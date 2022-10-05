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Куда пропал Артем Дзюба?

Артем Дзюба рвался в АПЛ и другие топ-чемпионаты Европы, но пока что, не получается даже в Турции.
Куда пропал Артем Дзюба?
05 октября 2022 20:18
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Адана Демирспор»

18 августа турецкий «Адана Демирспор» объявил о подписании о подписании Артёма Дзюбы, на которого возлагались большие надежды. И действительно, результат не заставил себя долго ждать - Артем забил в первом же матче в ворота «Фенербахче». Однако после этого в медиапространстве фамилия Дзюбы практически полностью исчезла. Почему?

Результаты «Аданы»

Турецкий клуб провёл восемь матчей во внутреннем чемпионате, результаты следующие: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Проигрыш был всего один, и как раз он пришёлся на тот матч, в котором отметился Дзюба. Но даже с ним клуб комфортно расположился на второй строчке, уступая только «Башакшехиру», у которого лучше разница голов и один матч в запасе. Если лидер проиграет ближайший матч, то получится редкая для футбола ситуация - сразу четыре клуба будут иметь одинаковое количество очков наверху таблицы.

Даже если «Адана Демирспор» посыпется и не сможет удержаться на промежуточном втором месте, этот результат можно назвать выдающимся, ведь ещё два сезона назад команда играла в местном пердиве.

Так а где Дзюба?

Переходя в новую команду, главным конкурентом Артёма Дзюбы в борьбе за место в основе представлялся Марио Балотелли, но итальянец быстро самоликвидировался, перейдя в «Сьон». Несмотря на комфортное положение и полный карт-бланш на руках Дзюбы, форвард оказался в глухом запасе. Всего в одном матче он сыграл более 60 минут, а в трёх последних Артём до самого конца сидел на лавке запасных.

Чаще всего в подобных ситуациях можно выделять коллег по атаке, которые более ярко проявляют себя за отведенное на поле время, но здесь совершенно другой случай. Бывший перспективный форвард «Зальцбурга» Фредрик Гульбрандсен и оцененный в 2017 году в 17 млн евро Бритт Ассомбалонга разделяют судьбу российского бомбардира и тоже просиживают в запасе.

Это может показаться странным, но в «Адане» и правда нет ни одного форварда, получающего игровое время. Все они стали жертвами новой тактики эксцентричного Винченцо Монтеллы, который выбросил на свалку все предсезонные наработки и по ходу сезона перешел на совершенно новую схему, в которой попросту нет места для нападающих. Лучшим бомбардиром является Юнес Бельханда, считающийся полузащитником.

С одной стороны Дзюба стал заложником ситуации, в которой клуб и лично главный тренер пошли по другому пути, который не был заранее продуман, но ведь и Артёму никто не обязан предоставлять место в старте просто так. Если бы Монтелла видел в экс-форварде сборной России реальную угрозу для защиты соперников, то наверняка предпочёл его, а не стал бы извращаться и выдумывать сложную и не часто применяемую тактику без нападающего.

источник: «Советский спорт»
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