очень неплохо. Мы же с вами еще после примерно 5-го тура отмечали, что Промес забил уже столько, сколько за весь прошлый сезон.

- Он не только два забил, а финтил, как Роналдиньо в лучшие годы, защитники не знали, что с ним делать.

- Лидер так и должен играть, смело брать на себя. Промес возвращается к тому своему лучшему состоянию, когда его только взяли в «Спартак», к чемпионскому сезону.

- Соболев опять выдал прекрасный матч.

- Да у него весь сентябрь такой. Поймал кураж, да бог, чтобы держал этот уровень.

- Теперь Соболев заменит Дзюбу в сборной на долго на позиции силового нападающего.

- Думаю, да.

- Абаскаля изначально скептически встретили в Москве. Мол, кто такой, кого тренировал? По вчерашнему матчу – рука Абаскаля чувствуется?

- По крайнее мере, видно, что команда его приняла. А это важно. Испанец ратирует состав, дает всем играть, обиженных нет. Нашел общий язык с игроками.