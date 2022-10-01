Евгений Ловчев: Аршавин сказал – «За «Зенит» выйдет игрок со спартаковской фамилией»

«Но у меня такой вопрос: почему наша академия столько лет не дает качественных футболистов в главную команду? Про Маслова и Рассказова не будем. Когда-то тренер Королев выпустил ребят 1976 года рождения, в этой команде были Титов, Ширко, Мелешин, Гунько», - сказал Евгений Серафимович.

После чего поведал одну примечательную историю работы с подготовкой кадров в «Зените». Отдельно меня удивил отношением к своим обязанностям, своей информированностью Андрей Аршавин. Должность которого в питерском клубе звучит так: директор департамента развития молодежного футбола. А теперь даем слово Ловчеву.

- Дело было в разгар пандемии. Как-то после очередного эфира на «Матч ТВ» Андрей Аршавин мне говорит: «Серафимыч, завтра играют молодежки «Спартака» и «Зенита». Пойдешь?»

Ну, если Андрей зовет, чего ж не сходить? Тем более, он там, в «Зените», какой-то начальник. Хотя, признаться, уже давно не бывал на матче молодежных команд.

Два часа ехал из своей деревни на Ширяево Поле. Никаких болельщиков нет, пандемия, все закрыто, как пройти на стадион – непонятно. Подъехал Андрей на такси.

И тут идет Серега Родионов.

- Сереж, проведешь нас на матч?

- Какие вопросы, Серафимыч?

Садимся с Андреем, он говорит: «За «Зенит» будет играть парень со спартаковской фамилией – Родионов».

И дальше он мне рассказал всю историю этого парня. Этот Родионов из Калуги. Они с отцом как-то приезжали на просмотр в «Спартак». Там посмотрели, сказали, что не гарантируют место в команде.

А его уже вели скауты из «Зенита». Они быстро парня перехватили, привезли в зенитовскую академию.

Что было в этом матче? «Зенит» выиграл 4:0, Родионов один забил и отдал одну результативную передачу.

P.S. Вот такая занимательная история, которую мне недавно рассказал Евгений Серафимович, что решил с ней поделиться с читателями «Советского спорта».