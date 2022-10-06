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«Саламыч, держим строй!» - «Ференцварош» ждет «кипящий котел» в Белграде

Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова проведет в Белграде матч группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».
«Саламыч, держим строй!» - «Ференцварош» ждет «кипящий котел» в Белграде
06 октября 2022 13:04
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ференцварош»

ПОБЕДА – ПОЧТИ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ВЫХОД ПЛЕЙ-ОФФ

Матч очень важен для обеих команд. «Звезда» идет на последнем месте в группе – два поражения, ноль очков. Поражение сильно осложнит сербам борьбу за путевку в плей-офф, если вообще оставит какие-то шансы. И наоборот, у «Ференцвароша» 6 очков, в случае победы шансы на выход в плей-офф резко возрастают.

Команда Станислава Черчесова обыграла дома чемпиона Турции «Трабзонспор» - 3:2, а затем на выезде «Монако» - 1:0.

«Црвена Звезда» очень обидно вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв дома «Маккаби». Эту встречу транслировал «Матч ТВ».

Сербы при сумасшедшей поддержке кипящего стадиона начали очень мощно – быстро забили два гола. Правда, пропустили в добавленное к первому тайму время. Дело шло к дополнительному времени, так как в первой игре «Маккаби» победил - 3:2.

Драма произошла на 90-й минуте. Только что вышедший на замену нападающий Милан Павков, пришел в свою штрафную помочь защитникам. После подачи он неловким движением переправил мяч в дальнюю девятку своих ворот – 2:2.

Это поражение надломило «Звезду», видимо, отсюда крайне неудачный старт в Лиге Европы. Из-за этого даже был уволен тренер – легенда сербского футбола, легенда «Интера» Деян Станкович.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД

Надпись с таким слоганом, вынесенным в подзаголовок, можно увидеть на многих стадионах. Но домашний стадион «Звезды» «Райко Митич» действительно считается одним из самых горячих в Европе.

Он сейчас вмещает 55 тысяч зрителей, а в 60-х вместимость достигала 110 тысяч, тогда стадион и получил неофициальное название - «Маракана». Болельщики и журналисты арену часто до сих пор так и называют.

Рекорд посещаемости в 110 тысяч был установлен в 1975 году, когда в полуфинале Кубка Кубков «Црвена Звезда» принимала… «Ференцварош». Такая вот загогулина, как говорил Борис Николаевич.

Венгры тогда прошли «Звезду», а в финале в Базеле были разгромлены киевским «Динамо» - 3:0.

В общем, Черчесову и его игрокам нужно будет выдержать испытание «кипящим котлом». Как известно, «Звезда» и «Спартак» - клубы-побратимы. А после недопуска наших клубов в еврокубки, за «Црвену Звезду» болеют и фанаты других наших клубов. Но на другой скамейке будет сидеть Черчесов, автор «чуда-2018».

Что-то там выше я про загогулину говорил…

В интервью пресс-службе чемпиона Венгрии Черчесов напомнил про тот матч 1975 года и 110 тысяч на трибунах.

«Надеюсь, и теперь нас ждёт фантастическая футбольная атмосфера», - подытожил наставник «Ференцвароша».

Станислав Саламыч, насчет атмосферы можете не сомневаться.

источник: «Советский спорт»
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«Саламыч, держим строй!» - «Ференцварош» ждет «кипящий котел» в Белграде
«Саламыч, держим строй!» - «Ференцварош» ждет «кипящий котел» в Белграде
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова проведет в Белграде матч группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».
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