«Спартак» потратил все силы на «Зенит»? На Нижний оставил, а у Промеса «эпоха возрождения»

ГОЛ ЛЕБЕДЕНКО - САМЫЙ «ВОЗРАСТНОЙ»

Начнем с матча в Воронеже, где «Факел» и «Торпедо» сыграли вничью – 2:2. Игра удивила обилием голов. Почему? Для нынешнего «Торпедо» один забитый мяч – уже достижение. А тут – сразу два, да еще на выезде.

Один из мячей стал историческим, то есть, вошел уже в историю РПЛ. Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко открыл счет на 28-й минуте. Лебеденко отличился в возрасте 39 лет, 4 месяцев и 5 дней. Он стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ. Напомним, лига образована в 2001 году.

Ранее рекорд принадлежал экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, он забил гол в сезоне-2018 в возрасте 38 лет и 7 месяцев.

ЧАЛОВ ПРИНЕС ПОБЕДУ ЦСКА

Армейцы выиграли на классе и энергосберегающем режиме.

в Химках. Исход решили два гола Федора Чалова, забитых еще в первом тайме.

Правда, ЦСКА пришлось понервничать в концовке, когда Магомедов на 88-й минуте ударом головой отправил мяч в девятку. Но гости три очка отстояли.

А Чалова отмечаем: в предыдущем матче на Кубок России забил красивейший гол в стиле великого капитана сборной Польши Кажимежа Дейны. После силовой подачи с флага, сыграл на опережение и головой срезал мяч в дальний угол. И продолжил голевую серию уже в чемпионате.

«СПАРТАК» ВСТРЯХНУЛ ПИТЕРСКИХ БРАЗИЛЬЦЕВ

«Зенит» после крупного поражения от «Спартака» в Кубке принимал одного из конкурентов – «Ростов». В Москве не самым лучшим образом выглядели питерские бразильцы – Малком и Вендел. Не зря Семак их заменил по ходу матча.

Некоторые перед игрой с «Ростовом» задавались вопросом: не стало ли бразильцам скучно в нашем футболе? Даже в матче с принципиальным соперником «Спартаком» им не хватало страсти. Так это назовем.

Поединок с «Ростовом» должен был дать ответ на этот вопрос. На «Газпром Арене» Малком и Вендел выглядели, как обычно, оба забили по голу. Поражение на «Открытие Арене» пошло им на пользу.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОМЕС

Перед игрой в Нижнем наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк задавался другим вопросом: не потратил ли «Спартак» все силы на «Зенит»? Нет, как оказалось, на Нижний точно оставил.

Феерии не было в игре москвичей, что и следовало ожидать. Тем более, на выезде «Спартак» крайне редко феерит. А тут еще и Соболев не играл.

Красно-белым пришлось даже отыгрываться. И главную роль сыграл Промес. При первом мяче в прыжке пяткой сбросил мяч под удар на линию штрафной Николсону – тот точно пробил слета. А затем сам Квинси реализовал пенальти, причем пробил, наглец такой, «паненкой». Но победителей не судят – «Спартак» набрал важные три очка. А Промес явно переживает «эпоху возрождения».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПАДЕНИЕ «ДИНАМО»

«Динамо» еще несколько туров назад шло в верхней части таблицы и даже пошли разговоры, что бело-голубые станут главными конкурентами «Зенита».

Но последовала серия неудач и после 11-го тура «Динамо» уже на 8-м месте с 16-ю очками. Лидирующая группа оторвалась на 6-7 очков, а «Зенит» и вовсе на 13.

Что сказать по матчу в Грозном? Победа «Ахмата» совершенно заслуженна, а гости активизировались, лишь пропустив два мяча. Но за весь второй тайм не создали ни одного голевого момента. Гол Гладышева на 93-й минуте – результат индивидуальных действий. Да и забит он поздновато.

Резюме: прошлогодняя яркая атакующая игра «Динамо» куда-то исчезла.