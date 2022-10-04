Кто заляжет на дно в Брюгге?

Это противостояние точно не обойдется без сюрпризов. И хотя ставят в основном на победу «матрасников», сбрасывать со счетов бельгийцев не стоит. «Брюгге» - команда-открытие этого турнира. На старте Лиги чемпионов-2022/23 мало кто мог предположить, что «черно-синие» будут возглавлять таблицу группы В, обыграв с минимальным счетом «Байер» (1:0) и разгромив «Порту» (4:0). В общем, «Брюгге» ко встрече с «Атлетико Мадрид» подготовился правильно: шесть очков в активе и общий счет 5:0.

Единственное, что может помешать вырвать победу у упертых «индейцев» Симеоне - это несколько травмированных игроков в основном составе бельгийцев, которые выходили на поле в предыдущих матчах Лиги чемпионов. Основная потеря - центральный защитник Абакар Силла. И тем не менее отсиживаться в обороне «Брюгге» точно не будет, это не их стиль. Что отметил перед игрой и главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, сказав, что ему импонирует динамичный футбол «Брюгге»:

- У них отличный тренер с хорошим стилем, очень динамичным и атакующим, с большим числом игроков на половине соперника, и это уже привело к тому, что они выиграли три чемпионата Бельгии подряд и продолжают соревноваться в Лиге чемпионов. Все это очень хорошо говорит о них, — добавил наставник «матрасников».

Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс (с фамилией которого у нас никак не могут определиться, называя его также Хефкенс, Хофкенс и Хоэфкенс) также в долгу не остался, определив Симеоне как одного из величайших тренеров последних лет.

- В Англии был Фергюсон, в Испании есть Симеоне, - отметил бельгиец.

Кстати, сам Карл Хуфкенс в свое время успел поиграть в английском чемпионате, выступал в период с 2005 по 2009 годы за клубы «Сток Сити» и «Вест Бромвич Альбион» на позиции защитника. А в 2008 году московский «Спартак» пытался заполучить бельгийца в свои ряды. К сожалению, переговоры с «Бромвичем» ни к чему не привели, несмотря на то, что отец Карла и по совместительству его агент был совсем не против переезда сына в Россию, говоря, что только там он сможет заработать хорошие деньги, которые ему не в состоянии предложить клубы Бельгии.

Что касается «Атлетико Мадрид», то пока они стартовали хуже, чем ожидалось - что в Лиге чемпионов, что во внутреннем чемпионате. Клуб постоянно беспокоят травмы, да и перестройка от оборонительного футбола к атакующему, которую Симеоне начал еще в прошлом сезоне, пока идет непросто. Тем не менее у «матрасников» есть свой козырь - поймавший кураж блудный сын Альваро Мората. Плюс есть еще один важный возвращенец - Антуан Гризманн. Им точно по силам взломать оборону «Брюгге». Пока по итогам двух матчей турнира «Атлетико» набрал только три очка - карты смешал сенсационный проигрыш «Байеру» в минувшем туре (0:2). Мадридцы сейчас занимают третью позицию в группе В, но в случае с «рохибланкос» измениться все может на последних секундах и совершенно неожиданно для соперника.

Матч «Брюгге» - «Атлетико Мадрид» начнётся сегодня в 22.00 мск