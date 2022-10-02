Европа жжет! Обилие разрывных матчей

АПЛ, 9-Й ТУР, «ЛИВЕРПУЛЬ» - «БРАЙТОН» (3:3)

«Ливерпуль» после тяжелого старта чемпионата получил небольшое время на переосмысление в паузу, связанную с международными матчами, а после нее удачно выстроился календарь, ведь «красным» предстояла домашняя встреча против «Брайтона», недавно лишившегося главного тренера.

Несмотря на удачные расклады и очевидность фаворита в этой игре, «Ливерпуль» с первых же минут провалился на поле, в результате чего к 17-й минуте счет матча был 0:2 в пользу андердога. Команда Юргена Клоппа уже попадала в подобные ситуации, и в этот раз она вновь была близка к красивому камбэку, но не срослось. Усилиями Роберто Фирмино мерсисайдцы вышли вперед - 3:2, но мечты о победе убил полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард, на счету которого хет-трик. Он стал лишь третьим игроком в истории, которому удалось забить три гола на «Энфилде» после Питера Ндлову и Андрея Аршавина. «Ливерпуль» продолжает хандрить в середине таблицы, а «Брайтон» до сих пор удерживается в зоне Лиги чемпионов.

СЕРИЯ А, 8-Й ТУР, «НАПОЛИ» - «ТОРИНО» (3:1)

Не самый вроде бы интересный матч для итальянского болельщика стал весьма любопытным для российского зрителя, ведь в стартовых составах вышли несколько бывших игроков РПЛ: Хвича Кварацхелия, Никола Влашич, Алексей Миранчук. Победителем из этой встречи вышел грузинский полузащитник, чья команда более успешно реализовала голевых моменты, а сам Хвича не остался в стороне и забил третий гол.

Миранчук, только восстановившийся от травмы, провел неудачный матч, в результате чего был заменен во втором тайме.

СЕРИЯ А, 8-Й ТУР, «ЭМПОЛИ» - «МИЛАН» (1:3)

Немного позже действующий обладатель скудетто встречался с неуступчивым и неудобным «Эмполи», который на протяжении всей игры не позволял гостям создавать голевые моменты. Откровенно говоря, матч был скучным, но как же пожалели те люди, которые выключили его до 79-й минуты! На ней Антуан Ребич забил гол, но он стал далеко не решающим в этой встрече. «Эмполи» отыгрался на 92-й минуте, из-за чего дал возможность «Милану» показать чемпионский характер, который был продемонстрирован в полной мере.

«Милан» тут же забил второй гол, а еще через три минуты закрыл все вопросы по победителю матча. Последний гол получился особенно красивым: Леао с центра поля, практически в одиночку, добежал до штрафной «Эмполи», после чего элегантным ударом перебросил голкипера. Итальянская жара!