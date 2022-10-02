Дмитрий Селюк: Поражение от «Спартака» встряхнет бразильцев. «Зенит» победит «Ростов», фора минус 1

«Факел» - «Торпедо». Воскресенье. Начало в 14.00



«Торпедо» сейчас много не пропускает, а, если забивает, старается играть на удержание. Забитых мячей будет немного. Болельщикам может показаться, что игра не будет интересной, но, я думаю, что как раз мы увидим интересный матч, где будет много борьбы, будет напряжение.

«Факел» играет дома, если побеждает одного из прямых конкурентов на выживание, то шансы «Торпедо» остаться в РПЛ еще уменьшатся.

Прогноз такой: победа «Факела», либо ничья. Но если делать ставку, я бы поставил, что будет забито меньше 2,5 мячей.

«Зенит» - «Ростов». Воскресенье. Начало в 16.30

Поражение от «Спартака» должно встряхнуть всю зенитовскую бразильскую комапшку. Бразильская диаспора вышла на кубковый матч в несколько безмятежном состоянии. Вот и посмотрим, это было временное расслабленность, или у бразильцев такой период наступил.

Но, так как играют в Питере, думаю, бразильцы захотят реабилитироваться за «Спартак». Да и вся команда – тоже. Тем более, «Ростов» сейчас идет на втором месте, потенциальный конкурент. «Зенит» выиграет, можно брать фору минус 1 на победу Питера.

«Ахмат» - «Динамо». Воскресенье. Начало в 19.00

Будет напряженная игра, победителя предсказать не берусь, но для любителей ставок мой прогноз - обе забьют.

«Пари НН» - «Спартак». Воскресенье. Начало в 19.00

«Спартак» на бумаге и по составу выглядит значительно сильнее «Пари НН». Плюс отличная победа над «Зенитом» придала команде еще дополнительный импульс.

По идее, «Спартак» должен обыгрывать «Нижний», но мы помним, как «Спартак» прессинговал всю игру с «Зенитом», футболисты потратили очень много сил и не только физических. Победы может и не быть. Я бы поставил: будет забито меньше трех голов.

«Крылья Советов» - «Краснодар». Понедельник. Начало в 19.00

Будет хороший матч с футбольной точки зрения. Обе команды сами играют и другим дают. Обе любят атаковать, поэтому моя ставка: обе забьют.