Заводная «Барселона» против тонущего «Интера». Смогут ли итальянцы взять реванш за прошлые годы?

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Интер» и «Барселона» попали в сложнейшую группу C, в которой главным фаворитом еще до старта группового этапа выглядела «Бавария». Пока что мюнхенский гегемон уверенно мчится к первому месту благодаря победам как раз над «Интером» (2:0) и «Барселоной» (2:0). Неудачники тех матчей не остались с нулем очков после двух туров, обыграв не совсем готовую к такому статусному турниру пльзеньскую «Викторию». Теперь итальянская и испанская команды делят второе-третье место.

ФК "Барселона" ФК "Барселона"

Что касается последних матчей команд во внутренних чемпионатах, то ситуация кардинально отличается. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей! «Барселона» продолжает «переезжать» слабых и средних соперников в Ла Лиге, что позволяет идти вровень с мадридским «Реалом» на самом верху таблицы, а «Интер» проиграл два последних матча - «Удинезе» (1:3) и «Роме» (1:2), из-за чего чёрно-синие вылетели даже за пределы еврокубковой зоны.

ФК "Барселона" Хави

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У «Интера» продолжает отсутствовать главная ударная сила в лице Ромелу Лукаку, за место которого постоянно борются Эдин Джеко и Хоакин Корреа, а позиция второго форварда неприкасаема - она за Лаутаро Мартинесом. Стоит отметить, что несмотря на регулярную игру в воротах Самира Хандановича в рамках Серии А, почти наверняка в ЛЧ вновь появится Онана, игравший в двух матчах до этого.

«Барселона», как и многие другие команды, страдает от международных матчей, после которых некоторые игроки приезжают в расположение с повреждениями. Мемфис Депай, Френки де Йонг и Жюль Кунде травмировались в сборных, а также им компанию в лазарете составит Рональд Араухо и Эктор Бельерин. К счастью, у Хави есть другие игроки, готовые заменить вышеперечисленных игроков, включая Педри и Рафинью, вернувшихся к тренировкам в общей группе. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

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