Хави едет в Милан только за победой. Почему у «Интера» почти нет шансов победить «Барселону»

Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов группу С называли группой смерти. Шансы чешской «Виктории» на выход в плей-офф изначально были мизерными. Речь в первую очередь идет о том, что неудачником обречен стать кто-то из большой тройки – «Бавария», «Барселона», «Интер».

После двух туров ситуация в квартете складывается так, что третий лишний определится в противостояниях каталонцев и миланцев, которым предстоит сыграть два матча друг с другом кряду. И «Барса», и «Интер» уже успели проиграть главному конкуренту. Если испанский гранд уступил в Мюнхене, то итальянский не смог оказаться сопротивление «Баварии» на своем поле, что делает для «нерадзурри» встречу с командой Хави ключевой. Поражение по сути выбивает клуб из гонки за плей-офф ЛЧ.

А все готово к тому, что так оно и случится. «Барселона» перед поездкой в Милан забралась на первую строчку Ла Лиги (после того как «Реал» сыграл вничью с «Осасуной»), в то время как «Интер» лихорадит в Серии А. Точнее даже будет сказать, что фаворит чемпионата Италии стабильно плох.

ФК «Интер»

В восьми турах команда Симоне Индзаги потерпела четыре поражения, плетется на девятом месте с восьмиочковым отставанием от лидеров – «Наполи» и «Аталанты». Но главное – у недавнего лидера итальянского футбола и близко не просматривается даже прошлогодней игры, когда команда до конца конкурировала с «Миланом» в борьбе за «скудетто».

На победу «Барселоны» эксперты букмекерской компании Tennisi.bet дают довольно привлекательный коэффициент 1,82 (на «Интер» 4,20). И тут можно рискнуть, глядя на последние неважные результаты миланской команды. В сентябре она проиграла четыре из шести матчей во всех турнирах. В восьмом туре «Интер» дома уступил «Роме» Жозе Моуринью (1:2), хотя римляне далеки от того, чтобы причислять их к фаворитам Серии А. Перед этим было поражение от «Удинезе» - 1:3. 13 пропущенных голов за восемь матчей – больше только у аутсайдеров чемпионата, что говорит о проблемах в обороне.

В нападении у «нерадзурри» дела идут не лучше, но этому есть небольшое оправдание. Провальный отрезок совпал по времени с травмой Ромелу Лукаку. Хотя в прошлом сезоне справлялся Индзаги и без звездного бельгийца, который выступал в «Челси». Лукаку пока не восстановился и с «Барселоной» не поможет.

ФК «Интер»

Под вопросом ко всем бедам «Интера» выход на поле еще одного лидера. Аргентинец Лаутаро Мартинес повредил бедро в игре с «Ромой», и пока неясно, примет ли участие в матче Лиги чемпионов. В лазарете также полузащитник Хакан Чалханоглу и защитник Далберт. Если Мартинеса не будет, то дела у хозяев предстоящего поединка будут совсем плохи. Разыгравшееся нападение каталонцев должно смять оборону итальянцев.

У команды Хави также существенные потери - травмированы защитники Жюль Кунде, Серхи Роберто, Рональд Араухо, Эктор Бельерин, хавбек Френки де Йонг и нападающий Мемфис Депай. Но скамейка нынче у «Барсы» одна из лучших в Европе, на мощный состав народу все равно наберется.

Роберт Левандовски сходу вписался в игровую схемы и уже штампует голы. В семи турах чемпионата Испании «Барселона» забила 19 голов, но и «Интер» не уходил в Италии с поля без мячей (всего 14). В этом плане стоит присмотреться к ставкам тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,63, а также обе забьют за 1,54.

В пользу каталонцев и история личных встреч. За последние пять матчей было четыре победы «Барселоны» и одна ничья. «Интер» не побеждал сине-гранатовых с апреля 2010-го. Но тогда у миланцев была совсем другая команда, которая выиграла ЛЧ-2010.

Группа С. После двух туров: «Бавария» - 6 очков (разница мячей 4-0), «Барселона» - 3 (5-3), «Интер» - 3 (2-2), «Виктория» - 0 (1-7).