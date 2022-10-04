Сердар Азмун проявил гражданскую позицию

«ПОЗОР ВАМ ЗА ТО, КАК ВЫ ЛЕГКО УБИВАЕТЕ»

В Иране сейчас проходят протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

И вот бывший игрок «Зенита», а ныне «Байера» Сердар Азмун выразил им поддержку, что почти наверняка приведет к его исключению из сборной и вообще не факт, что он сможет приехать в Иран.

Тем не менее Азмун заявил:

- Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины.

Между прочим, для футболиста такие сторис в соцсетях равны пропуску чемпионата мира. Правда, сами сторис уже исчезли.

ХИДЖАБ КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Азмуна поддержал легендарный Али Даеи, задавшись вопросом: «Что вы сделали со страной?»

Еще одна звезда иранского футбола 00-х Мехди Махдавикия выступил жестче:

- Вместо того, чтобы извиниться за свои ошибки, вы заставляете людей еще больше вас ненавидеть. Стыдно за ваши сатанинские поступки. Нельзя убивать женщин за то, что они не хотят носить хиджаб, в то время, как ваши дети на западе спокойно ходят полуголыми.

Аллахьяр Сайядманеш выложил в соцсетях пост солидарности, приложив фотографию татуировки – Статуи Свободы, чем тоже закрыл себе дорогу в сборную.

Шахаб Захеди, опубликовал фрагмент из фильма «Великий диктатор» с известным монологом Чарли Чаплина.

Азмун, конечно, молодец. Но тут важен не только он, с ранней юности живущий не в Иране. Обратите внимание, что все упомянутые игроки играют (а бывшие - играли) в Европе. Махдавикия в Бохуме, Даеи вообще в Баварии. То есть они увидели, что есть и иная жизнь, чем ее представляют стражи исламской революции.

Когда жизнь общества закрыта как в консервной банке - оно рано или поздно «протухает». Смысл современного мира в том, чтобы ездить по нему и видеть разные культуры и системы. Для чего иначе изобретали самолет?

А иранские женщины свое возьмут. Хиджаб должен быть делом добровольным…

МИНУС СМОЛОВ, МИНУС АЗМУН

А ведь сборной России вроде играть с Ираном. В одной не будет Смолова, во второй Азмуна. В принципе, по общим, но специфическим причинам.