Евгений Ловчев: Если сейчас закончить сезон, приз лучшему футболисту следует отдать Промесу

- Перед туром некоторые эксперты высказывали мнение, что футболисты «Спартака» отдали слишком много сил для исторической победы над «Зенитом». В Нижнем Новгороде этих сил команде может не хватить для победы. Игра получилась непростой, но необходимые три очка спартаковцы добыли. «Спартак» в последнее время вообще радует.

- Я хочу начать вот с чего. В прошлом году в РПЛ появилась очень симпатичная команда – «Крылья Советов». Кто-то автобусы выставляет возле своих ворот, лишь бы взять необходимые очки, а «Крылья» играли в футбол, который нравится болельщикам. И сами футболисты получали удовольствие от такого футбола. Где-то им не хватало мастерства, но они именно играли.

Сейчас мы видим, что пытаются играть в такой же футбол новички лиги – «Оренбург» и «Факел». Посмотрите, сколько голов теперь забивается. Абаскаль тоже приверженец такого футбола. Команда при нем выглядит совсем по-другому. И видно, что, когда все получается, игроки получают удовольствие от игры. Но, чтобы бороться с «Зенитом» за золото, нужно укрепляться.

- Я бы отдельно остановился на Промесе. В последних матчах - просто красавец. И с «Зенитом» какую игру выдал. И не только из-за того, что он два забил, как он финтил. Зенитовцы не знали, что с ним делать.

- Он сейчас лидер, старается, все у него получается. Нет вопросов. После возвращения Промеса в «Спартак», мы опять видим прежнего Квинси образца его чемпионского сезона.

- А какой наглец – счет 1:1, а он «паненкой» пенальти бьет.

- Это хорошая наглость, она идет от большой уверенности в собственных силах. Ведь в марте он не забил пенальти «Нижнему» - когда ударил по своей ноге. Сейчас решил забить эффектно.

Промес вернулся, в «Спартаке» постоянно менялись тренеры, это тоже сказывается на футболисте. Если абстрагироваться, то с точки зрения спортивной карьеры, его уход в «Севилью» был ошибкой. Хотя, конечно, трудно отказать, когда тебя зовет «Севилья».

- Промеса ведь тогда в сборную Нидерландов постоянно приглашали. Сейчас не приглашают. Но здесь, скорее всего, не только футбольная составляющая.

- Он в Голландию не поедет, на него же уголовное дело заведено. «Зенит» хочет сделать российское гражданство Малкому и Клаудиньо. А вы напишите, что Ловчев предлагает выдать российский паспорт Промесу. Так мы его защитим, Россия своих не выдает. Опять же, поможет нам в матчах с Киргизией, - смеется Евгений Серафимович.

- Чалов не зря съездил в «Базель». Согласны?

- Согласен - не зря. Уверенность у него появилась и свой стиль Федор немного изменил. Теперь он не только забивает, но и помогает в подыгрыше, пасы партнерам отдает.

- Что с «Динамо» - команда уже на восьмое место скатилась?

- Что касается общего впечатления, в «Динамо» много молодых футболистов. Шварц поставил игру, многое получалось. Пришел новый тренер, у него другое видение. И опять же, много молодых. А у молодой команды после всплеска всегда следует спад. Это такой закон футбола.

А тут еще начали раздувать про Захаряна и «Челси». Ну, какой «Челси»?