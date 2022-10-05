За какими матчами ЛЧ нужно особенно тщательно следить в среду?

«Реал» Мадрид - «Шахтер» (22:00)

Настоящая классика последних лет Лиги чемпионов, которая никогда не бывает скучной. «Реал» и «Шахтер» встречались в истории всего шесть раз, но даже за столь маленькую выборку можно сделать вывод, что предстоящий матч обещает быть веселым. Всего соперники забили в ворота друг друга 26 (!) голов, то есть в среднем 4,3 гола за игру. И несмотря на очевидное прослеживание фаворита и андердога, «Шахтер» дважды выигрывал у испанского гранда, в том числе один раз победа была достигнута на «Сантьяго Бернабеу».

Интереса к матчу добавляет последний матч «Реала», в котором «сливочные» впервые потеряли очки в сезоне, сыграв с «Осасуной» 1:1.

«Севилья» - «Боруссия» Дортмунд (22:00)

Если хочется чего-то менее статусного и попсового, то можно присмотреться к матчу «Севильи» и дортмундской «Боруссии». Эти команды устроили шоу в прошлом сезоне, когда встречались в плей-офф ЛЧ, забив девять голов за два матча, и мы вправе ожидать полноценный сиквел сегодняшним вечером.

«Севилья» ужасающе играет в защите, из-за чего за команда не пропустила всего в одном матче этого сезона, а «Боруссия» традиционно сильна в атаке, ведь дортмундцы не забили только в одной встрече сезона.

Единолично возглавляет группу «Манчестер Сити», в проходе дальше которых можно не сомневаться, а борьба за вторую строчку всё ещё актуальна. Если «Севилья» хочет запрыгнуть в плей-офф, то ей обязательно нужно побеждать немцев в родных стенах.

«Челси» - «Милан» (22:00)

Томас Тухель в 2021 году привел «Челси» к победе «ушастого» кубка, а в текущем сезоне завёл клуб в тяжелейшую ситуацию. которую вынужден будет разгребать сменивший немца Грэм Поттер. Сложность положения добавляет соперник, которым станет «Милан», познавший всего одно поражение в сезоне. К счастью для представителя АПЛ, у Стефано Пиоли огромные кадровые беды, из-за чего будет сложно наскрести 11 футболистов для старта, а об усилении по ходу матча придётся забыть.

Зато в строю точно будет Оливье Жиру, который до «Милана» на протяжении четырёх сезонов защищал цвета «аристократов». Игра форварда против бывшей команды - это всегда интересно. Но главная надежда на голы лежит не на Оливье, а на Рафаэле Леау, который великолепен в Серии А, но часто пропадает в еврокубках или в матчах против топ-клубов, а ведь именно на него, судя по слухам, претендует «Челси».

Поттер - фамилия волшебника, и без чуда Грэму не обойтись, если он хочет в дебютном для себя еврокубковом матче одержать победу над топ-клубом, который выигрывал этот турнир аж 14 раз.