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Глава «ПСЖ» купит клуб в Испании. Он намерен оставить «Барселону» в тени

За последние годы между «Барселоной» и «ПСЖ» сильно испортились отношения. Но это было только началом – всё только начинается.
Глава «ПСЖ» купит клуб в Испании. Он намерен оставить «Барселону» в тени
01 октября 2022 20:20
автор: Никита Шмытов

Зарождение конфликта

В 2017 году «ПСЖ» поставил перед собой невозможную цель - купить праймового Неймара во что бы то ни стало. «Барселона» отказывалась продавать лидера, и тогда парижане пошли на хитрую уловку, но в рамках законов государств и законодательства УЕФА. Катарские владельцы «ПСЖ» во главе с Аль-Хелаифи, в обход правилам «фейр-плей», фактически дали 222 млн евро на руки представителям Неймара, которые сами же выкупили контракт бразильца у каталонского клуба. Один из лучших игроков того времени оказался в «ПСЖ», а «Барселона» ещё долго жаловалась на нечестность и неправомерность сделки. Это послужило первым, но далеко не последним поводом для вражды двух грандов.

В прошлом году «ПСЖ» увёл из-под носа Лионеля Месси, а последним летом уже французский клуб стал рассуждать о честности поведения испанского клуба на трансферном рынке, что окончательно усугубило отношения с «Барселоной», но даже этого оказалось мало катарцам, которые собираются вступить в открытую битву с каталонцами.

Как насолить ещё?

Европейские источники сообщают, что вышеупомянутый Аль-Хелаифи намерен приобрести еще один клуб, который не просто базируется в Испании, а делит один город с «Барселоной». Пока Хави видит главными соперниками «Реал» и «Атлетико», катарцы могут вложиться в «Эспаньол», чтобы окончательно развязать эту войну против «Барсы».

«Эспаньол» - второй во всех смыслах клуб Барселоны, которому далеко до флагманской команды города, но перспективы есть. Например, «Эспаньол» входит в топ-10 команд Ла Лиги по посещаемости, а этого добиться не так то просто, когда по соседству играет другой клуб, известный на весь мир. Покупка пары-тройки звёзд может мгновенно увеличить и без того повышенный интерес к «попугаям» - именно так ласково прозвали команду много лет назад.

Сообщается, что главной целью «Эспаньола» при катарских владельцах станет полное доминирование на территории Ла Лиги, чтобы в дальнейшем «Барса» стала лишь второй силой города. Планы - наполеоновские, но разве их можно считать пустой болтовней от человека, который плюет на все законы УЕФА и подписывает абсолютно всех игроков, в которых он нуждается?

А что сейчас с «Эспаньолом»?

В 2016 году болельщики «Эспаньола» уже надеялись на большие финансовые вливания от новоиспеченных владельцев из Китая, но их не последовало, и клуб продолжало штормить. «Попугаи» даже вылетели в Сегунду, но быстро выбрались из неё, и в первом же сезоне элиты заняли 14-е место.

В настоящий момент «Эспаньол» вновь расположился в подвале таблицы, имея в активе лишь одну победу в шести матчах. Китайцы явно не сумели вывести клуб из Барселоны на новый уровень, что, возможно, легко смогут сделать катарцы, как сделали это в своё время с «ПСЖ».

источник: «Советский спорт»
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