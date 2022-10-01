Манчестер: голубой или красный?

2 октября, в 16:00, на великолепном «Этихаде» состоится классическое манчестерское дерби, результат которого может одну команду вознести впритык к лидеру, а вторую - поднять в зону Лиги чемпионов.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Манчестер Сити» с приходом Эрлинга Холланда получил свободу в атаке и гарантию забитых голов, но у этого трансфера есть и другая сторона медали, из-за которой случаются осечки. Это АПЛ, а значит, что даже средние клубы лиги могут отобрать очки. «Астон Вилла» и «Ньюкасл» сенсационно удержали ничью против действующих чемпионов Англии, тем самым не дав «Сити» возглавить турнирную таблицу. На данный момент команда Пепа Гвардиолы занимает вторую строчку, отставая от «Арсенала», который уже одержал победу над «Тоттенхэмом» в этом туре (3:1), всего на четыре очка.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» провел масштабную трансферную кампанию последним летом, но результат пришел не сразу. Сначала «дьяволам» пришлось изрядно попотеть и натерпеться критики, и только после этого началась победная серия, в которой были повержены даже «Ливерпуль» (2:1) и лидер сезона «Арсенал» (3:1). По игре всё ещё есть масса вопросов, но главное, что Тен Хаг нашел оптимальный состав и наладил основные тактические механизмы. Неудачи первых туров давно забыты, ведь теперь «МЮ» располагается в пятёрке лучших, имея в запасе два матча. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

«Манчестер Сити» подходит к дерби почти в оптимальном состоянии, за исключением пары потерь. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Джон Стоунз получил небольшое повреждение в матче за сборную Англии, из-за чего вынужден уйти в лазарет на две недели. По-прежнему «за бортом» Кэлвин Филлипс, зато к предстоящему туру может вернуться Эмерик Лапорт, но Гвардиола, почти наверняка, предпочтет использовать других игроков в центре защиты.



У Тен Хага куда больше проблем и нерешенных задач перед важным туром. Если отсутствие травмировавшегося Харри Магуайра больше не вызывает переживаний, как это было сезонами ранее, то не до конца вылеченное повреждение лучшего игрока сентября АПЛ Маркуса Рэшфорда может сильно ослабить атакующий арсенал гостей. Англичанин, возможно, получит шанс создать проблемы для Эдерсона, но почти наверняка он будет не в лучшем состоянии или Тен Хаг выделит ему значительно меньше 90 минут.



СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

• Несмотря на неубедительный уровень «МЮ» в последние годы, для «Сити» он является невероятно неудобным соперником. В последних 10 официальных матчах наблюдается почти равная статистика: 5 раз победил «Сити», 4 - «МЮ», еще 1 раз была ничья.

• В последних 10 матчах лишь однажды была зафиксирована нулевая ничья. Чаще всего соперники забивают в ворота друг друга не менее 2 мячей.

• «Манчестер Сити» забил только в первых таймах 10 голов, а это больше, чем в «Манчестер Юнайтед» за все полные 6 матчей (8 голов).

• Последние 5 тренеров «Юнайтед» проигрывали первое для себя манкунианское дерби.