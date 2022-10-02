СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Поражение от «Спартака» встряхнет бразильцев. «Зенит» победит «Ростов», фора минус 1

Вчера стартовал 11-й тур РПЛ. Сегодня будет сыграно четыре матча, а завершится тур в понедельник. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на оставшиеся игры.
Дмитрий Селюк: Поражение от «Спартака» встряхнет бразильцев. «Зенит» победит «Ростов», фора минус 1
02 октября 2022 12:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

«Факел» - «Торпедо». Воскресенье. Начало в 14.00

«Торпедо» сейчас много не пропускает, а, если забивает, старается играть на удержание. Забитых мячей будет немного. Болельщикам может показаться, что игра не будет интересной, но, я думаю, что как раз мы увидим интересный матч, где будет много борьбы, будет напряжение.

«Факел» играет дома, если побеждает одного из прямых конкурентов на выживание, то шансы «Торпедо» остаться в РПЛ еще уменьшатся.

Прогноз такой: победа «Факела», либо ничья. Но если делать ставку, я бы поставил, что будет забито меньше 2,5 мячей.

«Зенит» - «Ростов». Воскресенье. Начало в 16.30

Поражение от «Спартака» должно встряхнуть всю зенитовскую бразильскую комапшку. Бразильская диаспора вышла на кубковый матч в несколько безмятежном состоянии. Вот и посмотрим, это было временное расслабленность, или у бразильцев такой период наступил.

Но, так как играют в Питере, думаю, бразильцы захотят реабилитироваться за «Спартак». Да и вся команда – тоже. Тем более, «Ростов» сейчас идет на втором месте, потенциальный конкурент. «Зенит» выиграет, можно брать фору минус 1 на победу Питера.

«Ахмат» - «Динамо». Воскресенье. Начало в 19.00

Будет напряженная игра, победителя предсказать не берусь, но для любителей ставок мой прогноз - обе забьют.

«Пари НН» - «Спартак». Воскресенье. Начало в 19.00

«Спартак» на бумаге и по составу выглядит значительно сильнее «Пари НН». Плюс отличная победа над «Зенитом» придала команде еще дополнительный импульс.

По идее, «Спартак» должен обыгрывать «Нижний», но мы помним, как «Спартак» прессинговал всю игру с «Зенитом», футболисты потратили очень много сил и не только физических. Победы может и не быть. Я бы поставил: будет забито меньше трех голов.

«Крылья Советов» - «Краснодар». Понедельник. Начало в 19.00

Будет хороший матч с футбольной точки зрения. Обе команды сами играют и другим дают. Обе любят атаковать, поэтому моя ставка: обе забьют.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Поражение от «Спартака» встряхнет бразильцев. «Зенит» победит «Ростов», фора минус 1
Дмитрий Селюк: Поражение от «Спартака» встряхнет бразильцев. «Зенит» победит «Ростов», фора минус 1
Вчера стартовал 11-й тур РПЛ. Сегодня будет сыграно четыре матча, а завершится тур в понедельник. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на оставшиеся игры.
02.10.2022 12:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Манчестер: голубой или красный?
Манчестер: голубой или красный?
Центральная встреча 9-го тура АПЛ, в котором встретятся одни из лучших команд Европы текущего сезона.
01.10.2022 23:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Глава «ПСЖ» купит клуб в Испании. Он намерен оставить «Барселону» в тени
Глава «ПСЖ» купит клуб в Испании. Он намерен оставить «Барселону» в тени
За последние годы между «Барселоной» и «ПСЖ» сильно испортились отношения. Но это было только началом – всё только начинается.
01.10.2022 20:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Спартак» прибил питерских. Но эта победа ещё ничего не значит
«Спартак» прибил питерских. Но эта победа ещё ничего не значит
Первое разгромное поражение Семака «Зенита» в российском футболе. Больное, но полезное.
01.10.2022 20:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кубок России проверил проверил «элитных» судей на прочность
Кубок России проверил проверил «элитных» судей на прочность
Путь РПЛ ФОНБЕТ Кубка России на этой неделе оказался тернист - по большей части, для российских рефери. И немного - для многострадальных «Химок». Все-таки пять пропущенных мячей - такого себе даже Писарев не позволял.
01.10.2022 19:56
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Так во сколько раз упала посещаемость?
Так во сколько раз упала посещаемость?
Стало известно, сколько болельщиков получили fan-ID. 250 тысяч - много или мало?
01.10.2022 19:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Неймар — главное открытие сезона в составе «ПСЖ». В чем его уникальность?
Неймар — главное открытие сезона в составе «ПСЖ». В чем его уникальность?
Неймар ударно начал сезон в «ПСЖ». Бразилец оформил 15 результативных действий в 8-ми встречах чемпионата и от матча к матчу увеличивает свое влияние на игру команды. «Советский Спорт» анализирует прогресс форварда и объясняет, за счет чего он стал возможен.
01.10.2022 19:20
Футбол
автор: Матвей Морозов
ЦСКА победил Спартака. Пока Гогниева, против красно-белых с такой игрой шансов не будет
ЦСКА победил Спартака. Пока Гогниева, против красно-белых с такой игрой шансов не будет
Армейцам хватило для победы двух голов в первом тайме. По игре «Химки» не уступили претенденту на медали. А во втором тайме превзошли соперника. В перерыве главный тренер хозяев Спартак Гогниев устроил погром в раздевалке. После увольнения Сергея Юрана подмосковная команда уступила в девяти матчах из десяти при одной ничьей.
01.10.2022 18:57
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Евгений Ловчев: Аршавин сказал – «За «Зенит» выйдет игрок со спартаковской фамилией»
Евгений Ловчев: Аршавин сказал – «За «Зенит» выйдет игрок со спартаковской фамилией»
На днях легенда «Спартака» Евгений Ловчев в интервью «Советскому спорту» высказал претензии к работе академии красно-белых.
01.10.2022 14:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
Остановить гегемона. Что нужно знать перед матчем «Зенит» - «Ростов»?
Остановить гегемона. Что нужно знать перед матчем «Зенит» - «Ростов»?
«Ростов» имеет шанс притормозить темп «Зенита» к очередному чемпионству. Встречаются топ-команды сезона, в котором можно ожидать любой результат.
01.10.2022 11:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика