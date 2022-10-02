«Спартак» спасся, «Динамо» - нет

Команды из московского региона крайне неубедительно выглядели в 11 туре. ЦСКА чуть не упустило победу в игре со стремительно деградирующими «Химками». «Торпедо» вело в счете и проигрывало в веселом матче в Воронеже, но смогло зацепиться за ничью.

«Локомотив» - тема отдельная. Болельщики искренне верят, что в ближайшее время ситуация будет переломлена, но результата пока нет. Два забитых мяча на последних минутах вселяют надежду, что команда на правильном пути. Но пока остаётся только жать и верить.

А вот «Спартак» и «Динамо» заканчивали программу 11-го тура. Заканчивали довольно вяло: в обоих случаях счет открыли хозяева поля – «Ахмат» и нижегородцы. И если «Спартак» во втором тайме смог переломить ситуацию и забить решающий гол с пенальти, то динамовцам счастье и удача сопутствовали не в полной мере: вышедший на замену на 46-й минуте Тюкавин попал в перекладину, а единственный гол оформил Гладышев на 90+4-й минуте – времени побороться уже не было, хотя и заканчивало «Динамо» матч в большинстве: чеченцы играли традиционно грубо и грязно. Судья Безбородов, впрочем, был к этой грубости предельно лоялен.

Квинси Промес не сбавляет оборотов: гол и голевая передача. Многие очки «Спартака» последних туров – его личная заслуга!

Объективности ради стоит сказать, что скорее не бело-голубые проиграли, а «Ахмат» выиграл. После неожиданной для многих отставки Андрея Талалаева многим казалось, что Сергей Ташуев вряд ли слишком быстро наведет порядок. Но игру он очень быстро перестроил. За четыре матча «Ахмат» проиграл только один раз – тем же динамовцам в кубке, в Москве. Все три других – победы. Результат есть. Да, промежуточный, но есть: первое место в кубковой группе и седьмое место в чемпионате. Так что не всякая отставка, принятая на эмоциях, ведет в минус.

Ситуация у «Динамо» плачевная. Сложно понять, как тот же самый состав игроков (ну, хорошо – почти тот же), что в прошлом сезоне боролся за чемпионство, теперь опускается в турнирное болото. А все новые игроки – хотя и являются довольно крепкими и кажутся вполне подходящими – так и не могут влиться в состав. Я, честно говоря, уже отчаялся увидеть нормально играющего Нормана.

Болельщики уже впрямую заявляют о необходимости отставки тренера Славиши Йокановича. Посмотрим, есть ли те же эмоции у динамовского руководства?

В итоге что мы имеем: «Зенит» после 11 туров - аж в шести очках от ближайших преследователей. Вот теперь чемпионат вполне можно прикрывать.