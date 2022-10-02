Фокусник из Питера. Вспоминаем славные подвиги в Европе Андрея Аршавина

Наши друзья из партнерского издания «Плеймейкер» продолжают уникальный цикл статей о тех спортсменах, которые в последние 30 лет прославляли себя и нашу страну на мировой арене. Очередная публикация – о розовощеком пареньке, который променял «Зенит» на «Арсенал» и правильно сделал.

Утром 22 апреля 2009 года страна проснулась в неведении. Обычный будний день, на календаре среда, на градуснике «+1» — весна, как это часто с ней бывает в Питере, не торопится. И вдруг — бац!

— Привет, ну как тебе?.. Не слыхал? Ну ты даешь! Шава ночью «Ливеру» четыре забил.

— Чего? Да ладно, кончай разыгрывать.

— Ей-богу, чистая правда!

ПОКЕР НА «ЭНФИЛДЕ»

Неконвертируемость игроков – хроническая болезнь российского футбола. Вместе в сборной или рядом с легионерами в здешних клубах они порой еще смотрятся и даже что-то выигрывают, но как только отрываются от «огородных» корней — так сразу беда. За все постсоветское время в нормальных европейских чемпионатах из наших закрепились человек 10-15, не больше – включая сегодняшнего Александра Головина. И максимум в крепких средних командах типа «Монако» или испанской «Сельты».

Разве что Андрей Канчельскис в начале 90-х четыре года провел в настоящем суперклубе. Хотя у него на правой бровке «МЮ» работа все равно была узкая, в основном вспомогательная. А тут «Арсенал», наш парень — ключевой игрок атаки, рядом с Фабрегасом и тому подобными. И почти сразу – покер! В ворота «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд Роуд». Просто обалдеть…

СКОРОСТЬ МЫСЛИ

Роман Аршавина с лондонским «высшим обществом» вышел не шибко долгим – уже в 2011-м тренер Арсен Венгер перевел россиянина в запас и стал выпускать от случая к случаю. Но то был именно роман, а не брак по расчету. Два пылких года, которых у Андрея не отнять и за которые он много чего успел натворить.

Дело тут не в статистике. В принципе, 31 гол в 144 матчах за «Арсенал» – не бог весть что для аршавинского амплуа. Главное в другом: в кои-то веки наш футболист выступал бок о бок со звездами первой величины и был с ними абсолютно на равных — если хотите, играл «на одном языке». Не уступая ни в технике, ни, что особенно важно, в быстроте мысли. Скорости-то на британских полях сумасшедшие, и соображать там надо вдвое шустрее.

Взгляните хоть на этот чудо-гол Аршавина в ворота «Атлетико». Ну, и что тут еще нужно объяснять?

Вообще в «Арсенале» он каких только не назабивал: в девятку, с нулевого угла, пяткой, «ножницами» в полете – настоящий фокусник! А то, что эта сказка быстро закончилась — так ведь она поздновато и началась. Андрей уехал не в 22, как Канчельскис, а почти в 28 лет. Со скромными габаритами (рост 172 см) Аршавина и его средней «физикой» английскую «рубку» даже в расцвете сил поди выдержи – чего уж говорить о возрасте «30 плюс»?

ВИСОКОСНОЕ ЛЕТО 2008-ГО

Зато с ним мы узнали, что это такое: иметь на мировом небосклоне свою футбольную звезду. Без навязших в зубах ого- и отговорок, без всего этого нытья «тренер редиска, ножка бо-бо, остров невезения». Этот редкий кайф Аршавин дарил нам минимум три года – с учетом доарсенальского 2008-го, когда его талант выплеснулся с российских полей на международные и засверкал на всю планету.

То было високосное лето Аршавина. Хотя началось оно вообще-то в мае — в финале Кубка УЕФА, где оба мяча в ворота «Глазго Рейнджерс» «Зенит» забил с его передач. Просто, как вскоре выяснилось, это были весенние цветочки — ягодки пошли через месяц, в Базеле. Когда Андрей в клочки разорвал оборону архизвездной голландской сборной и поднял Россию на пьедестал чемпионата Европы!

Играли опять ночью. Только в ту ночь, с 21 на 22 июня, страна не ложилась — проспать ТАКОЕ она, конечно, не могла. А потому вопила, стонала и жрала валидол, сидя у телевизоров — час, другой, потом пошел третий…

Два чуда за четыре минуты

При всех бесспорных заслугах творца этого чуда Гуса Хиддинка, при всем преимуществе сборной России, вспомните – ведь за каких-то десять минут до конца овертайма на табло горели ничейные 1:1. И нашим, уже перепахавшим швейцарский газон вдоль-поперек, вывернувшимся наизнанку и сиганувшим выше головы, кровь из носу требовалось еще что-то сверх сделанного. Особенное, нетренируемое – то, что от бога…

Больше помнят третий гол, хотя второй был вообще-то поважней – да и исполнен покруче. Уму непостижимо, как Аршавин, еле-еле достав мяч на грани аута, умудрился выдать тот гениальный пас: длинный, по высокой дуге, параллельно линии ворот, до которой была пара сантиметров, – и точно на дальнюю штангу! Будто рукой бросил.

Для голландцев эта траектория была недоступна как геометрически, так и физически. Им оставалось лишь наблюдать. А Дмитрию Торбинскому – добежать, подставить любую часть тела и не задохнуться в объятиях ликующих партнеров.

На закуску Аршавин забил и сам – и это снова был трюк! Только вдумайтесь: голевой пас непойми откуда и гол между ног вратарю с 4-минутным интервалом в концовке четвертьфинала Евро! Одно слово: фокусник…

РЕЗЬБА ПО ПРАВДЕ-МАТКЕ

Да, его взлет получился недолгим. В «десятые» карьера Аршавина отчетливо пошла под откос: запас «Арсенала» — возвращение в «Зенит» — «Кубань – алма-атинский «Кайрат»… Плюс на игровые неудачи наложились всякие скандалы — точнее, они заслонили футболиста Аршавина, ставшего бледной тенью самого себя.

«Ваши ожидания – ваши проблемы» после провального Евро-2012. Разводы-примирения-опять разводы с женами… Он никогда не был пай-мальчиком и не лез за словом в карман, но прежде за футбольное искусство Андрею прощали все. Лишь когда фокусы кончились, фокусника заклевали – сразу же и, конечно, с наслаждением…

Сейчас эти страсти-мордасти, слава богу, позади. Жизнь идет своим чередом: нынче 41-летний Аршавин курирует «молодежку» в родном «Зените» и подрабатывает экспертом на «Матч ТВ», где, как обычно, режет правду-матку. В мае, перед последним матчем 1/2 Лиги чемпионов Андрей рискнул заранее пообещать всем английский финал, а когда «Реал» опроверг его прогноз, осерчал в прямом эфире — назвал «Ман. Сити» бесхребетной командой и посоветовал Грилишу сосредоточиться на рекламе шампуня.

Он такой – нравится это кому-то или нет. И уж что-что, а право быть собой даже на широкой публике Аршавин заслужил точно. Чудесами, которые этот маленький фокусник из Питера вытворял на футбольном поле — и которые не забудем никогда.