Град голов в Манчестере и другие футбольные безумства

АПЛ, 9-Й ТУР, «МАНЧЕСТЕР СИТИ» - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (6:3)

Зайдем с козырей. Главный матч выходных обещал быть интересным и ярким, но даже в самых влажных мечтах невозможно было представить то, что устроили соперники на «Этихаде». Четыре гола в ворота бедного Де Хеа за первый тайм - это вау, и невозможно было ожидать, что команды не остановятся на достигнутом, а продолжат футбольный праздник, забив во втором тайме еще больше! Дорогостоящий новичок «Юнайтед» Антони забил ответный мяч на 56-й минуте, подарив надежду манкунианцам, но ее тут же прибили Фоден и Холанд, записавшие на свой счет по хет-трику. Чуть исправил трагический вечер фанатам «МЮ» не Криштиану Роналду, который в итоге просидел весь матч в запасе, а Антони Марсьяль, забивший два гола в концовке встречи.

Данное дерби стало историческим, ведь ранее в нем не забивалось более семи голов.

ЛА ЛИГА, 7-Й ТУР, «ЭСПАНЬОЛ» - «ВАЛЕНСИЯ» (2:2)

Куда меньше забили в рядовом матче чемпионата Испании, но по накалу он никак не уступал английскому дерби. На 83-й минуте «Эспаньол» забил второй гол, а еще через пару минут, в лучших традициях российских сериалов, комично и стыдно повел себя защитник выигрывающей команды, который упал после легкого касания оппонента, чем вынудил главного арбитра показать красную карточку игроку гостей.

И все же справедливость восторжествовала! На 92-й минуте судья уравнял составы за отмашку Брейтуэйта, после чего «Валенсия» воспрянула и побежала отыгрываться. На 93-й голкипер едва не упустил мяч за себя при несложном ударе в центр створа, а еще через пару минут он же после отскока мяча из-за пределов штрафной потерял ворота и позволил мячу опуститься в девятку. Комичные голы, красные карточки, великолепный артистизм от отдельно взятых личностей на поле - хороший цирк получился.

ЭЛИТСЕРИЯ, 24-Й ТУР, «КРИСТИАНСУНД» - «РУСЕНБОРГ» (4:4)

Переносимся в Скандинавию, где обычный и ничем не примечательный матч вылился в супертриллер с восемью забитыми голами. «Кристиансунд» с предпоследнего места турнирной таблицы чемпионата Норвегии выдал шикарный первый тайм (3:1), полностью затмив 26-кратного чемпиона страны. В перерыве главный тренер фаворитов поработал над ошибками, и на второй тайм вышла совершенно другая команда. «Русенборг» быстро нивелировал преимущество хозяев, сделав к 72-й минуте счёт равным, а к 76-й, впервые в матче, гости вышли вперед.

«Кристиансунд» мог психологически сломаться, ведь не каждый день команда пропускает три мяча, после того, как ведешь 2:1, но она нашла в себе силы отыграться в компенсированное время после розыгрыша углового - 4:4.