ЦСКА победил Спартака. Пока Гогниева, против красно-белых с такой игрой шансов не будет

Есть ли жизнь без Карраскаля? Лидер атак ЦСКА пропускал матч в Химках из-за перебора желтых карточек. В стартовом составе отсутствовали легионеры Медина и Мендес, которые прибыли из сборных поздно. А универсал Зайнутдинов, успешно сыгравший за национальную команду Казахстана, и вовсе остался вне заявки. У него небольшое повреждение, к дерби 12-го тура с «Динамо» он вернется в строй.

Вовсю лечится ведущий защитник Дивеев, сломавший ногу в игре с «Торпедо» (0:1). Восстановление после перелома большеберцовой кости затянется на месяцы. Так, знаменитый капитан ЦСКА и «Красной машины» Вячеслав Фетисов, получивший подобную травму в августе 1984-го (при подготовке к Кубку Канады), вернулся 30 ноября. И отметил возвращение хет-триком в дерби со «Спартаком» (армейцы разгромили красно-белых 8:1).

Новый главный тренер «Химок» Спартак Гогниев, не устающий обещать подъем своей новой команды, оставил в запасе Глушакова, Мирзова, Кухарчука, а также Садыгова (забивал армейцам в победном матче (4:2) прошлого сезона) и выпустил с первых минут Гулиева. Причина – домашний разгром 0:5 в Кубке «Локомотивом».

Турнирные неурядицы подмосковной команды усугубили слухи о задержках зарплаты. Говорят, клуб не расплатился со сменщиком Сергея Юрана на посту главного тренера Николаем Писаревым, работа которого ограничилась двумя играми.

Сразу после предматчевой разминки наставник ЦСКА Владимир Федотов внес изменение в стартовый протокол: вместо бразильца Фукса вышел опытный Щенников. На непрофильной для себя позиции – правого центрального защитника. В первом тайме активноые химчане сразу повели атаки в этом направлении.

Гогниев громогласно раздавал ценные указания, не присев ни на секунду. Он хватал и задерживал мяч, пихал вратарю Лантратову за безадресные лонгболы. Требовал дорожить мячом. Хозяева и без того доминировали во владении. Но…

Героем первого тайма мог стать форвард Руденко. Реализуй на 19-й минуте чистый выход один на один с Акинфеевым. Но нападающий промедлил и позволил защитнику Роше в подкате выбить мяч на угловой. А если бы закрыл корпусом, то, скорее всего, заработал бы пенальти и численное преимущество: бразилец наверняка сфолил бы.

К тому времени гости успели открыть счет, поставив мат в три хода. Мойзес из-за боковой метнул мяч, словно ядро, на ход Кучаеву, а тот еще вперед в свободную зону Чалову. Фёдор покатил мяч мимо выбежавшего ему навстречу Лантратова, Идову настиг мяч перед ленточкой, но мокрое от дождя поле подвело защитника – тот поразил свои ворота.

Пропустив, хозяева пошли вперед без оглядки на тылы. Армейцы воспользовались свободными зонами в обороне. Гайич после рикошета пробил с близкого расстояния в Лантратова. Выручил вратарь после выхода один на один Мухина, которого вывел на убойную позицию Кучаев. Вскоре защитник Чёрный оказался заложником мокрой травы и на последнем рубеже подарил мяч Кучаеву. С его ударом Лантратов справился, но на отскоке первым был Чалов и оформил дубль. Даешь Педро Габриэла, забившего на этом поле четыре мяча в кубковом матче?

В перерыве все ждали усиления атаки «Химок». Однако Гогниев сразу заменил… вратаря.

Второй тайм красно-синие провели позорно. Чалов включил порхающую бабочку, вышедшие на поле Ермаков и особенно Яковлев не попали в игру. Футбольного Бракодела Мухина, прямой ногой въехавшего в соперника и получившего заслуженное предупреждение, заменил Мендес. От греха подальше. Мухин пропустит дерби с «Динамо», может, это и к лучшему. С заменами Федотов явно не угадал.

Проанонсированный мастер дриблинга Мирзов вышел на 63-й минуте. И тут же принял подарок ветерана Набабкина. Выручил от верного гола Щенников, в падении блокировавший удар из штрафной площади.

На 89-й минуте хозяева конвертировали территориальное преимущество в гол. Головой беспрепятственно с убойной дистанции неотразимо пробил Магомедов. А вскоре Мирзов, ворвавшись в штрафную, наткнулся на ногу Ермакова, упал и… увидел перед собой желтую карточку. За симуляцию. Лавка хозяев, просмотрев эпизод на планшете, с решением судьи категорически не согласилась.

Не без нервотрепки армейцам удалось сохранить победу, вторую в гостях.

СТАТИСТИКА

«Химки» (Московская область) – ЦСКА – 1:2 (0:2). Судья: П.Кукуян (Сочи).

Голы: 0:1 Идову (13, в свои ворота), 0:2 Чалов (38), 1:2 Магомедов (89).

«Химки»: Лантратов (Гудиев, 46); Идову, Тихий-к, Филин, Чёрный, Гулиев, Зуев (Гбане, 83), Ломовицкий (Мирзов, 63), Магомедов, Руденко (Садыгов, 83), Долгов (Кухарчук, 63).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич (Ермаков, 60), Набабкин, Виллиан Роша, Щенников, Мойзес, Мухин (Мендес, 68), Обляков, Зделар, Кучаев (Яковлев, 60), Чалов (Заболотный, 88).

Предупреждения: Мирзов (90) – Мухин (65), Мойзес (90+4).