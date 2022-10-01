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Неймар — главное открытие сезона в составе «ПСЖ». В чем его уникальность?

Неймар ударно начал сезон в «ПСЖ». Бразилец оформил 15 результативных действий в 8-ми встречах чемпионата и от матча к матчу увеличивает свое влияние на игру команды. «Советский Спорт» анализирует прогресс форварда и объясняет, за счет чего он стал возможен.
Неймар — главное открытие сезона в составе «ПСЖ». В чем его уникальность?
01 октября 2022 19:20
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК "ПСЖ"

Универсальность и креатив

В этом сезоне «ПСЖ» в основном использует расстановку 3-4-3 (или 3-4-2-1). Новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье делает ставку на блок из трех центральных защитников, один из которых держит низкую позицию, а два других его партнера по необходимости выдвигаются выше к опорной зоне. Благодаря этому линия полузащиты может подниматься выше и создавать атакующей тройке комфортные условия для развития атаки. В таком случае роли форвардов «ПСЖ» распределяются следующим образом: Мбаппе сосредотачивается на работе в завершении, Месси становится глубинным плеймейкером, а Неймар занимает место «десятки». То есть бразилец отвечает за создание моментов по всей ширине атаки, находит открывающихся партнеров в финальной трети поля и доставляет до них мяч, запуская многоходовые комбинации, приводящие к созданию остроты у ворот противника.

Однако Неймар не ограничивается только пасовой работой. В некоторых матчах форвард поднимается в пару к Мбаппе и действует в качестве ложной «девятки». Он классно открывается между линий и усыпляет бдительность центрбэков — защитники, пытаясь накрывать набеги парижан вторым темпом, просто не успевают за движением Неймара и его неожиданными рывками и финтами. Иногда форвард меняется позициями с Месси и тогда уже руководит атаками со своей половины поля, при этом регулярно комбинируя с аргентинцем с помощью «стеночек» или быстрых коротких передач на отдельных участках поля. Неудивительно, что сейчас Неймар — один лучших в «ПСЖ» с точки зрения организации игры: первое место в команде по ключевым передачам, второй по передачам под удар (среди тех, кто сыграл в чемпионате хотя бы 90 минут), xGBuildup и xGChain. Плюс форвард стал активнее отрабатывать в обороне: в среднем за матч Лиги 1 он делает 15,72 прессинг-действий (для сравнения: у Месси — всего 8,86, у Мбаппе — 8,20).

Доверие тренера и взросление

По сути, причин прогресса Неймара всего две. И обе они связаны прежде всего не с тактическими нюансами или стилем игры команды, а с психологией. Во-первых, возглавивший перед этим сезоном «ПСЖ» Кристоф Гальтье раскрепостил бразильца — активно хвалил в СМИ и всячески показывал, что очень рассчитывает на форварда.

- Я всегда считал его одним из лучших игроков планеты, но сейчас, основываясь на имеющейся информации, я еще точнее вижу, какой вклад он вносит ежедневно. Это происходит до, во время и после тренировок. Неймар выкладывается на занятиях и ради себя, и в интересах команды. Это отличный профессионал и прекрасный игрок. Каждый день я с удовольствием открываю его для себя все больше, — говорил коуч.

Во-вторых, Неймар и сам стал вести гораздо дисциплинированнее и профессиональнее. Многие отмечают хорошую физическую форму бразильца и его желание полностью выкладываться на тренировках и в матчах. Вот как это объяснял Гальтье:

— По сравнению с предыдущим сезоном, когда Неймар реже выходил на поле и был не так эффективен, у него появилась осознанность. Неймар ставит перед собой очень большие цели. Он вовремя прибыл на предсезонку, у него была очень хорошая форма. Неймар был готов. Думаю, он хорошо работал в отпуске. Мы со штабом быстро решили создать Неймару лучшие условия, чтобы он показывал максимум. Неймар создает моменты. Он раздает передачи, забивает. Это художник. Когда у него все хорошо с психологией и физикой, он отдает это команде. Поэтому Неймар и показывает такую игру. Подчеркну важный момент, который я открыл для себя, став тренером «ПСЖ»: Неймар – игрок, который много работает на команду. Это касается не только атаки, но и его желания вернуть мяч после потери.

Хороший пример того, что Неймар действительно меняется, — матч с «Нантом», в котором форварда оставили в запасе. Как ни странно, он не стал возмущаться по этому поводу, а просто согласился с позицией тренера.

- Всегда есть риск, если игрок не принимает решение тренера. Я общался с ним по этому поводу в пятницу. В прошлом матче он также выходит на замену на фоне усталости и ушибов. Я принял решение оставить его на скамейке, и он хорошо это воспринял, — рассказывал Гальтье.

К 30 годам к Неймару наконец-то пришла осознанность. Форвард превратился из инфантильного ребенка во взрослого мужчину и лидера своего клуба — в этом сезоне на бразильца легла большая ответственность за результат и развитие команды. И он с ней справится.

источник: «Советский спорт»
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