Полиция на стадионе – всегда к беде

Трагедия в Лужниках в 1982 году шокировала многих. На днях будет снова вспоминать об этом, отмечая уже 40-летнюю годовщину той страшной давки, спровоцированной людьми в погонах. Тогда, по минимальным оценкам, погибло от 200 до 300 человек. Власть решила остановиться на цифре в 66 человек. Траур не объявлялся, обстоятельства трагедии замалчивались много лет.

Та же история была в Британии, и до того момента, когда полицейские чины признали вину и извинились перед теми, кто потерял близких, прошло чуть ли не 25 лет.

Нет плохих и хороших болельщиков, нет плохой и хорошей полиции. Истина проста: на футбольном празднике им лучше не соприкасаться.

Очередная трагедия случилась на сей раз в Индонезии. Здесь во время давки, спровоцированной полицией, погибли 127 человек.

После матча между клубами «Арема» и «Персебая» фанаты высыпали на поле. К ходу матча это не имело отношения: все произошло ведь уже после финального свистка. Но тут зачем-то появились полицейские, которые без всякого предупреждения начали разгонять собравшихся при помощи слезоточивого газа.

Началась паника, люди оказались зажаты среди полицейских кордонов, окруживших их по периметру. Не понимая, в каком направлении стоит бежать, чтобы спастись, люди топтали друг друга. Среди 127 погибших есть женщины и дети. Более трехсот человек находятся в больницах.

Честь мундира в любой стране превыше всего. Никого из полицейских до сих пор не наказали.