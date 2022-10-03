Уйдет ли Слуцкий сам?

И казалось бы, не самая худшая статистика к этому моменту - пять побед, четыре ничьи и три поражения. Но когда речь идет о клубе, еще недавно боровшемся в РПЛ и с амбициями туда вернуться - шестое место в турнирной таблице - это, безусловно, «красная лампочка», сигнал о том, что что-то идет не по плану. Особенно на фоне лидеров первой пятерки - клубов не с самым большим бюджетом и без именитых в прошлом тренеров из элитной лиги во главе, за исключением, конечно, Олега Кононова.

Леонид Слуцкий задолго до прихода в «Рубин» вошел в футбольную историю, но с переездом в Казань он добавил эксклюзивности своей профессиональной биографии. Какой еще тренер может похвастаться такой безусловной поддержкой руководства клуба, который он вывел не снизу вверх, а с точностью до наоборот? И после этого крутого виража Слуцкий не только сохранил свое место, но и получил практически неограниченный бюджет на обновление состава. Такое доверие дорогого стоит и получить его не каждому под силу. Про кого еще из российских или европейских тренеров после вылета из самой престижной лиги страны генеральный директор мог бы сказать: «Его вины в этом не вижу. Он будет работать вечно!» Так что зря вчера казанские болельщики во время игры с туляками надрывались весь матч, крича «увольняйте Леню из клуба!» Ведь еще в мае Рустем Сайманов обозначил «бессрочный» статус контракта со Слуцким, так что принять решение уйти Леонид Викторович может только сам.

Встреча с «Арсеналом» была принципиальной и показательной, победа над основным конкурентом могла бы погасить на какое-то время скепсис в отношении перспектив казанской команды. Но опять чего-то не хватило для решающего рывка, да и для зрелищного футбола в целом. А самое, должно быть, обидное для главного тренера «Рубина», как впрочем и для его игроков - в том, что тульский «Арсенал» не показал на поле чего-то сверхестественного. Просто дорогостоящие футболисты казанцев в первом тайме забыли выйти на поле - все как один, а во втором было уже поздно. Как оправдывался Слуцкий на послематчевой пресс-конференции: «Я уже сказал, что про первый тайм даже говорить нечего. А во втором тайме, когда они встали в глубокий низкий блок, можно было сколько угодно комбинировать в середине, но это будет неэффективно».

Если составить нарезку из комментариев главного тренера «Рубина» за все время его пребывания на этом посту, на сегодняшний день уже можно ставить предварительный диагноз по будущему клуба. Судя по пресс-конференциям Слуцкого, остаться в РПЛ ему помешал ковид и отток легионеров - теперь же, в первой лиге, ему мешают судьи и неправильные соперники. Как бы это не стало заявкой на путешествие еше ниже.

Нерв команды - это всегда его главный тренер и никак иначе. Может, поэтому «Рубин» никак не может трансформироваться в единый организм, сколько бы он ни скупал по лигам лучших из лучших. Может, поэтому нет до сих пор своего фирменного стиля игры, как и стабильной игры в целом. Ведь если ваш идеолог и наставник постоянно сомневается и ищет виновных снаружи, а не внутри, то стоит ли, действительно, чего-то ждать от такого коллектива? Не зря же экс-капитан команды Илья Самошников после проигрыша «Арсеналу» сказал: «Ожидания от «Рубина»? На этот вопрос про ожидания уже отвечал один человек. Не буду его повторять. Почему должны быть какие-то ожидания, почему кто-то должен что-то ожидать? Мы живём сегодняшним днём, а не тем, что я через два года получу «Золотой мяч». Так что тренерская установка понятна, но разве она про футбол?

Какое бы дальше ни принял решение Леонид Слуцкий и руководство «Рубина» - впереди тяжелая неделя. В среду, 5 октября, казанцы играют с ульяновской «Волгой», а уже 8 октября им предстоит противостоять клубу «СКА-Хабаровск», который возглавляет бывшая легенда «Рубина» Роман Шаронов. Так что проверка на прочность ожидается суровая.