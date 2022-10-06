БесСЛАВное «Динамо»

В субботу для московского «Динамо» будет, возможно, матч года. И дело не только в статусе дерби. Во-первых, в прошлом сезоне именно после игры на домашней для ЦСКА ВЭБ-Арене стало понятно, что бело-голубые не конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство. И, собственно, с этого матча, можно сказать, началось падение «Динамо», которое при Сандро Шварце забралось достаточно высоко. Во-вторых, после трех поражений подряд понятно, что неудача в игре с ЦСКА снимает большие задачи, стоящие перед подопечными Славиши Йокановича, и сезон можно будет просто доигрывать.

А ведь начало сезона не предвещало такой черной серии, которая к тому же и надломила игроков психологически. Первое поражение «Динамо» потерпело только в девятом туре от «Сочи», после чего, собственно, как отрезало. Сюда же можно ведь занести еще поражение по классическому для этого сезона динамовскому сюжету от «Оренбурга» в Кубке России. Пусть и в серии пенальти, но тем не менее. И ведь почти все болельщики отметили – «Динамо» стало играть хуже после того, как усилилось, причем, буквально в самой концовке трансферного окна. Дальше мнения разделяются – кто-то обвиняет сербского тренера, кто-то селекционеров, а кто-то игроков.

Попытаемся если не разобраться, то хотя бы понять все причины динамовского падения.

У «Динамо» новая команда

Многие говорят о том, что бело-голубые еще не вылезли из психологической ямы, в которую попали во втором круге прошлого сезона, стоившую им серебра и Кубка России. И действительно 1:5 в игре с «Сочи» болельщики забудут вряд ли, как и то, что у «Динамо» не получалось вообще ничего. И не только в этой игре, а где-то примерно с середины марта. При этом ведь команда потеряла только Ивана Ордеца и помощника главного тренера Андрея Воронина. Но и этого хватило… Ведь и Сандро Шварц, и лидер команды Себастьян Шиманьски мыслями были не в России. Хотя немецкий тренер вызывал восхищение болельщиков и его просто обожала команда, но его терзания внутри коллектива были заметны. Нельзя, увы, жить только футболом и вне окружающего тебя мира.

Но нет, наследия Шварца в «Динамо» уже не осталось. Сейчас это и по составу, и по игре уже совершенно новая команда. Шесть игроков ее покинули и пять пришли. С учетом того, что все пришедшие стали игроками основного состава, считайте, что половина команды играет свои первые матчи. Новая практически вся линия защиты. Только Сазонов играл с предсезонных сборов, а Фернандес, Маричаль и Даса добавились по ходу чемпионата, как и уже, по сути, ветеран команды Лаксальт, который долго лечил травму, полученную в конце прошлого сезона. То есть и в ходе предсезонки, и в первых матчах чемпионата линия обороны выглядела совсем иначе. Более того, самому «пожилому» центральному защитнику Фернандесу всего 22 года. С учетом того, что парень приехал к тому же прямо из Парагвая, понятно, что он еще не адаптировался, не сыгрался и его два удаления в семи матчах не вызывают особенных вопросов. Центр обороны, как правило, всегда неизменен, более стабильна только вратарская линия, и тренеры стараются брать туда уже опытных игроков. У Йокановича такой возможности не было. Как и наличия на предсезонных сборах тех, кому теперь предстоит играть сезон. Отсюда, кстати, совершенно ужасный и не выдерживающий более одного тайма Норманн.

Однако сейчас больше говорят о том, что у «Динамо» разладилась созидательная игра, поэтому стала страдать атака. Действительно, из 17 голов бело-голубые семь забили «Торпедо» и «Факелу» во втором и третьем турах. Хотя, казалось бы, у «Динамо» атакующая линия просто на зависть всем московским командам – Смолов, Тюкавин, Грулев, а еще ведь есть Захарян, Макаров, Лесовой и добавившийся по ходу сезона игрок сборной Камеруна Нгамале. Однако механизм перестал работать.

Сербское строительство

Первые матчи команда Йокановича играла в совершенно незрелищный футбол, но он приносил результат. Иначе играть было невозможно по причине отсутствия состава. Например, дыру в центре обороны в первых матчах закрывал номинальный опорник Кутицкий. Конечно, Йокановича брали не для такого футбола, он это и сам понимал, поэтому при первой же возможности, появившейся после трансферов, он стал пытаться ставить атакующий футбол. И вот тут как раз все и сломалось в атаке. Наверное, это тренерская ошибка, раз команда не поняла его задумку.

Кроме того, с самого начала сезона Йоканович не может найти на поле место Захаряну. Понятно, что он после сорвавшегося перехода в «Челси» мог потерять мотивацию и к тому же, рассчитывая зимой убыть в Лондон, наверняка старается не получать травм, но тем не менее он вполне мог быть лидером этого «Динамо». Помимо места на поле тренер мог мотивировать Арсена капитанской повязкой. Тем более задатки у него есть – разговоры с судьями, указания партнерам на тренировках говорят о нем, как о будущем лидере раздевалки. Такого игрока сейчас не хватает. Смолов и нынешний капитан Фомин совсем про другое.

Наверное, у серба есть оправдание, что он имел на сборах одну команду, а играет совсем другой. И еще совсем не факт, что все трансферные требования тренера были удовлетворены, особенно с учетом довольно непростой политической ситуации, которая привела отечественный футбол к изоляции.

Но ведь нельзя не отметить, что даже в первых матчах, где был состав такой же, как на сборах, команда имела проблемы с физикой, переставая просто в какой-то момент играть.

Были и остаются проблемы и с психологией. Для меня, например, удивительно, как тренер с таким опытом не может научить команду доводить до победы игры, в которых она ведет 2:0, причем, с откровенными аутсайдерами. Понятно, что это самый опасный счет, сейчас даже последние команды РПЛ стараются играть в атаку, потому что у всех проблемы в обороне, а у «Динамо», как уже и было сказано, проблемы с физикой, но все равно нельзя три раза наступать на один и те же грабли.

Еще одна проблема Йокановича – отсутствие гибкости. Уже с кубкового матча с «Ахматом» можно было понять, что тот же Норманн не готов, но тем не менее тренер упорно ставит его в основу даже в игре с «Зенитом». При этом находящийся в отличной форме молодой нападающий Ярослав Гладышев, забивший именно в это черное для «Динамо» время свой первый гол в РПЛ, получается свои максимум 20 минут в концовках матчей. Хотя очевидно, что замена Смолова на Гладышева, который, кстати, показал отличное взаимодействие с Тюкавиным в матчах за молодежную сборную, просто напрашивается.

Все это говорит о том, что спортивный директор «Динамо» Желько Бувач с главным тренером на сей раз просчитался.

Отправят ли Йокановича в отставку?

Для меня очевидно, что даже если «Динамо» проиграет ЦСКА, серб останется главным тренером. Его замена возможна только в зимнюю паузу, ибо нынешнее руководство бело-голубых славится своей основательностью и не любит латать дыры по временной схеме. Так оно подходило к трансферам, наверняка так же подойдет и к решению тренерского вопроса.

Поэтому Йоканович свой шанс исправить ситуацию получит. Но вот то, что он им воспользуется, есть большие сомнения. Во-первых, очевидно, что команда его не понимает, отсюда психологические проблемы. Не просто же так Макаров после игры с «Зенитом» выместил зло на боковом арбитре за что схлопотал дисквалификацию. Да и видно, как игроки не радуются даже забитым голам. Нет куража. То есть мотиватор из нынешнего главного тренера довольно посредственный, хотя для молодой команды нужен именно «отец родной», который может и напихать, и пожалеть. Во-вторых, совершенно непонятно, в какой футбол собрался играть Йоканович. То, что сейчас команда застряла на пути от оборонительного к атакующему, очень показательно.

При этом очевидных вариантов на замену главного тренера нет. Поиск же сейчас дело очень непростое и требующее времени, особенно с учетом того, что Бувач наверняка пожелает привести на смену Йокановичу иностранного специалиста. И его поиск вполне может начаться, если «Динамо» проиграет ЦСКА.