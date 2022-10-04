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Заводная «Барселона» против тонущего «Интера». Смогут ли итальянцы взять реванш за прошлые годы?

«Барселона» против «Интера» - классическое топ-противостояние ЛЧ, в котором не бывает скучно. Что команды приготовили на этот раз?
Заводная «Барселона» против тонущего «Интера». Смогут ли итальянцы взять реванш за прошлые годы?
04 октября 2022 11:57
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Барселона"

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Интер» и «Барселона» попали в сложнейшую группу C, в которой главным фаворитом еще до старта группового этапа выглядела «Бавария». Пока что мюнхенский гегемон уверенно мчится к первому месту благодаря победам как раз над «Интером» (2:0) и «Барселоной» (2:0). Неудачники тех матчей не остались с нулем очков после двух туров, обыграв не совсем готовую к такому статусному турниру пльзеньскую «Викторию». Теперь итальянская и испанская команды делят второе-третье место.

ФК "Барселона"

ФК "Барселона"

Что касается последних матчей команд во внутренних чемпионатах, то ситуация кардинально отличается. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей! «Барселона» продолжает «переезжать» слабых и средних соперников в Ла Лиге, что позволяет идти вровень с мадридским «Реалом» на самом верху таблицы, а «Интер» проиграл два последних матча - «Удинезе» (1:3) и «Роме» (1:2), из-за чего чёрно-синие вылетели даже за пределы еврокубковой зоны.

ФК "Барселона"

Хави

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У «Интера» продолжает отсутствовать главная ударная сила в лице Ромелу Лукаку, за место которого постоянно борются Эдин Джеко и Хоакин Корреа, а позиция второго форварда неприкасаема - она за Лаутаро Мартинесом. Стоит отметить, что несмотря на регулярную игру в воротах Самира Хандановича в рамках Серии А, почти наверняка в ЛЧ вновь появится Онана, игравший в двух матчах до этого.

«Барселона», как и многие другие команды, страдает от международных матчей, после которых некоторые игроки приезжают в расположение с повреждениями. Мемфис Депай, Френки де Йонг и Жюль Кунде травмировались в сборных, а также им компанию в лазарете составит Рональд Араухо и Эктор Бельерин. К счастью, у Хави есть другие игроки, готовые заменить вышеперечисленных игроков, включая Педри и Рафинью, вернувшихся к тренировкам в общей группе. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

  • «Барселона» и «Интер» встречались в 21-м веке 10 раз, в которых каталонцы 6 раз брали верх, 3 раза была ничья и лишь 1 раз итальянцы смогли переиграть соперника. Нерадзурри победили только в 2010 году, когда клубом руководил Жозе Моуриньо, а команда по итогам года стала обладателем ЛЧ.
  • В последних 3 матчах соперники обменивались голами.
  • Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски делит первое место в списке бомбардиров группового этапа с Киллианом Мбаппе и Эрлингом Холландом, на счету которых по 3 гола.
  • «Барселона» в Ла Лиге одержала 4 победы в 4 гостевых матчах, разница мячей - 12:1.
  • Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич, который не отличается особой жесткостью. Всего в 15% матчах он назначил пенальти, а также показал 7 красных карточек.

источник: «Советский спорт»
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