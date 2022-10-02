СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Европа жжет! Обилие разрывных матчей

Футбольный уик-энд еще не закончился, а в копилке уже масса матчей, которые особенно требуют внимания. Противостояние Хвичи и Миранчука, три гола в дополнительное время при участии «Милана» и другие горячие моменты европейского футбола субботы
Европа жжет! Обилие разрывных матчей
02 октября 2022 17:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: Серия А

АПЛ, 9-Й ТУР, «ЛИВЕРПУЛЬ» - «БРАЙТОН» (3:3)

«Ливерпуль» после тяжелого старта чемпионата получил небольшое время на переосмысление в паузу, связанную с международными матчами, а после нее удачно выстроился календарь, ведь «красным» предстояла домашняя встреча против «Брайтона», недавно лишившегося главного тренера.

Несмотря на удачные расклады и очевидность фаворита в этой игре, «Ливерпуль» с первых же минут провалился на поле, в результате чего к 17-й минуте счет матча был 0:2 в пользу андердога. Команда Юргена Клоппа уже попадала в подобные ситуации, и в этот раз она вновь была близка к красивому камбэку, но не срослось. Усилиями Роберто Фирмино мерсисайдцы вышли вперед - 3:2, но мечты о победе убил полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард, на счету которого хет-трик. Он стал лишь третьим игроком в истории, которому удалось забить три гола на «Энфилде» после Питера Ндлову и Андрея Аршавина. «Ливерпуль» продолжает хандрить в середине таблицы, а «Брайтон» до сих пор удерживается в зоне Лиги чемпионов.

СЕРИЯ А, 8-Й ТУР, «НАПОЛИ» - «ТОРИНО» (3:1)

Не самый вроде бы интересный матч для итальянского болельщика стал весьма любопытным для российского зрителя, ведь в стартовых составах вышли несколько бывших игроков РПЛ: Хвича Кварацхелия, Никола Влашич, Алексей Миранчук. Победителем из этой встречи вышел грузинский полузащитник, чья команда более успешно реализовала голевых моменты, а сам Хвича не остался в стороне и забил третий гол.

Миранчук, только восстановившийся от травмы, провел неудачный матч, в результате чего был заменен во втором тайме.

СЕРИЯ А, 8-Й ТУР, «ЭМПОЛИ» - «МИЛАН» (1:3)

Немного позже действующий обладатель скудетто встречался с неуступчивым и неудобным «Эмполи», который на протяжении всей игры не позволял гостям создавать голевые моменты. Откровенно говоря, матч был скучным, но как же пожалели те люди, которые выключили его до 79-й минуты! На ней Антуан Ребич забил гол, но он стал далеко не решающим в этой встрече. «Эмполи» отыгрался на 92-й минуте, из-за чего дал возможность «Милану» показать чемпионский характер, который был продемонстрирован в полной мере.

«Милан» тут же забил второй гол, а еще через три минуты закрыл все вопросы по победителю матча. Последний гол получился особенно красивым: Леао с центра поля, практически в одиночку, добежал до штрафной «Эмполи», после чего элегантным ударом перебросил голкипера. Итальянская жара!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Европа жжет! Обилие разрывных матчей
Европа жжет! Обилие разрывных матчей
Футбольный уик-энд еще не закончился, а в копилке уже масса матчей, которые особенно требуют внимания. Противостояние Хвичи и Миранчука, три гола в дополнительное время при участии «Милана» и другие горячие моменты европейского футбола субботы
02.10.2022 17:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Алексей Сафонов: Терюшков комментирует все, но не в курсе, что у «Химок» долг 300 млн
Алексей Сафонов: Терюшков комментирует все, но не в курсе, что у «Химок» долг 300 млн
ЦСКА вчера обыграл «Химки» со счетом 2:1 в рамках 11-го тура РПЛ. Мы выбрали этот матч, чтобы поговорить о проблемах подмосковного клуба и возрождении Федора Чалова с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
02.10.2022 14:32
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Поражение от «Спартака» встряхнет бразильцев. «Зенит» победит «Ростов», фора минус 1
Дмитрий Селюк: Поражение от «Спартака» встряхнет бразильцев. «Зенит» победит «Ростов», фора минус 1
Вчера стартовал 11-й тур РПЛ. Сегодня будет сыграно четыре матча, а завершится тур в понедельник. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на оставшиеся игры.
02.10.2022 12:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Манчестер: голубой или красный?
Манчестер: голубой или красный?
Центральная встреча 9-го тура АПЛ, в котором встретятся одни из лучших команд Европы текущего сезона.
01.10.2022 23:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Глава «ПСЖ» купит клуб в Испании. Он намерен оставить «Барселону» в тени
Глава «ПСЖ» купит клуб в Испании. Он намерен оставить «Барселону» в тени
За последние годы между «Барселоной» и «ПСЖ» сильно испортились отношения. Но это было только началом – всё только начинается.
01.10.2022 20:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Спартак» прибил питерских. Но эта победа ещё ничего не значит
«Спартак» прибил питерских. Но эта победа ещё ничего не значит
Первое разгромное поражение Семака «Зенита» в российском футболе. Больное, но полезное.
01.10.2022 20:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кубок России проверил проверил «элитных» судей на прочность
Кубок России проверил проверил «элитных» судей на прочность
Путь РПЛ ФОНБЕТ Кубка России на этой неделе оказался тернист - по большей части, для российских рефери. И немного - для многострадальных «Химок». Все-таки пять пропущенных мячей - такого себе даже Писарев не позволял.
01.10.2022 19:56
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Так во сколько раз упала посещаемость?
Так во сколько раз упала посещаемость?
Стало известно, сколько болельщиков получили fan-ID. 250 тысяч - много или мало?
01.10.2022 19:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Неймар — главное открытие сезона в составе «ПСЖ». В чем его уникальность?
Неймар — главное открытие сезона в составе «ПСЖ». В чем его уникальность?
Неймар ударно начал сезон в «ПСЖ». Бразилец оформил 15 результативных действий в 8-ми встречах чемпионата и от матча к матчу увеличивает свое влияние на игру команды. «Советский Спорт» анализирует прогресс форварда и объясняет, за счет чего он стал возможен.
01.10.2022 19:20
Футбол
автор: Матвей Морозов
ЦСКА победил Спартака. Пока Гогниева, против красно-белых с такой игрой шансов не будет
ЦСКА победил Спартака. Пока Гогниева, против красно-белых с такой игрой шансов не будет
Армейцам хватило для победы двух голов в первом тайме. По игре «Химки» не уступили претенденту на медали. А во втором тайме превзошли соперника. В перерыве главный тренер хозяев Спартак Гогниев устроил погром в раздевалке. После увольнения Сергея Юрана подмосковная команда уступила в девяти матчах из десяти при одной ничьей.
01.10.2022 18:57
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика