Новый поворот: Украина может принять матчи ЧМ-2030

О партнерстве официально должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии в среду во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместные заявки подали Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили; Египет, Греция и Саудовская Аравия. Еще одной страной, претендующей на проведение турнира, является Марокко.

Ну, кстати, раз география уже роли не играет, решение Испании и Португалии понятное. Иначе они проигрывают, видимо, Южной Америке – сложно представить, что они проиграют Марокко или же заявке египтян, греков и саудитов.

Правда, понятно, что Украина не сможет принять турнир в нормальном объеме, максимум матчи одной группы (то есть шесть) и то не факт. Тем более сейчас никто на большее и не заложится. Как шутят в соцсетях, выглядит это так, что взяли с собой в магазин инвалида, чтобы без очереди пустили. Прагматично, конечно, но... Учитывая традиции толерантности и сострадания, с высокой степенью вероятности Испания и Португалия становятся сразу фаворитами.