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Алексей Сафонов: Терюшков комментирует все, но не в курсе, что у «Химок» долг 300 млн

ЦСКА вчера обыграл «Химки» со счетом 2:1 в рамках 11-го тура РПЛ. Мы выбрали этот матч, чтобы поговорить о проблемах подмосковного клуба и возрождении Федора Чалова с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
Алексей Сафонов: Терюшков комментирует все, но не в курсе, что у «Химок» долг 300 млн
02 октября 2022 14:32
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

- Владение мячом у «Химок» было почти, как у «Барсы», но класс ЦСКА выше, армейцы на классе и выиграли, - говорит Сафонов. – Победа малой кровью, хотя в конце пропустили и заставили всех понервничать.

- «Химки» - в пике?

- Что касается «Химок», явный мандраж, очков нет. Что-то внутри команды происходит. Вратаря вдруг поменяли в перерыве, Глушакову почему-то не нашлось места на поле.

А Николаю Писареву я бы дал специальный приз: человек проработал в клубе дней двадцать, теперь должен получить неустойку за досрочное увольнение в размере 30 млн рублей. Это высший пилотаж! Кажется, Писарев один из самых высокооплачиваемых тренеров, если посчитать количество отработанных дней на сумму неустойки.

И такое впечатление, что там Терюшков (член наблюдательного совета «Химок». – Прим ред.) установки дает.

Терюшкова уже назвали говорящей головой, он комментирует все подряд – кого лишить звания заслуженного мастера спорта и любую новость. А когда у него спросили про долги «Химок», которые составляют более 300 миллионов рублей и про то, что футболисты три месяца не получают зарплату, он ответил, что не в курсе.

А про Писарева сказал, что вообще не стал бы ему платить неустойку.

Отдельно хочу сказать по поводу директора «Чертаново» Николая Ларина. По нему «комментатор» Терюшков тоже прошелся: мол, все правильно, должен сидеть.

Ларину вменили ущерб в 30 млн и посадили на три года. А «Химки» в лице Терюшкова теперь выплачивают огромную неустойку Юрану и будут еще выплачивать неустойку в 30 млн Писареву.

Ларина обвиняют в растрате этих самых 30 млн за 15 лет. Но за это время Ларин подготовил человек тридцать для премьер-лиги и человек пять для сборных. Воспитал чемпиона Европы среди молодежи.

- Но вернемся к матчу «Химки» - ЦСКА. Федор Чалов все больше радует, забил два гола.

- Федя старается, если б у него процент реализации был повыше, обогнал бы всех. Но Федя и подыгрыше прибавил, надо отдать должное.

- Поездка в Швейцарию пошла Чалову на пользу – перезагрузился.

- Согласен – нужна ему была эта командировка. И Федотов ему доверяет, у Федора крылья вырастают. Доверие тренера для него очень важно.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Терюшков комментирует все, но не в курсе, что у «Химок» долг 300 млн
Алексей Сафонов: Терюшков комментирует все, но не в курсе, что у «Химок» долг 300 млн
ЦСКА вчера обыграл «Химки» со счетом 2:1 в рамках 11-го тура РПЛ. Мы выбрали этот матч, чтобы поговорить о проблемах подмосковного клуба и возрождении Федора Чалова с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
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