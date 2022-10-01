«Спартак» прибил питерских. Но эта победа ещё ничего не значит

После международной паузы клубный футбол вернулся, но не очередным матчем в РПЛ, а новым туром в Кубке России. Самым привлекательным матчем третьего тура ожидаемо стал «Спартак» - «Зенит», но только с точки зрения имён команд, ведь интриги практически не было: питерцы не проигрывали оппонентам с 2017 года, и все расклады перед матчем намекали, что прерывания серии не предвидится.

Стартовые составы наглядно показывали, что главные тренеры не ставят перед собой цели победить во чтобы то ни стало, но разве это волновало болельщиков в столь принципиальном противостоянии? Обе команды без стеснения нацелились на атаку, поочередно забирая в актив разные отрезки игрового времени. Ещё до трёх забитых мячей «Спартаком», «Зенит» мог несколько раз наказать оборону хозяев, но не везло с реализацией. Одним из самых заметных игроков матча стал Квинси Промес, отметившийся дублем и огромным вкладом в другие атаки «Спартака», хотя именно он зачастую пропадает на поле в ответственных матчах. Станет ли этот момент переломным для него или он вновь «растворится» в следующих важных встречах - вопрос открытый. Но тут он - герой, без сомнений. Также необычайно уверен и спокоен был Александр Максименко, который хоть и не сотворил чудо-сейвы, но - что более важно - не ошибался в простых ситуациях, что было свойственно ему в прошлых встречах.

Ни в коем случае не хочется принижать итоговую победу «Спартака», но есть ощущение, что она получилась несколько фальшивой и неполноценной. Красно-белые полностью отмоются от былых поражений, если сотворят нечто подобное в рамках регулярного чемпионата, кубок – всё-таки немного не то. «Спартак» победил разгромно «Зенит» впервые с 2006 года - это не иллюзия, но не стоит забывать, но нужно признать, что счёт абсолютно не соответствует хараткеру игры. Да, «Спартак» больше атаковал и контролировал игру, но именно концовка встречи и неудачные замены Семака, в частности выход Нурали Алипа, предрекли исход встречи. Никто не удивится, если команда Гильермо Абаскаля уже в следующем туре РПЛ проиграет «Пари НН» и вся радость от победы в кубке тут же сойдет на нет. Болельщикам «Спартака» не стоит питать иллюзий и в очередной раз кричать о возрождении клуба, но порадоваться локальному успеху нужно.

Несмотря на поражение одной из команд, данный результат должен пойти на пользу обеим сторонам: «Спартак» выгрыз столь нужную и долгожданную победу, «Зенит» - получил по заслугам за свою самоуверенность и недооценку соперника, причём очень своевременно.